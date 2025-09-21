يختبر المتداولون ChatGPT للتنبؤات بأسعار بيتكوين

ChatGPT يعكس مستويات بيتكوين الرئيسية عند تغذيته بمؤشرات مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك (MACD) وMVRV

المتداولون يختبرون ChatGPT لتوقعات BTC لكنهم يلاحظون حدودًا بدون بيانات على السلسلة

الذكاء الاصطناعي يظهر وعدًا كأداة مكتبية عند اقترانه بحكم السوق البشري

بدأ المتداولون في اختبار سؤال جديد على المكتب؛ هل يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالخطوة التالية لبيتكوين؟ النموذج لا يفحص البلوكتشين أو يتتبع محافظ الحيتان. ولكن عند اقترانه بمخططات نظيفة ومؤشرات قوية، يمكنه عكس المستويات المهمة.

كيف يمكن لـ ChatGPT التنبؤ بالخطوة التالية لبيتكوين؟

تحفيز GPT-5 بالبيانات الغنية وتحليل الخبراء

تعتمد النتائج على جودة المدخلات. المطالبات القليلة تعطي إجابات واسعة. التغذيات المفصلة، أي مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك (MACD) ونسب MVRV، تنتج مكالمات أكثر دقة.

المثال على ذلك هو المحلل علي مارتينيز الذي رسم بيانياً بيتكوين عند 115,400 دولار لتجنب الانزلاق نحو 93,600 دولار. عندما تم تشغيل هذا المخطط من خلال ChatGPT، عادت نفس المستويات.

تحفيز نموذج GPT-5 من ChatGPT بمخطط مختلف وإدخال معلمة جديدة للأساسيات، ظهر السعر المتوقع مختلف.

ثم أنشأنا سيناريو حيث قمنا بإزالة MVRV وتركنا فقط مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر انحراف المتوسط المتحرك (MACD) وتحول التحيز إلى هبوطي، مشيرًا إلى زخم أضعف.

المتداولون يضعونه موضع التنفيذ

على X، دفع المتداول primedealer مخطط BTC لمدة دقيقة واحدة مع متوسطات متحركة متراكمة إلى النموذج.

من المثير للاهتمام، قدم ChatGPT للمتداول توقعًا بأن سعر BTC لديه مشاعر هبوطية أكثر من الصعودية.

تظهر السيناريوهات التي اختبرناها أن ChatGPT لا يخترع إشارات؛ إنه يهيكل الإشارات التي يتم تغذيته بها بما يعكس منطق المحلل.

الحدود تظل واضحة

لا يمكن لـ ChatGPT الوصول إلى تدفقات البلوكتشين الخام، أو خرائط حرارة التصفية، أو دفاتر الطلبات المباشرة. لهذا السبب لن يحل محل Glassnode أو Santiment أو CryptoQuant. يعمل بشكل أفضل كطبقة تركيبية لإخراج مخرجات سريعة ومنظمة من البيانات المقدمة له.

جادل مؤسس الإيثيريوم المشارك فيتاليك بوتيرين بالضبط لمثل هذا النموذج؛ ذكاء اصطناعي يساعد مع الإشراف البشري، ويبقي المكالمات واقعية.

ما وراء بيتكوين: دراسات حالة

المحللون يوسعون بالفعل الاختبارات لأصول أخرى. على سبيل المثال، حفز روب كننغهام، محلل الكريبتو الشهير، ChatGPT لتقديم توقعات أسعار XRP في وقت سابق من هذا الشهر.

من الجدير بالذكر أن كننغهام حفز ChatGPT للاعتماد فقط على تدفق نقدي محتمل بقيمة 17 مليار دولار إلى XRP عبر صناديق الاستثمار المتداولة القادمة. من المثير للاهتمام، قدم ChatGPT السعر المتوقع مفصل لـ XRP، يتكون من ارتفاع محتمل، ومتوسط، ومنخفض.

وبالتالي، من الممكن الحصول على توقعات أسعار بيتكوين مدروسة للغاية من خلال ChatGPT. ومع ذلك، من الحكمة تغذية الذكاء الاصطناعي التوليدي بالبيانات الصحيحة في المطالبات للحصول على أدق توقع.

