نهج محايد للبلوكشين من كوانت وتوكن QNT الخاص بها

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 22:28
كوانت هو مشروع بلوكتشين يهدف إلى توفير قابلية التشغيل البيني والتبادل السلس للأصول الرقمية والبيانات عبر شبكات البلوكتشين المختلفة. نظرة أقرب على كوانت و QNT - عملته الأصلية، بواسطة Coinidol.com.

تفاعل سلس بين سلاسل الكتل المختلفة


يركز كوانت بشكل أساسي على إنشاء شبكة قابلة للتشغيل البيني تسمح لشبكات البلوكتشين المختلفة بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها البعض. هذا يمكّن من نقل الأصول الرقمية والبيانات عبر سلاسل الكتل المتباينة.


تعمل تقنية Overledger كأساس لحل قابلية التشغيل البيني الخاص بها. تم تصميم Overledger لتسهيل التفاعل السلس بين سلاسل الكتل المختلفة والأنظمة التقليدية. تعمل شبكة كوانت كبوابة للأصول الرقمية، مما يسمح بنقل الرموز والأصول بين شبكات البلوكتشين المختلفة.


للقيام بذلك، يتم استخدام تطبيقات متعددة السلاسل (MApps) التي تم بناؤها على شبكة كوانت للاستفادة من ميزات قابلية التشغيل البيني وتمكين التفاعلات التبادل العابر للسلاسل ومشاركة البيانات.


QNT هو توكن المنفعة الأصلي لشبكة كوانت المبنية على بلوكتشين الإيثريوم. يتم استخدامه لأغراض مختلفة داخل نظام كوانت البيئي، بما في ذلك الوصول إلى تقنية Overledger واستخدامها، والمشاركة في الحوكمة، ودفع رسوم خدمات الشبكة.


اليوم، يعد QNT ضمن أفضل 100 عملة مشفرة بقيمة سوقية تبلغ 1.18 مليار دولار. بينما يتعاون مشروع كوانت مع مختلف المنظمات والشركات لدمج حلول قابلية التشغيل البيني الخاصة به في حالات الاستخدام في العالم الحقيقي، مثل إدارة سلسلة التوريد والتمويل والرعاية الصحية.




إخلاء المسؤولية. هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها تأييدًا من Coinidol.com. البيانات المقدمة تم جمعها من قبل المؤلف وليست برعاية أي شركة أو مطور توكن. إنها ليست توصية لشراء أو بيع العملات المشفرة. يجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الاستثمار في الصناديق.

المصدر: https://coinidol.com/quant-qnt-token/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Coinstats2025/11/13 03:28

