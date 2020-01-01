توكنوميكس DeFinity Markets (DEFX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeFinity Markets (DEFX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeFinity Markets (DEFX) A New Era of Electronic Trading Bridging the gap between TradFi and Digital Assets. DeFinity Markets is a groundbreaking institutional digital asset business that ushers in a new era of electronic trading in the digital asset landscape. الموقع الرسمي: https://definity.network/ الوثيقة البيضاء: https://definity.network/lightpaper.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x5F474906637bdCDA05f29C74653F6962bb0f8eDa اشتر DEFX الآن!

توكنوميكس DeFinity Markets (DEFX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeFinity Markets (DEFX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.075 $ 0.075 $ 0.075 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 $ 0.001196147812766748 السعر الحالي: $ 0.03434 $ 0.03434 $ 0.03434 معرفة المزيد عن سعر DeFinity Markets (DEFX)

توكنوميكس DeFinity Markets (DEFX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeFinity Markets (DEFX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEFX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEFX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEFX، استكشف السعر المباشر لتوكن DEFX!

كيفية شراء DEFX هل أنت مهتم بإضافة DeFinity Markets (DEFX) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء DEFX ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء DEFX على MEXC الآن!

تاريخ سعر DeFinity Markets (DEFX) يساعد تحليل تاريخ أسعار DEFX المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار DEFX الآن!

توقعات سعر DEFX هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DEFX؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DEFX الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DEFX الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!