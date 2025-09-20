نهج محايد للبلوكشين من كوانت وتوكن QNT الخاص بها

كوانت هو مشروع بلوكتشين يهدف إلى توفير قابلية التشغيل البيني والتبادل السلس للأصول الرقمية والبيانات عبر شبكات البلوكتشين المختلفة. نظرة أقرب على كوانت و QNT - عملته الأصلية، بواسطة Coinidol.com.

تفاعل سلس بين سلاسل الكتل المختلفة



يركز كوانت بشكل أساسي على إنشاء شبكة قابلة للتشغيل البيني تسمح لشبكات البلوكتشين المختلفة بالتواصل وتبادل البيانات مع بعضها البعض. هذا يمكّن من نقل الأصول الرقمية والبيانات عبر سلاسل الكتل المتباينة.



تعمل تقنية Overledger كأساس لحل قابلية التشغيل البيني الخاص بها. تم تصميم Overledger لتسهيل التفاعل السلس بين سلاسل الكتل المختلفة والأنظمة التقليدية. تعمل شبكة كوانت كبوابة للأصول الرقمية، مما يسمح بنقل الرموز والأصول بين شبكات البلوكتشين المختلفة.



للقيام بذلك، يتم استخدام تطبيقات متعددة السلاسل (MApps) التي تم بناؤها على شبكة كوانت للاستفادة من ميزات قابلية التشغيل البيني وتمكين التفاعلات التبادل العابر للسلاسل ومشاركة البيانات.



QNT هو توكن المنفعة الأصلي لشبكة كوانت المبنية على بلوكتشين الإيثريوم. يتم استخدامه لأغراض مختلفة داخل نظام كوانت البيئي، بما في ذلك الوصول إلى تقنية Overledger واستخدامها، والمشاركة في الحوكمة، ودفع رسوم خدمات الشبكة.



اليوم، يعد QNT ضمن أفضل 100 عملة مشفرة بقيمة سوقية تبلغ 1.18 مليار دولار. بينما يتعاون مشروع كوانت مع مختلف المنظمات والشركات لدمج حلول قابلية التشغيل البيني الخاصة به في حالات الاستخدام في العالم الحقيقي، مثل إدارة سلسلة التوريد والتمويل والرعاية الصحية.









إخلاء المسؤولية. هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها تأييدًا من Coinidol.com. البيانات المقدمة تم جمعها من قبل المؤلف وليست برعاية أي شركة أو مطور توكن. إنها ليست توصية لشراء أو بيع العملات المشفرة. يجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الاستثمار في الصناديق.