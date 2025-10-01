ما هو برهان المعرفة الصفرية (ZKP)؟ بروتوكول البلوكشين للحقيقة المُثبتة

في عالم البلوكشين، يشير مصطلح برهان المعرفة الصفرية عادةً إلى تقنية تشفير. ولكنه الآن أيضًا اسم بروتوكول جديد واعد: برهان المعرفة الصفرية (ZKP). من المقرر إطلاقه قريبًا، يعيد هذا المشروع القادم تصور كيفية التحقق من الحقائق والادعاءات والمصداقية عبر الإنترنت، وتقترب مرحلة القائمة البيضاء للراغبين في أن يكونوا جزءًا من اقتصاد تحقق جديد.

على عكس العديد من مشاريع البلوكشين التي تركز فقط على المعاملات أو الخصوصية، يهدف برهان المعرفة الصفرية (ZKP) إلى تحويل المعرفة نفسها إلى أصل قابل للرهان والتحقق. من خلال نموذج المزاد المدعوم بالعملات والمدققين، يسمح البروتوكول للمستخدمين بتقديم ادعاءات، ومراجعتها أو تحديها من قبل الآخرين، وكسب أو خسارة العملات بناءً على الدقة. في عصر تشكله المعلومات المضللة والمحتوى المزيف العميق، قد يمثل هذا ظهور طبقة بنية تحتية جديدة للثقة الرقمية.

من مفهوم التشفير إلى بروتوكول المجتمع

تتيح براهين المعرفة الصفرية في التشفير لطرف واحد إثبات معرفته بشيء ما دون الكشف عن المعلومات الفعلية. يستعير مشروع برهان المعرفة الصفرية (ZKP) من هذا المفهوم، ويطبقه على طبقة اجتماعية-اقتصادية: إثبات ما تعرفه، وكسب المال مقابل ذلك، دون إشراف مركزي.

إليك كيف تم تصميم النظام للعمل:

يقوم المُثبت برهن عملات برهان المعرفة الصفرية (ZKP) لتقديم ادعاء واقعي.

يقوم المدققون بتقييم الادعاء بشكل مستقل ودعمه أو الاعتراض عليه.

يعارض المتحدون الادعاءات غير الصحيحة، ويقدمون أدلة مضادة.

تحل الشبكة النزاع، وتعدل درجات السمعة، وتوزع المكافآت.



هذا ما يسميه برهان المعرفة الصفرية (ZKP) "مزاد المعرفة"، وهو نظام شفاف حيث يتم تحفيز الحقيقة، وتحمل الأكاذيب تكلفة.

لماذا يهم نموذج المزاد + المدقق

في الإنترنت اليوم، غالبًا ما تكتسب الحقائق جاذبية من خلال الخوارزميات أو الاهتمام الفيروسي بدلاً من الدقة. يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) بديلاً لامركزيًا: نظامًا يكسب فيه المستخدمون بكونهم على صواب ويخسرون بكونهم على خطأ، يتم التحقق منه علنًا وحله من خلال حوافز العملات.

الأدوار متاحة للجميع:

المُثبتون يبدأون الادعاءات ويرهنون العملات.

المدققون يحللون ويدلون بآرائهم.

المتحدون يتحققون من الحقائق ويعترضون على الأخطاء.



النتيجة هي نظام تحقق عام مدعوم من المجتمع، لا يعتمد على المؤسسات أو المؤثرين أو مصادر البيانات الغامضة.

لماذا تهم القائمة البيضاء القادمة

يستعد برهان المعرفة الصفرية (ZKP) لإطلاق مرحلة القائمة البيضاء الأولية، مما يتيح وصولاً مبكرًا لمجموعة من المستخدمين الذين يرغبون في لعب دور رئيسي في تشكيل البروتوكول. هذا ليس مجرد وصول مبكر، إنها فرصة لـ:

تعلم كيفية عمل مزادات المعرفة والرهان قبل الإطلاق العام.

المساعدة في اختبار وتحسين نظام تسجيل السمعة.

وضع نفسك كصوت موثوق في شبكة مبنية على المصداقية.



قد يوفر المشاركة المبكرة مزايا سمعة في النظام بمجرد تشغيله. في برهان المعرفة الصفرية (ZKP)، لا يتم تعيين السمعة، بل يتم اكتسابها من خلال الإثبات.

طبقة جديدة من الثقة لـ Web3

رؤية برهان المعرفة الصفرية (ZKP) طموحة: إنشاء طبقة عامة لامركزية لإثبات ما هو صحيح. في وقت يتزايد فيه الشك، حول وسائل الإعلام والبيانات والمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية للثقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

بالنسبة للباحثين والكتاب والمطورين والمستخدمين العاديين، يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) إمكانية الكسب مقابل الحقائق التي يمكنك دعمها. ليس من خلال الضجيج، ولكن من خلال الإثبات وإجماع المجتمع والمساءلة المرموزة.

مع اقتراب القائمة البيضاء، الباب على وشك أن يفتح لأولئك المستعدين للتحقق، والتحقق منهم، في عالم لامركزي.

النقاط الرئيسية

برهان المعرفة الصفرية (ZKP) هو بروتوكول، وليس مجرد مصطلح تشفير، تم بناؤه للتحقق من المعرفة الواقعية من خلال الرهان والتحقق المجتمعي.

يستخدم نموذج مزاد المعرفة الذي يشمل المُثبتين والمدققين والمتحدين.

القائمة البيضاء قادمة، وتقدم للمساهمين المبكرين فرصة لتشكيل واختبار النظام قبل الوصول العام.

مهمة برهان المعرفة الصفرية (ZKP) الأوسع هي أن تصبح طبقة ثقة لامركزية للإنترنت، حيث تهم الحقائق، ويتم بناء السمعة بشفافية.

