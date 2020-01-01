توكنوميكس Decubate (DCB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Decubate (DCB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Decubate (DCB) Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. الموقع الرسمي: https://www.decubate.com الوثيقة البيضاء: https://docs.decubate.com/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 اشتر DCB الآن!

توكنوميكس Decubate (DCB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Decubate (DCB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 380.03M $ 380.03M $ 380.03M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.010131 $ 0.010131 $ 0.010131 معرفة المزيد عن سعر Decubate (DCB)

توكنوميكس Decubate (DCB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Decubate (DCB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCB، استكشف السعر المباشر لتوكن DCB!

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