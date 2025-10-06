داخل بيئات التنفيذ الموثوقة: ما مدى أمان معاملات التشفير الخاصة بك؟

الملخص والدافع الأول

II. العملات المحلية

III. احتفالات Pop الفريدة

IV. السياسة النقدية

V. رسوم المعاملات المعدلة حسب القوة الشرائية

VI. الهندسة المعمارية

VII. أمن بيئة التنفيذ الموثوقة

VIII. جمعية Encointer

IX. القيود المعروفة

X. الخاتمة والمراجع

تهدف بيئات التنفيذ الموثوقة إلى توفير الضمانات اللازمة للحوسبة عن بُعد الآمنة. يجب أن توفر ضمانات السلامة والسرية عند تنفيذ البرامج على جهاز كمبيوتر تتم صيانته من قبل طرف غير موثوق به. تعتمد بيئات التنفيذ الموثوقة الأحدث على شهادة البرمجيات، وهي عملية تضمن للمستخدم أنها تتواصل مع قطعة معروفة من التعليمات البرمجية تعمل داخل حاوية آمنة على أجهزة موثوقة حقيقية عن طريق توقيع الشركة المصنعة.

\ كما انتقد في [14]، يبدو أن الشركات المصنعة تتبع مبدأ الأمن من خلال الغموض وعدم الكشف عن التفاصيل الداخلية للتصميم اللازمة لمراجعة أمنية مناسبة. يظهر تحليلهم في dubio contra reum لـ Intel SGX نقاط ضعف في هجمات التوقيت المخبأة والقنوات الجانبية. قام Foreshadow [15] بتزييف مزاعم السرية وكذلك النزاهة لـ SGX ولكن تم تخفيف الهجوم في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، ARM TrustZone هو مجرد نواة IP وتُترك تفاصيل التصميم للشركة المصنعة، وهي أيضًا متحفظة في الكشف عن التفاصيل.

\ منذ عصر ما بعد سنودن على الأقل، يجب أن يكون المرء قلقًا أيضًا بشأن إجبار الشركات المصنعة من قبل دولها على إدخال أبواب خلفية متعمدة. حتى إذا كانت بيئات التنفيذ الموثوقة مفتوحة المصدر مثل Keystone [22] قد تقدم قريبًا أجهزة، فسيتعين على المرء أن يثق في الشركة المصنعة بعدم العبث بالتصميم.

\ في حين أن كل هذا مقلق، يجب وضعه في منظوره الصحيح. أمن المعلومات هو سباق لا ينتهي. جميع حلول البلوكتشين هي برامج تعمل بشكل كبير على وحدات المعالجة المركزية من Intel. في حين أن محافظ الأجهزة قد تمنحنا بعض الراحة فيما يتعلق بمفاتيح أموالنا الخاصة، فلا يوجد ضمان للسرية عند النظر في هجمات القنوات الجانبية.

\ ستتابع جمعية Encointer التطورات عن كثب وتحافظ على قائمة محدثة بمفاتيح شهادة الشركات المصنعة لبيئات التنفيذ الموثوقة المقبولة.

\

VIII. جمعية Encointer

جمعية Encointer هي جمعية غير ربحية بموجب القانون السويسري. الغرض منها هو إدارة نظام Encointer البيئي خلال مرحلته الأولية. تقوم بالمهام التالية

\ • تمهيد المجتمع

\ • تحديثات البروتوكول

\ • الحفاظ على قائمة مفاتيح خدمة شهادة بيئات التنفيذ الموثوقة المقبولة

\ تخضع جميع التغييرات لاستفتاء من قبل المجتمع.

\

IX. القيود المعروفة

أ. قابلية التوسع

\ يفترض بروتوكول Encointer المقترح أن الحالة الكاملة للمجتمع المحلي يمكن أن تتناسب مع الذاكرة الآمنة داخل بيئة التنفيذ الموثوقة. هذا يحد من عدد الحسابات التي يمكن تسجيلها لكل مجتمع.

\

X. الخاتمة

تم تقديم نظام عملة مشفرة جديد بتفاصيل مفاهيمية. المساهمات الرئيسية هي

\ • نهج جديد للسياسة النقدية يدعم تكافؤ الفرص عالميًا مع دخل أساسي عالمي (UBI) في عملات المجتمع المحلي.

\ • بروتوكول جديد لحفلات توقيع المفاتيح المستعارة بدون ثقة لإثبات الشخصية (PoP)

\ • معاملات خاصة برسوم معدلة حسب القوة الشرائية.

:::info المؤلف:

(1) Alain Brenzikofer (alain@encointer.org).

:::

:::info هذه الورقة متاحة على arxiv تحت ترخيص CC BY-NC-SA 4.0 DEED.

:::

