توكنوميكس Autonomi (ANT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Autonomi (ANT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Autonomi (ANT) إن ANT هو توكن فائدة يمنح محتفظيه إمكانية الوصول إلى خدمات شبكة Autonomi. Autonomi عبارة عن شبكة مستقلة لامركزية تعمل على الأجهزة اليومية، وتوفر تشفيرًا ذاتيًا وأمانًا آمنًا كميًا وتخزينًا مدى الحياة على الشبكة. تجمع Autonomi بين السعة الاحتياطية للأجهزة المتصلة - من أجهزة الكمبيوتر الاستهلاكية القديمة على المكاتب والأجهزة الصغيرة مثل Raspberry Pis إلى الرفوف المتبقية في مركز البيانات - لإنشاء شكل جديد من البنية الأساسية التي يمكن الوصول إليها عالميًا والتي يمكن لأي شخص استخدامها. تمكن Autonomi المستخدمين من تخزين البيانات بشكل آمن والتواصل والوصول إلى المعرفة وبناء الأعمال التجارية وتشغيل الخدمات وإنشاء مستقبل جديد دون تدخل الوسطاء أو الحراس. الموقع الرسمي: https://autonomi.com الوثيقة البيضاء: https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper مستكشف الكتل: https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684 اشتر ANT الآن!

توكنوميكس Autonomi (ANT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Autonomi (ANT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.93M $ 6.93M $ 6.93M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 136.64M $ 136.64M $ 136.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.452 $ 0.452 $ 0.452 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03576910888517051 $ 0.03576910888517051 $ 0.03576910888517051 السعر الحالي: $ 0.0507 $ 0.0507 $ 0.0507 معرفة المزيد عن سعر Autonomi (ANT)

توكنوميكس Autonomi (ANT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Autonomi (ANT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANT، استكشف السعر المباشر لتوكن ANT!

كيفية شراء ANT هل أنت مهتم بإضافة Autonomi (ANT) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء ANT ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء ANT على MEXC الآن!

تاريخ سعر Autonomi (ANT) يساعد تحليل تاريخ أسعار ANT المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار ANT الآن!

توقعات سعر ANT هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ANT؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ANT الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ANT الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!