توكنوميكس APF Coin (APFC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول APF Coin (APFC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات APF Coin (APFC) APF, short for Agrární půdní fond s.r.o., emerged as a startup in the Czech Republic, born from a collaboration between an investor, a real estate broker, and agricultural land traders. Now under the umbrella of APF GROUP, it primarily engages in farmland investments. APFC(APF Coin), backed by APF Group assets, will be used to acquire agricultural land and invest in agriculture-related securities and cryptocurrencies. الموقع الرسمي: https://verdanteurope.com/ الوثيقة البيضاء: https://verdanteurope.com/site/assets/files/1172/apf_digital_agrifund_cr_crypto-asset_white_paper_eng.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x8eD955a2b7d2C3a17a9d05dACa95E01818f8C11e اشتر APFC الآن!

توكنوميكس APF Coin (APFC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار APF Coin (APFC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.08M $ 12.08M $ 12.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.1497 $ 1.1497 $ 1.1497 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 $ 0.027175890738301504 السعر الحالي: $ 0.0483 $ 0.0483 $ 0.0483 معرفة المزيد عن سعر APF Coin (APFC)

توكنوميكس APF Coin (APFC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس APF Coin (APFC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن APFC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن APFC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس APFC، استكشف السعر المباشر لتوكن APFC!

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