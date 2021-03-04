توكنوميكس Big Data Protocol (BDP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Big Data Protocol (BDP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Big Data Protocol (BDP) Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA. الموقع الرسمي: https://bigdataprotocol.com مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf3dcbc6D72a4E1892f7917b7C43b74131Df8480e اشتر BDP الآن!

توكنوميكس Big Data Protocol (BDP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Big Data Protocol (BDP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M إجمالي العرض: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M العرض المتداول: $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 18.033 $ 18.033 $ 18.033 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 $ 0.01474429158777362 السعر الحالي: $ 0.03492 $ 0.03492 $ 0.03492 معرفة المزيد عن سعر Big Data Protocol (BDP)

توكنوميكس Big Data Protocol (BDP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Big Data Protocol (BDP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BDP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BDP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BDP، استكشف السعر المباشر لتوكن BDP!

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