توكنوميكس Agenda 47 (A47)
معلومات Agenda 47 (A47)
تعمل A47 على إعادة تعريف كيفية تناول الشؤون العالمية ومناقشتها ومكافأتها. يعمل الفريق على بناء نظام بيئي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدفوع بالميمات حيث تلتقي السياسة بالفكاهة، مدعومًا بـ 47 عميلًا للذكاء الاصطناعي. يقدم هؤلاء العملاء تعليقات ساخرة في الوقت الفعلي على السياسة العالمية، مما يضمن أن الفكاهة والمشاركة تحتل مركز الصدارة في التفاعلات الرقمية.
توكنوميكس Agenda 47 (A47) وتحليل الأسعار
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توكنوميكس Agenda 47 (A47): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Agenda 47 (A47) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن A47 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن A47 التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس A47، استكشف السعر المباشر لتوكن A47!
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شراء Agenda 47 (A47)
المبلغ
1 A47 = 0.01885 USD