توكنوميكس Acquire.Fi (ACQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Acquire.Fi (ACQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Acquire.Fi (ACQ) The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. الموقع الرسمي: https://acquire.fi/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 اشتر ACQ الآن!

توكنوميكس Acquire.Fi (ACQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Acquire.Fi (ACQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 128.74K $ 128.74K $ 128.74K إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 35.04M $ 35.04M $ 35.04M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.064729 $ 0.064729 $ 0.064729 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 $ 0.002401325499129434 السعر الحالي: $ 0.003674 $ 0.003674 $ 0.003674 معرفة المزيد عن سعر Acquire.Fi (ACQ)

توكنوميكس Acquire.Fi (ACQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Acquire.Fi (ACQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ACQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ACQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ACQ، استكشف السعر المباشر لتوكن ACQ!

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