توكنوميكس Bakery (BAKE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bakery (BAKE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bakery (BAKE) Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. الموقع الرسمي: https://www.bakeryswap.org/ مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 اشتر BAKE الآن!

توكنوميكس Bakery (BAKE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bakery (BAKE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 25.72M $ 25.72M $ 25.72M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 السعر الحالي: $ 0.08875 $ 0.08875 $ 0.08875 معرفة المزيد عن سعر Bakery (BAKE)

توكنوميكس Bakery (BAKE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bakery (BAKE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BAKE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BAKE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BAKE، استكشف السعر المباشر لتوكن BAKE!

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