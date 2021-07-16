توكنوميكس Clover Finance (CLV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Clover Finance (CLV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Clover Finance (CLV) Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet. الموقع الرسمي: https://clv.org/ الوثيقة البيضاء: https://docs.clv.org/ مستكشف الكتل: https://clv.subscan.io/ اشتر CLV الآن!

توكنوميكس Clover Finance (CLV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Clover Finance (CLV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 27.43M $ 27.43M $ 27.43M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.173 $ 2.173 $ 2.173 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 $ 0.01884028306691932 السعر الحالي: $ 0.02241 $ 0.02241 $ 0.02241 معرفة المزيد عن سعر Clover Finance (CLV)

توكنوميكس Clover Finance (CLV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Clover Finance (CLV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CLV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CLV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CLV، استكشف السعر المباشر لتوكن CLV!

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