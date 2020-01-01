توكنوميكس DANGNN DAYA COIN (DGC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DANGNN DAYA COIN (DGC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DANGNN DAYA COIN (DGC) DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin. الموقع الرسمي: http://dangnncoin.com/ الوثيقة البيضاء: https://dangnncoin.gitbook.io/dangnn-coins-white-paper مستكشف الكتل: https://explorer.dangnn.co.kr/ اشتر DGC الآن!

توكنوميكس DANGNN DAYA COIN (DGC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DANGNN DAYA COIN (DGC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 233.00K $ 233.00K $ 233.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.0000233 $ 0.0000233 $ 0.0000233 معرفة المزيد عن سعر DANGNN DAYA COIN (DGC)

توكنوميكس DANGNN DAYA COIN (DGC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DANGNN DAYA COIN (DGC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DGC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DGC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DGC، استكشف السعر المباشر لتوكن DGC!

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