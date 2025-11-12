توكن BOOST، مستقبل تفاعل العلامات التجارية والمبدعين، يبني على الأسس التي أرستها Alphabot، ويتوسع الآن عالميًا. مع إطلاق Pulse، منصتنا InfoFi + Action Layer التي تحوّل الاهتمام إلى نمو حقيقي للمستخدمين، نربط التفاعل الحقيقي بالاعتماد الملموس. يوحّد Boost أكبر العلامات التجارية العالمية والمبدعين الفيروسيين ومجتمعاتهم بطرق ثورية. وقد أثبتت Alphabot بالفعل كفاءتها في Web3 مع أكثر من 7 ملايين مستخدم مسجل وتوزيع مكافآت بقيمة 1.56 مليار دولار أمريكي. والآن، يمضي نظام Boost، المدعوم بالكامل من BOOST، قدمًا، ممكّنًا مليارات المستخدمين والعلامات التجارية والمبدعين، واضعًا معيارًا جديدًا للتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وسلاسل البيانات.