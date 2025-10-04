محفظة Cache تتشارك مع Aylab لدفع نمو Web3 الآمن والقابل للتوسع

أعلنت محفظة Cache، وهي حل محفظة متعددة السلاسل من الجيل التالي، عن شراكة استراتيجية مع Aylab، وهي محرك نمو قائم على الذكاء الاصطناعي ووكالة تسويق لـ Web3. تهدف هذه الشراكة إلى دمج خبرة Aylab في توسيع نطاق اكتساب المستخدمين مع نظام الانضمام الآمن ونظام الاسترداد القوي لمحفظة Cache. وبهذه الطريقة، سيقوم كلا المشاركين بإنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا واستدامة لنمو Web3. أعلنت محفظة Cache عن هذه الشراكة في تغريدة على X اليوم.

محفظة Cache وAylab تتعاونان لضمان انضمام آمن للمستخدمين الجدد

من خلال هذه الشراكة، يمكن للمشاريع التي تعمل مع Aylab جلب مستخدمين جدد إلى Web3 بسلاسة. وبهذه الطريقة، تريد كلتا المنصتين ضمان بقاء أصولهم قابلة للاسترداد. توفر آليات الاسترداد والدعم متعدد السلاسل من محفظة Cache الثقة للمستخدمين أثناء دخولهم إلى أنظمة العملات المشفرة وDeFi وNFT البيئية. ستعزز أدوات Aylab القائمة على الذكاء الاصطناعي تفاعلات المستخدمين من خلال تبسيط التحويلات وتحسين المشاركة وتوفير إرشادات ذكية طوال رحلة Web3. هذا يضمن أن نمو المستخدم ليس سريعًا فحسب، بل فعال ومخصص أيضًا.

الاحتفاظ بالمستخدمين الحاليين من خلال الحماية والثقة

بينما تركز Aylab على اكتساب مستخدمين جدد، تعزز محفظة Cache الاحتفاظ بهم من خلال تصميمها الذي يضع الأمان في المقام الأول. معًا، تهدف الشركتان إلى تقديم الموثوقية والثقة - وهي عوامل حاسمة للتبني طويل المدى لـ Web3. تسلط الشراكة الضوء على رؤية أوسع للنمو المسؤول في النظام البيئي اللامركزي. من خلال الجمع بين استراتيجيات التسويق المتقدمة وحماية الأصول، تضع محفظة Cache وAylab معايير جديدة لتحقيق التوازن بين قابلية التوسع والسلامة والاستدامة في Web3.

في النهاية، تؤكد الشراكة على كيفية عمل التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الآمنة للمحفظة جنبًا إلى جنب لتسريع اعتماد Web3 على نطاق واسع.