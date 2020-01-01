توكنوميكس CreatorBid (BID) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CreatorBid (BID)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CreatorBid (BID) مشروع Creator.bid منصة مبتكرة تُمكّن المبدعين من تطوير وكلاء منشئي الذكاء الاصطناعي وتحقيق الربح منهم وامتلاكهم بشكل مشترك. تُركز المنصة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين لتمكين نموذج جديد لإنشاء المحتوى الرقمي وامتلاكه. الموقع الرسمي: https://creator.bid/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B اشتر BID الآن!

توكنوميكس CreatorBid (BID) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CreatorBid (BID)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.42M $ 18.42M $ 18.42M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 268.88M $ 268.88M $ 268.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.50M $ 68.50M $ 68.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 السعر الحالي: $ 0.0685 $ 0.0685 $ 0.0685 معرفة المزيد عن سعر CreatorBid (BID)

توكنوميكس CreatorBid (BID): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CreatorBid (BID) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BID التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BID التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BID، استكشف السعر المباشر لتوكن BID!

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