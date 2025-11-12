AURA هو وكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك، مما يُسهّل عليك البقاء في صدارة Web3. فهو يراقب السوق، ويقترح الفرص، وينفذ الإجراءات نيابةً عنك - كل ذلك بناءً على نشاطك على السلسلة ومستوى المخاطر لديك. سواءً كنت تبحث عن أفضل بروتوكولات الإقراض، أو تطالب بالتوزيعات الجوية، أو تنشئ رموزًا غير قابلة للاستبدال(NFT)، أو تعظيم عائد التمويل اللامركزي (DeFi)، فإن AURA تُنجز المهمة الشاقة دون الحاجة إلى ذلك. كما يُمكن لإطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي من AURA توفير استراتيجيات مُخصصة وأتمتة عبر تطبيقات ومحافظ Web3، مما يُحسّن تجربة المستخدم بشكل أكبر.