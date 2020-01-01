توكنوميكس Dmail Network (DMAIL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dmail Network (DMAIL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dmail Network (DMAIL) Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers. الموقع الرسمي: https://dmail.ai/ الوثيقة البيضاء: https://dmailnetwork.gitbook.io/dmail-network مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xcC6f1e1B87cfCbe9221808d2d85C501aab0B5192 اشتر DMAIL الآن!

توكنوميكس Dmail Network (DMAIL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dmail Network (DMAIL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 109.86M $ 109.86M $ 109.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.2467 $ 1.2467 $ 1.2467 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.06720047250882626 $ 0.06720047250882626 $ 0.06720047250882626 السعر الحالي: $ 0.06354 $ 0.06354 $ 0.06354 معرفة المزيد عن سعر Dmail Network (DMAIL)

توكنوميكس Dmail Network (DMAIL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dmail Network (DMAIL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DMAIL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DMAIL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DMAIL، استكشف السعر المباشر لتوكن DMAIL!

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