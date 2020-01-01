توكنوميكس Agenda 47 (A47) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agenda 47 (A47)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agenda 47 (A47) تعمل A47 على إعادة تعريف كيفية تناول الشؤون العالمية ومناقشتها ومكافأتها. يعمل الفريق على بناء نظام بيئي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدفوع بالميمات حيث تلتقي السياسة بالفكاهة، مدعومًا بـ 47 عميلًا للذكاء الاصطناعي. يقدم هؤلاء العملاء تعليقات ساخرة في الوقت الفعلي على السياسة العالمية، مما يضمن أن الفكاهة والمشاركة تحتل مركز الصدارة في التفاعلات الرقمية. الموقع الرسمي: https://a47news.ai/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump اشتر A47 الآن!

توكنوميكس Agenda 47 (A47) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agenda 47 (A47)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M إجمالي العرض: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.85M $ 18.85M $ 18.85M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 السعر الحالي: $ 0.01885 $ 0.01885 $ 0.01885 معرفة المزيد عن سعر Agenda 47 (A47)

توكنوميكس Agenda 47 (A47): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agenda 47 (A47) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن A47 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن A47 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس A47، استكشف السعر المباشر لتوكن A47!

كيفية شراء A47 هل أنت مهتم بإضافة Agenda 47 (A47) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء A47 ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء A47 على MEXC الآن!

تاريخ سعر Agenda 47 (A47) يساعد تحليل تاريخ أسعار A47 المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار A47 الآن!

توقعات سعر A47 هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه A47؟ تجمع صفحة توقعات أسعار A47 الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر A47 الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!