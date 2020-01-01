توكنوميكس Baanx (BXX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baanx (BXX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baanx (BXX) BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ الموقع الرسمي: https://www.baanxapp.com/bxx الوثيقة البيضاء: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 اشتر BXX الآن!

توكنوميكس Baanx (BXX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baanx (BXX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 191.32M $ 191.32M $ 191.32M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.39M $ 15.39M $ 15.39M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 السعر الحالي: $ 0.061557 $ 0.061557 $ 0.061557 معرفة المزيد عن سعر Baanx (BXX)

توكنوميكس Baanx (BXX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baanx (BXX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BXX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BXX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BXX، استكشف السعر المباشر لتوكن BXX!

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