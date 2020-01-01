توكنوميكس Apollo Name Service (ANS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Apollo Name Service (ANS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Apollo Name Service (ANS) Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. الموقع الرسمي: https://star.co/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb اشتر ANS الآن!

توكنوميكس Apollo Name Service (ANS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Apollo Name Service (ANS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00331 $ 0.00331 $ 0.00331 معرفة المزيد عن سعر Apollo Name Service (ANS)

توكنوميكس Apollo Name Service (ANS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Apollo Name Service (ANS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ANS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ANS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ANS، استكشف السعر المباشر لتوكن ANS!

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