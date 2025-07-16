مؤشر عشوائي (KDJ) هو أداة تحليل فني تحلل اتجاهات الأسعار لتقييم قوة السوق وتحديد حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات الشراء والبيع. يعود أصل مؤشر عشوائي إلى مذبذمؤشر عشوائي (KDJ) هو أداة تحليل فني تحلل اتجاهات الأسعار لتقييم قوة السوق وتحديد حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات الشراء والبيع. يعود أصل مؤشر عشوائي إلى مذبذ
ما هو المؤشر العشوائي (KDJ)؟

مؤشر عشوائي (KDJ) هو أداة تحليل فني تحلل اتجاهات الأسعار لتقييم قوة السوق وتحديد حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات الشراء والبيع.

يعود أصل مؤشر عشوائي إلى مذبذب عشوائي، الذي قدمه جورج لين في الخمسينيات. يُعتبر KDJ نسخة محسّنة تضيف خط J لتوفير إشارات سوقية أكثر حساسية.

يُستخدم KDJ على نطاق واسع في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل. يساعد المتداولين في تحديد فرص الشراء والبيع المثلى مع توفير رؤى لحظية عن الزخم. وعلى الرغم من أنه قد ينتج إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة، إلا أنه يعمل بشكل جيد في الأسواق الاتجاهية، مما يجعله أداة أساسية للعديد من المتداولين.

1. مكونات مؤشر عشوائي


يتكون مؤشر KDJ من ثلاثة خطوط: خط K، خط D، وخط J، ولذلك يُعرف أيضاً بمؤشر KDJ. يتم حساب هذه الخطوط بناءً على أعلى وأدنى وأسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة.

  • خط K: الخط السريع، ويمثل الموقع النسبي للسعر الحالي بين أعلى وأدنى الأسعار خلال الفترة. عندما يكون قريبًا من 100، فهذا يشير إلى أن السعر قريب من أعلى مستوى، وعندما يكون قريبًا من 0، فهذا يشير إلى أنه قريب من أدنى مستوى.
  • خط D: الخط البطيء، ويتم اشتقاقه من خط K باستخدام تقنيات التنعيم لتقليل الضوضاء السوقية وعكس تغييرات الاتجاه.
  • خط J: الخط الأكثر حساسية، حيث يتفاعل بسرعة أكبر وبسعة أكبر من خطي K وD.

في الرسم البياني أدناه، يمثل الخط الأصفر K، والخط الأخضر D، والخط الأزرق J.


2. المبادئ الأساسية لمؤشر العشوائي


2.1 تحديد حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي


تتراوح قيم K و D بين 0 و 100، بينما قد تتجاوز قيمة J 100 أو تنخفض إلى أقل من 0.

عندما تكون قيم K و D أعلى من 80، قد يكون السوق في حالة تشبع شرائي، مما يشير إلى تصحيح محتمل.
عندما تكون قيم K و D أقل من 20، قد يكون السوق في حالة تشبع بيعي، مما يشير إلى ارتداد محتمل.

2.2 إشارات الشراء والبيع


التقاطع الذهبي هو إشارة شراء، والتقاطع الميت هو إشارة بيع.

عندما تخترق خطوط K و J فوق خط D وتتقاطع جميع الخطوط صعودًا، يتشكل التقاطع الذهبي، مما يشير إلى إشارة شراء. تكون هذه الإشارة قوية بشكل خاص عندما تحدث تحت 20 (منطقة التشبع البيعي).

عندما تخترق خطوط K و J تحت خط D وتتقاطع جميع الخطوط هبوطًا، يتشكل التقاطع الميت، مما يشير إلى إشارة بيع. تكون هذه الإشارة أكثر موثوقية عندما تحدث فوق 80 (منطقة التشبع الشرائي).

قد تؤدي التقاطعات المتكررة إلى تشبع الإشارات، مما يجعلها غير موثوقة.

2.3 استخدام خط J لتحديد القمم والقيعان في السوق


يمكن أن يساعد خط J المتداولين في تحديد القمم والقيعان قصيرة الأجل في السوق. عندما تتجاوز قيمة J 90، خاصة لعدة أيام متتالية، قد يشكل السوق قمة قصيرة الأجل، وقد تنخفض الأسعار. وعلى العكس، عندما تنخفض قيمة J إلى أقل من 10، خاصة لعدة أيام متتالية، قد يشكل السوق قاعًا قصير الأجل، وقد ترتد الأسعار.

3. مزايا وعيوب مؤشر العشوائي


الميزة الرئيسية لمؤشر العشوائي هي حساسيته العالية وإشاراته البديهية، مما يسمح له بسرعة عكس تغييرات الاتجاه في السوق على المدى القصير، مما يجعله مناسبًا للمتداولين على المدى القصير. من خلال تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي بوضوح، وكذلك تقديم إشارات التقاطع الذهبي والموت، يساعد المستثمرين في اغتنام فرص الشراء والبيع.

ومع ذلك، فإن حساسية مؤشر العشوائي لتقلبات الأسعار قد تكون أيضًا عيبًا. خلال فترات التقلبات العالية في السوق، قد يولد إشارات تداول خاطئة، مما يؤدي بالمتداولين إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة عندما لا تتبع الأسعار الاتجاه المتوقع صعودًا أو هبوطًا. بالإضافة إلى ذلك، في الأسواق الجانبية، قد ينتج عن ذلك إشارات مضللة. لذلك، في التداول الفعلي، يمكن أن يعزز دمجه مع مؤشرات فنية أخرى دقة قرارات التداول.

4. كيفية استخدام KDJ على منصة MEXC


على موقع MEXC، انتقل إلى صفحة تداول العقود الفورية أو العقود الآجلة.
1)انقر على زر مؤشر Fx أعلى مخطط الشموع.
2)في قائمة الفهرس الفرعي، اختر KDJ وقم بتمكينه.
3)قم بتخصيص فترة الحساب، فترة المتوسط المتحرك 1، فترة المتوسط المتحرك 2، وتفضيلات الألوان لخطوط K و D و J.
4)انقر على تأكيد، وسيتظهر مؤشر KDJ أسفل مخطط الشموع.


إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.


