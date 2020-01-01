توكنوميكس Astra Protocol (ASTRA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Astra Protocol (ASTRA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Astra Protocol (ASTRA) Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. الموقع الرسمي: https://astraprotocol.com/ الوثيقة البيضاء: https://astraprotocol.box.com/s/3nr5wliismk55tqfqdbyte14n6bxn7ko مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x201332Bd45c8628D814F870bFb584B385A7C351e اشتر ASTRA الآن!

توكنوميكس Astra Protocol (ASTRA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Astra Protocol (ASTRA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 $ 0.000368237312114063 السعر الحالي: $ 0.0020744 $ 0.0020744 $ 0.0020744 معرفة المزيد عن سعر Astra Protocol (ASTRA)

توكنوميكس Astra Protocol (ASTRA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Astra Protocol (ASTRA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASTRA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASTRA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASTRA، استكشف السعر المباشر لتوكن ASTRA!

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