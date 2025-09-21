يختبر المتداولون ChatGPT للتنبؤات بأسعار بيتكوين

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "المتداولون يختبرون ChatGPT للتنبؤ بأسعار بيتكوين" على BitcoinEthereumNews.com. يعكس ChatGPT مستويات بيتكوين الرئيسية عند تغذيته بمؤشرات RSI وMACD وMVRV. يختبر المتداولون ChatGPT لتوقعات BTC لكنهم يلاحظون حدودًا بدون بيانات على السلسلة. يُظهر الذكاء الاصطناعي وعدًا كأداة مكتبية عند اقترانه بحكم السوق البشري. بدأ المتداولون في اختبار سؤال جديد على المكتب؛ هل يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالخطوة التالية لبيتكوين؟ النموذج لا يفحص البلوكتشين أو يتتبع محافظ الحيتان. لكن عند اقترانه بمخططات نظيفة ومؤشرات قوية، يمكنه عكس المستويات المهمة. كيف يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالحركة التالية لبيتكوين؟ تحفيز GPT-5 بالبيانات الغنية وتحليل الخبراء تعتمد النتائج على جودة المدخلات. تعطي المطالبات القليلة إجابات واسعة. التغذيات المفصلة، أي مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك MACD ونسب MVRV، تنتج مكالمات أكثر دقة. مثال على ذلك هو المحلل علي مارتينيز الذي رسم بيتكوين عند 115,400 دولار لتجنب الانزلاق نحو 93,600 دولار. عندما تم تشغيل هذا المخطط من خلال ChatGPT، عادت نفس المستويات. عند تحفيز نموذج GPT-5 من ChatGPT بمخطط مختلف وإدخال معلمة جديدة للأساسيات، ظهر تنبؤ مختلف. ثم أنشأنا سيناريو حيث قمنا بإزالة MVRV وتركنا فقط RSI وMACD وتحول التحيز إلى هبوطي، مشيرًا إلى زخم أضعف. المتداولون يضعونه موضع التنفيذ على X، دفع المتداول primedealer مخطط BTC لدقيقة واحدة مع متوسطات متحركة متراكمة إلى النموذج. من المثير للاهتمام، قدم ChatGPT للمتداول تنبؤًا بأن سعر BTC لديه التحليل المعنوي الهبوطي أكثر من الصعودي. سألت ChatGPT إذا كان بإمكانه تحليل مخطط لمدة دقيقة واحدة والإبلاغ عن الظروف... في الواقع مثير للإعجاب. قد أبدأ في استخدام هذا للتحقق من التحليل المعنوي على مخططات الإطار الزمني الأعلى عندما يبدو السوق غير واضح. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 19 سبتمبر 2025 تُظهر السيناريوهات التي اختبرناها أن ChatGPT لا يخترع إشارات؛ بل ينظم الإشارات التي يتم تغذيته بها مع عكس منطق المحلل. الحدود تظل واضحة لا يستطيع ChatGPT الوصول إلى بيانات البلوكتشين الخام...ظهر منشور "المتداولون يختبرون ChatGPT للتنبؤ بأسعار بيتكوين" على BitcoinEthereumNews.com. يعكس ChatGPT مستويات بيتكوين الرئيسية عند تغذيته بمؤشرات RSI وMACD وMVRV. يختبر المتداولون ChatGPT لتوقعات BTC لكنهم يلاحظون حدودًا بدون بيانات على السلسلة. يُظهر الذكاء الاصطناعي وعدًا كأداة مكتبية عند اقترانه بحكم السوق البشري. بدأ المتداولون في اختبار سؤال جديد على المكتب؛ هل يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالخطوة التالية لبيتكوين؟ النموذج لا يفحص البلوكتشين أو يتتبع محافظ الحيتان. لكن عند اقترانه بمخططات نظيفة ومؤشرات قوية، يمكنه عكس المستويات المهمة. كيف يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالحركة التالية لبيتكوين؟ تحفيز GPT-5 بالبيانات الغنية وتحليل الخبراء تعتمد النتائج على جودة المدخلات. تعطي المطالبات القليلة إجابات واسعة. التغذيات المفصلة، أي مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك MACD ونسب MVRV، تنتج مكالمات أكثر دقة. مثال على ذلك هو المحلل علي مارتينيز الذي رسم بيتكوين عند 115,400 دولار لتجنب الانزلاق نحو 93,600 دولار. عندما تم تشغيل هذا المخطط من خلال ChatGPT، عادت نفس المستويات. عند تحفيز نموذج GPT-5 من ChatGPT بمخطط مختلف وإدخال معلمة جديدة للأساسيات، ظهر تنبؤ مختلف. ثم أنشأنا سيناريو حيث قمنا بإزالة MVRV وتركنا فقط RSI وMACD وتحول التحيز إلى هبوطي، مشيرًا إلى زخم أضعف. المتداولون يضعونه موضع التنفيذ على X، دفع المتداول primedealer مخطط BTC لدقيقة واحدة مع متوسطات متحركة متراكمة إلى النموذج. من المثير للاهتمام، قدم ChatGPT للمتداول تنبؤًا بأن سعر BTC لديه التحليل المعنوي الهبوطي أكثر من الصعودي. سألت ChatGPT إذا كان بإمكانه تحليل مخطط لمدة دقيقة واحدة والإبلاغ عن الظروف... في الواقع مثير للإعجاب. قد أبدأ في استخدام هذا للتحقق من التحليل المعنوي على مخططات الإطار الزمني الأعلى عندما يبدو السوق غير واضح. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 19 سبتمبر 2025 تُظهر السيناريوهات التي اختبرناها أن ChatGPT لا يخترع إشارات؛ بل ينظم الإشارات التي يتم تغذيته بها مع عكس منطق المحلل. الحدود تظل واضحة لا يستطيع ChatGPT الوصول إلى بيانات البلوكتشين الخام...

يختبر المتداولون ChatGPT للتنبؤات بأسعار بيتكوين

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:08
1
1$0.01974-12.03%
Threshold
T$0.01227-2.15%
Echo
ECHO$0.02437-4.87%
Bitcoin
BTC$101,863.16-1.04%
Moonveil
MORE$0.003945+1.96%
  • ChatGPT يعكس مستويات بيتكوين الرئيسية عند تغذيته بمؤشرات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك (MACD) وMVRV
  • المتداولون يختبرون ChatGPT لتوقعات BTC لكنهم يلاحظون حدودًا بدون بيانات على السلسلة
  • الذكاء الاصطناعي يظهر وعدًا كأداة مكتبية عند اقترانه بحكم السوق البشري

بدأ المتداولون في اختبار سؤال جديد على المكتب؛ هل يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالخطوة التالية لبيتكوين؟ النموذج لا يفحص البلوكتشين أو يتتبع محافظ الحيتان. ولكن عند اقترانه بمخططات نظيفة ومؤشرات قوية، يمكنه عكس المستويات المهمة.

كيف يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالخطوة التالية لبيتكوين؟

تحفيز GPT-5 بالبيانات الغنية وتحليل الخبراء

تعتمد النتائج على جودة المدخلات. المطالبات القليلة تعطي إجابات واسعة. التغذيات المفصلة، أي مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك (MACD) ونسب MVRV، تنتج مكالمات أكثر دقة.

المثال على ذلك هو المحلل علي مارتينيز الذي رسم بيانياً بيتكوين عند 115,400 دولار لتجنب الانزلاق نحو 93,600 دولار. عندما تم تشغيل هذا المخطط من خلال ChatGPT، عادت نفس المستويات.

تحفيز نموذج GPT-5 من ChatGPT بمخطط مختلف وإدخال معلمة جديدة للأساسيات، ظهر السعر المتوقع مختلف. 

ثم أنشأنا سيناريو حيث قمنا بإزالة MVRV وتركنا فقط مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك (MACD) وتحول التحيز إلى هبوطي، مشيرًا إلى زخم أضعف. 

المتداولون يضعونه موضع التنفيذ

على X، دفع المتداول primedealer مخطط BTC لمدة دقيقة واحدة مع متوسطات متحركة متراكمة إلى النموذج. 

من المثير للاهتمام، قدم ChatGPT للمتداول توقعًا بأن سعر BTC لديه مشاعر هبوطية أكثر من الصعودية.

تظهر السيناريوهات التي اختبرناها أن ChatGPT لا يخترع إشارات؛ إنه يهيكل الإشارات التي يتم تغذيته بها بما يعكس منطق المحلل.

الحدود تظل واضحة

لا يمكن لـ ChatGPT الوصول إلى تدفقات البلوكتشين الخام، أو خرائط حرارة التصفية، أو دفاتر الطلبات المباشرة. لهذا السبب لن يحل محل Glassnode أو Santiment أو CryptoQuant. يعمل بشكل أفضل كطبقة تركيبية لإخراج مخرجات سريعة ومنظمة من البيانات المقدمة له.

جادل مؤسس الإيثيريوم المشارك فيتاليك بوتيرين بالضبط لمثل هذا النموذج؛ ذكاء اصطناعي يساعد مع الإشراف البشري، ويبقي المكالمات واقعية.

ذات صلة: بوتيرين يرفض الحوكمة التي يديرها الذكاء الاصطناعي، ويدفع "معلومات التمويل" مع المراجعة اليدوية

ما وراء بيتكوين: دراسات حالة

المحللون يوسعون بالفعل الاختبارات لأصول أخرى. على سبيل المثال، حفز روب كننغهام، محلل الكريبتو الشهير، ChatGPT لتقديم توقعات أسعار XRP في وقت سابق من هذا الشهر. 

من الجدير بالذكر أن كننغهام حفز ChatGPT للاعتماد فقط على تدفق نقدي محتمل بقيمة 17 مليار دولار إلى XRP عبر صناديق الاستثمار المتداولة القادمة. من المثير للاهتمام، قدم ChatGPT السعر المتوقع مفصل لـ XRP، يتكون من ارتفاع محتمل، ومتوسط، ومنخفض. 

وبالتالي، من الممكن الحصول على توقعات أسعار بيتكوين مدروسة للغاية من خلال ChatGPT. ومع ذلك، من الحكمة تغذية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالبيانات الصحيحة في المطالبات للحصول على أدق توقع.

ذات صلة: أهداف سعر XRP بواسطة ChatGPT بناءً على تدفق ETF بقيمة 17 مليار دولار والاندفاع للمشاركة بسبب خوف عدم الحصول على فرصة في 12 شهرًا

إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا تشكل المقالة نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. Coin Edition ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدها نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. ينصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.

المصدر: https://coinedition.com/can-chatgpt-predict-bitcoins-next-move-traders-find-out-putting-ai-to-the-test/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,887.31
$101,887.31$101,887.31

-0.34%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,411.71
$3,411.71$3,411.71

-0.48%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.41
$153.41$153.41

-1.47%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3863
$2.3863$2.3863

+0.76%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11125
$0.11125$0.11125

+3.96%