توكنوميكس BIT1 (BIT1) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BIT1 (BIT1)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BIT1 (BIT1) Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. الموقع الرسمي: https://www.biconomy.com/ الوثيقة البيضاء: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a اشتر BIT1 الآن!

توكنوميكس BIT1 (BIT1) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BIT1 (BIT1)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000271 $ 0.0000271 $ 0.0000271 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000066 $ 0.00000066 $ 0.00000066 السعر الحالي: $ 0.000007048 $ 0.000007048 $ 0.000007048 معرفة المزيد عن سعر BIT1 (BIT1)

توكنوميكس BIT1 (BIT1): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BIT1 (BIT1) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BIT1 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BIT1 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BIT1، استكشف السعر المباشر لتوكن BIT1!

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