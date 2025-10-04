ميتاماسك تطلق برنامج نقاط المستخدم وسط جهود اللامركزية

النقاط الرئيسية: تقدم MetaMask برنامج نقاط يهدف إلى تحفيز مشاركة المستخدم.

يتماشى إطلاق رمز MASK المحتمل مع أهداف اللامركزية.

من المرجح أن تستفيد الإيثريوم من زيادة الاستخدام والنشاط.

تعلن MetaMask، التي طورتها Consensys، عن خطط لإطلاق برنامج نقاط يكافئ عمليات التبادل والربط بالرموز، مما قد يؤدي إلى إطلاق رمز MASK.

تتماشى هذه الخطوة مع جهود اللامركزية في MetaMask، مما قد يؤثر على أسواق الإيثريوم ويحفز استراتيجيات مماثلة عبر محافظ العملات المشفرة التنافسية.

MetaMask تستهدف المشاركة ببرنامج النقاط الجديد

MetaMask، محفظة Web3 غير الأمين الرائدة التي طورتها Consensys، تستعد لطرح برنامج نقاط جديد. ستكافئ هذه المبادرة المستخدمين على إجراء عمليات التبادل والربط وتعمل كمقدمة لـ إطلاق رمز MASK المتوقع. يدير المشروع جوزيف لوبين، الرئيس التنفيذي لـ Consensys، ويستند إلى توسيع مشاركة المستخدم وإضفاء اللامركزية على نظام MetaMask البيئي.

رمز MASK قادم وقد يصل قبل المتوقع." — جوزيف لوبين، الرئيس التنفيذي، Consensys.

يتوقع محللو السوق زيادة في استخدام الإيثريوم، متأثرة بشكل كبير بتأثيرات MetaMask على DeFi. يعتقد الخبراء أن هذه الاستراتيجية ستزيد على الأرجح من الميزة التنافسية للمحفظة، خاصة ضد المنافسين مثل Rainbow، التي تقدم بالفعل برامج مكافآت تنافسية. تظهر ردود فعل الصناعة اهتمامًا تكهنيًا كبيرًا وزخمًا محتملاً في الأنشطة المتعلقة بالإيثريوم.

نشاط الإيثريوم مستعد للارتفاع مع رموز MetaMask

هل تعلم؟ يعكس إطلاق رمز MASK المتوقع من MetaMask استراتيجيات شوهدت في مبادرات سابقة مثل إيردروب UNI من Uniswap، مما يعزز بشكل كبير مشاركة المجتمع واعتماد المنصة.

تحتل الإيثريوم (ETH) مركزًا مهيمنًا في السوق برأس مال سوقي كبير يبلغ 541.67 مليار دولار، وهو ما يمثل 12.96% من سوق الكريبتو وفقًا لـ CoinMarketCap. شهدت الأيام الـ 90 الماضية ارتفاعًا في أسعار ETH بنسبة 78.37%. على الرغم من ذلك، يشير انخفاض بنسبة 0.37% في الـ 24 ساعة الماضية إلى استمرار التقلبات في أسواق الكريبتو.

الإيثريوم (ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 02:54 UTC في 4 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يسلط المحللون من فريق أبحاث Coincu الضوء على أن مبادرات النقاط والرموز من MetaMask يمكن أن تسرع نمو المستخدمين والسيولة في الإيثريوم، مما يخلق تأثيرات متتالية محتملة عبر قطاع الكريبتو. تؤكد رؤى الخبراء على الاتجاه المستمر نحو اللامركزية، مما يعيد تشكيل المشهدين التكنولوجي والمالي.