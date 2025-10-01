البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
في عالم البلوكشين، يشير مصطلح برهان المعرفة الصفرية عادةً إلى تقنية تشفير. ولكنه الآن أيضًا اسم لبروتوكول جديد واعد: برهان المعرفة الصفرية (ZKP). من المقرر إطلاقه قريبًا، يعيد هذا المشروع القادم تصور كيفية التحقق من الحقائق والمطالبات والمصداقية عبر الإنترنت، وتقترب مرحلة القائمة البيضاء للمهتمين [...] ظهر المنشور ما هو برهان المعرفة الصفرية (ZKP)؟ بروتوكول البلوكشين للحقيقة المُتحقق منها لأول مرة على Blockonomi.في عالم البلوكشين، يشير مصطلح برهان المعرفة الصفرية عادةً إلى تقنية تشفير. ولكنه الآن أيضًا اسم لبروتوكول جديد واعد: برهان المعرفة الصفرية (ZKP). من المقرر إطلاقه قريبًا، يعيد هذا المشروع القادم تصور كيفية التحقق من الحقائق والمطالبات والمصداقية عبر الإنترنت، وتقترب مرحلة القائمة البيضاء للمهتمين [...] ظهر المنشور ما هو برهان المعرفة الصفرية (ZKP)؟ بروتوكول البلوكشين للحقيقة المُتحقق منها لأول مرة على Blockonomi.

ما هو برهان المعرفة الصفرية (ZKP)؟ بروتوكول البلوكشين للحقيقة المُثبتة

بواسطة: Blockonomi
2025/10/01 03:00
ZeroLend
ZERO$0.000010676-5.55%
Panther Protocol
ZKP$0.01436+34.58%
Swarm Network
TRUTH$0.02682-1.54%
Nowchain
NOW$0.00233+0.43%
SOON
SOON$2.0923+2.92%

في عالم البلوكشين، يشير مصطلح برهان المعرفة الصفرية عادةً إلى تقنية تشفير. ولكنه الآن أيضًا اسم بروتوكول جديد واعد: برهان المعرفة الصفرية (ZKP). من المقرر إطلاقه قريبًا، يعيد هذا المشروع القادم تصور كيفية التحقق من الحقائق والادعاءات والمصداقية عبر الإنترنت، وتقترب مرحلة القائمة البيضاء للراغبين في أن يكونوا جزءًا من اقتصاد تحقق جديد.

على عكس العديد من مشاريع البلوكشين التي تركز فقط على المعاملات أو الخصوصية، يهدف برهان المعرفة الصفرية (ZKP) إلى تحويل المعرفة نفسها إلى أصل قابل للرهان والتحقق. من خلال نموذج المزاد المدعوم بالعملات والمدققين، يسمح البروتوكول للمستخدمين بتقديم ادعاءات، ومراجعتها أو تحديها من قبل الآخرين، وكسب أو خسارة العملات بناءً على الدقة. في عصر تشكله المعلومات المضللة والمحتوى المزيف العميق، قد يمثل هذا ظهور طبقة بنية تحتية جديدة للثقة الرقمية.

من مفهوم التشفير إلى بروتوكول المجتمع

تتيح براهين المعرفة الصفرية في التشفير لطرف واحد إثبات معرفته بشيء ما دون الكشف عن المعلومات الفعلية. يستعير مشروع برهان المعرفة الصفرية (ZKP) من هذا المفهوم، ويطبقه على طبقة اجتماعية-اقتصادية: إثبات ما تعرفه، وكسب المال مقابل ذلك، دون إشراف مركزي.

إليك كيف تم تصميم النظام للعمل:

  • يقوم المُثبت برهن عملات برهان المعرفة الصفرية (ZKP) لتقديم ادعاء واقعي.

  • يقوم المدققون بتقييم الادعاء بشكل مستقل ودعمه أو الاعتراض عليه.

  • يعارض المتحدون الادعاءات غير الصحيحة، ويقدمون أدلة مضادة.

  • تحل الشبكة النزاع، وتعدل درجات السمعة، وتوزع المكافآت.

هذا ما يسميه برهان المعرفة الصفرية (ZKP) "مزاد المعرفة"، وهو نظام شفاف حيث يتم تحفيز الحقيقة، وتحمل الأكاذيب تكلفة.

لماذا يهم نموذج المزاد + المدقق

في الإنترنت اليوم، غالبًا ما تكتسب الحقائق جاذبية من خلال الخوارزميات أو الاهتمام الفيروسي بدلاً من الدقة. يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) بديلاً لامركزيًا: نظامًا يكسب فيه المستخدمون بكونهم على صواب ويخسرون بكونهم على خطأ، يتم التحقق منه علنًا وحله من خلال حوافز العملات.

الأدوار متاحة للجميع:

  • المُثبتون يبدأون الادعاءات ويرهنون العملات.

  • المدققون يحللون ويدلون بآرائهم.

  • المتحدون يتحققون من الحقائق ويعترضون على الأخطاء.

النتيجة هي نظام تحقق عام مدعوم من المجتمع، لا يعتمد على المؤسسات أو المؤثرين أو مصادر البيانات الغامضة.

لماذا تهم القائمة البيضاء القادمة

يستعد برهان المعرفة الصفرية (ZKP) لإطلاق مرحلة القائمة البيضاء الأولية، مما يتيح وصولاً مبكرًا لمجموعة من المستخدمين الذين يرغبون في لعب دور رئيسي في تشكيل البروتوكول. هذا ليس مجرد وصول مبكر، إنها فرصة لـ:

  • تعلم كيفية عمل مزادات المعرفة والرهان قبل الإطلاق العام.

  • المساعدة في اختبار وتحسين نظام تسجيل السمعة.

  • وضع نفسك كصوت موثوق في شبكة مبنية على المصداقية.

قد يوفر المشاركة المبكرة مزايا سمعة في النظام بمجرد تشغيله. في برهان المعرفة الصفرية (ZKP)، لا يتم تعيين السمعة، بل يتم اكتسابها من خلال الإثبات.

Zero Knowledge Proof

طبقة جديدة من الثقة لـ Web3

رؤية برهان المعرفة الصفرية (ZKP) طموحة: إنشاء طبقة عامة لامركزية لإثبات ما هو صحيح. في وقت يتزايد فيه الشك، حول وسائل الإعلام والبيانات والمحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية للثقة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

بالنسبة للباحثين والكتاب والمطورين والمستخدمين العاديين، يقدم برهان المعرفة الصفرية (ZKP) إمكانية الكسب مقابل الحقائق التي يمكنك دعمها. ليس من خلال الضجيج، ولكن من خلال الإثبات وإجماع المجتمع والمساءلة المرموزة.

مع اقتراب القائمة البيضاء، الباب على وشك أن يفتح لأولئك المستعدين للتحقق، والتحقق منهم، في عالم لامركزي.

النقاط الرئيسية

  • برهان المعرفة الصفرية (ZKP) هو بروتوكول، وليس مجرد مصطلح تشفير، تم بناؤه للتحقق من المعرفة الواقعية من خلال الرهان والتحقق المجتمعي.

  • يستخدم نموذج مزاد المعرفة الذي يشمل المُثبتين والمدققين والمتحدين.

  • القائمة البيضاء قادمة، وتقدم للمساهمين المبكرين فرصة لتشكيل واختبار النظام قبل الوصول العام.

  • مهمة برهان المعرفة الصفرية (ZKP) الأوسع هي أن تصبح طبقة ثقة لامركزية للإنترنت، حيث تهم الحقائق، ويتم بناء السمعة بشفافية.

ظهر المنشور ما هو برهان المعرفة الصفرية (ZKP)؟ بروتوكول البلوكشين للحقيقة المتحقق منها لأول مرة على Blockonomi.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,661.41
$101,661.41$101,661.41

-0.56%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,405.68
$3,405.68$3,405.68

-0.65%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.10
$153.10$153.10

-1.67%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3800
$2.3800$2.3800

+0.50%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11096
$0.11096$0.11096

+3.69%