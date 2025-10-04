ميتاماسك تطلق برنامج النقاط كمقدمة لتوكن MASK

أعلنت MetaMask، محفظة Web3 الشهيرة التي طورتها Consensys، عن برنامج مكافآت النقاط المصمم لتحفيز نشاط المستخدم. تُعتبر هذه المبادرة، التي تكافئ عمليات التبادل والمعاملات عبر الجسور، على نطاق واسع خطوة نحو إطلاق رمز MASK المنتظر. دفع مشاركة المستخدم واللامركزية أكد الرئيس التنفيذي جوزيف لوبين أن رمز MASK "قادم [...]
