من ينبغي أن يصبح متداولًا في نسخ التداول على MEXC؟

يوفر نظام نسخ التداول في MEXC للمتداولين المحترفين والمتابعين العاديين وظائف تداول بسيطة واحترافية. يمكن للمتابعين متابعة المتداولين المحترفين بسهولة، وعندما يبدأ المتداولون في التداولات الرائدة، سيكرر النظام نفس الاستراتيجية لمتابعيهم. وعند القيام بذلك، يمكن للمتداولين كسب جزء من أرباح متابعيهم أيضًا!





إذا كانت لديك خبرة تداول واسعة، وتمتلك طريقة تداول فريدة، وتتمتع بمستوى عالٍ من الدقة في تحليل السوق، فنحن نرحب بك لاتباع الخطوات الواردة في دليل المبتدئين لنسخ التداول (المتداول) للتقدم بطلب لتصبح متداولا.





قبل التقديم لتصبح متداولًا، يجب عليك:





① أن تمتلك استراتيجية تداول ناضجة ومحترفة

سواء كنت متداولًا يعتمد على الاتجاهات أو متداولًا قصير الأجل، يجب أن تكون لديك استراتيجيتك الخاصة الناضجة والمحترفة. بشكل محدد، يجب أن تشمل أسلوب تداولك، سواء كان عدوانيًا أو محافظًا، كيفية تقييمك للاتجاهات السوقية، سواء كنت تستخدم مؤشرات التداول أو تحليل الحجم والسعر الشامل، كيفية تحديد نقاط الدخول، وإضافة الصفقات، وتقليل الصفقات، ونقاط الخروج—يجب أن تشكل جميع هذه العناصر استراتيجية تداول كاملة وقابلة للتكرار.





② امتلاك سجل تداول ممتاز

سجل تداولك هو انعكاس مباشر لأدائك ويظهر قدراتك الحقيقية في التداول. حيث يتم توثيق معدل فوز طلباتك، ومعدل العائد على الأصول، وإجمالي الربح، وPNL لكل صفقة، وغيرها من المقاييس بوضوح في سجل تداولك. بمجرد أن تصبح متداولًا في نسخ التداول على MEXC ، سيتم الكشف عن هذه الإحصائيات بشكل علني وستكون معايير حاسمة للمتابعين عند اختيار متداول لمتابعته.





③ تنفيذ إدارة مخاطر صارمة

تُعرف العملات المشفرة بارتفاع سيولتها وتقلبها، حيث يمكن أن تشهد أسعار السوق تقلبات سريعة وكبيرة. عند مواجهة تقلبات السوق المفاجئة، يجب أن يكون لدى المتداولين الناضجين استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، بما في ذلك نقاط خروج مرنة لـ TP/SL. بدون إدارة مخاطر صارمة، هناك خطر من حدوث تراجعات كبيرة أو حتى تصفية عند مواجهة أحداث نادرة وغير متوقعة.





④ فهم مهمة ورؤية وقيم MEXC

في نوفمبر 2022، خضعت MEXC لترقية علامتها التجارية، حيث تغير لون علامتها التجارية من "الأخضر العشبي" إلى "الأزرق البحري". يمثل "الأزرق البحري" رؤية MEXC الجديدة وقيم الأمان والاحترافية، والانفتاح والشمولية، والاستكشاف المفعم بالأمل.

الأمان والاحترافية: تتفوق MEXC في عمليات التدقيق الأمني، وآليات إدارة المخاطر، وأمان الأموال.

الانفتاح والشمولية: مع فريق وقاعدة مستخدمين تمتد لأكثر من 170 دولة ومنطقة، تعزز MEXC بيئة لخلق المزيد من الفرص معًا.

الاستكشاف المفعم بالأمل: كقائد في عالم العملات المشفرة، تستكشف MEXC الأصول الرائدة في مجالات مختلفة ضمن نظام Web3 البيئي.





⑤ كن على دراية بقيم علامة MEXC

منذ تأسيسها في عام 2018، تميزت MEXC في اكتشاف وإدراج المشاريع عالية الجودة، مما جعلها نجمًا صاعدًا في صناعة تبادل العملات المشفرة. على مدار خمس سنوات، خدمت MEXC أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. أثناء تجربة النمو السريع، التزمت MEXC دائمًا بفلسفة الخدمة "المستخدمون أولاً، والتغيير من أجلك"، مقدمة للعملاء تجربة تداول استثنائية.





⑥ كن على اطلاع بمنتجات MEXC

تقدم MEXC مجموعة واسعة من المنتجات، وتشكيلة شاملة من عروض التداول، ومجموعة متنوعة من الفعاليات، بما في ذلك التداول الفوري، وتداول العقود الآجلة، ومدخرات MEXC (تقدم طرقًا مرنة لكسب العملات المشفرة من خلال المدخرات المقفلة والمرنة)، وLanchpool، وKickstarter، وM-Day، وغيرها. يجب أن يكون متداولي نسخ التداول على دراية بمنتجات MEXC، وأن يستفيدوا بفعالية من ميزات MEXC، وأن يروّجوا بنشاط لمنصة MEXC للتداول.





⑦ كن متحمسًا للنمو مع MEXC