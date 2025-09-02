فهم التداول الفوري





ينقسم تداول العملات المشفرة عادة إلى فئتين: التداول الفوري والتداول الآجل.





التداول الفوري هي عملية شراء أو بيع الأصول الرقمية في السوق، في إشارة إلى تبادل عملتين مشفرتين والحيازة الناتجة عن ذلك للأصول. يكون السعر في تداول السوق الفورية عادةً هو سعر السوق في الوقت الفعلي، مما يسمح للمتداولين بتنفيذ الصفقات في أي وقت دون تاريخ انتهاء صلاحية محدد.









ستوضح هذه المقالة التداول الفوري على MEXC باستخدام MX كمثال. نظرًا لبساطة واجهة التداول على التطبيق، والتي تفتقر إلى المعلومات الشاملة الموجودة في إصدار الموقع الإلكتروني، فسوف نستخدم إصدار الموقع الإلكتروني كمثال لشرح مفصل. لن يتم عرض إصدار التطبيق.









تنقسم واجهة التداول الفوري لمنصة MEXC إلى ستة أجزاء: منطقة دفتر الطلبات، ومنطقة مخطط K-line، ولوحة الطلبات، ومنطقة اختيار زوج التداول، ومنطقة الصفقات، ومنطقة حالة الطلب.













تعرض منطقة دفتر الطلبات كمية ومقدار طلبات الشراء والبيع في سوق التداول الفوري للعملة المشفرة المحددة. يمكنك أيضًا ضبطها لعرض البيانات التراكمية لكلا الجانبين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية الطلبات المعروضة بناءً على عدد الأماكن العشرية.













تُظهِر منطقة مخطط K-Line في المقام الأول بيانات تقلب أسعار العملة المشفرة المحددة في التداول الفوري. يمكنك اختيار فترات زمنية مختلفة للعرض وفقًا لعادات الاستخدام واحتياجاتك. لمزيد من الإعدادات المتعلقة fمخطط K-Line، يمكنك الرجوع إلى " كيفية تخصيص ألوان مخطط K-Line والمؤشرات الفنية ".





يمكنك أيضًا التحقق من المعلومات ذات الصلة بالعملة المشفرة من خلال قسم [المعلومات] لمساعدتك في الحصول على فهم أكثر شمولاً للتوكن الذي تريد تداوله.













عندما تنوي تقديم طلب فوري، سيتم تنفيذ جميع عملياتك في لوحة الطلبات. على MEXC، هناك أربعة أنواع من الطلبات الفورية: طلب الحد، وطلب السوق، وطلب الحد الأقصى، وطلب إلغاء الآخر (OCO). يمكنك معرفة المزيد حول أوضاع الطلبات المختلفة في المقالة " أنواع مختلفة من طلبات التداول الفوري ".













على الجانب الأيمن من واجهة تداول الفوري في MEXC توجد منطقة اختيار أزواج التداول. تسمح هذه المنطقة بالتصفية على مستويين، مع المستوى الأول للتصفية حسب المفضلة، وUSDT، وUSDC، وأنواع أزواج التداول الأخرى، والمستوى الثاني للتصفية حسب المناطق (الرئيسية، والابتكار، والتقييم، وما إلى ذلك). تصنف العملات المشفرة المختلفة للتداول على منصة MEXC. يمكنك العثور على أزواج التداول التي تريدها باستخدام مرشحات المستويات المختلفة أو عن طريق البحث مباشرة.





بالإضافة إلى ذلك، في عرض البيانات في هذا القسم، يمكنك اختيار عرض النسبة المئوية للتغير أو التبديل إلى العرض حسب حجم التداول. لمزيد من المعلومات حول منطقة اختيار زوج التداول، يمكنك الرجوع إلى " مقدمة إلى أقسام تداول MEXC الفوري ".













تعرض هذه المنطقة أحدث بيانات التداول للعملة المشفرة المتداولة الفوريًا حاليًا، بما في ذلك السعر والكمية والوقت.













في الجزء السفلي من صفحة تداول MEXC الفوري، سترى سجلات التداول الحالية والسابقة. يمكنك عرض سجلات التداول المقابلة في أقسام "الطلبات المفتوحة" و"سجل الطلبات" و"سجل التداول" و"الصفقات المفتوحة". لفهم المصطلحات المختلفة في هذه المنطقة، يمكنك الرجوع إلى " المفاهيم الموضحة في سجلات التداول الفوري ".









إذا كنت ترغب في تعديل التخطيط ونمط عرض الأرقام والتفضيلات الأخرى لصفحة التداول الفوري بأكملها، يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك في المقالة " كيفية تعيين تفضيلات المستخدم ".









سنوضح وضع طلبات التداول الفوري باستخدام طلب محدود كمثال. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن أنواع طلبات التداول الفوري الأخرى، يمكنك قراءة المقال " أنواع مختلفة من طلبات التداول الفوري ".









قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وتسجيل الدخول إليه. في شريط التنقل على الصفحة الرئيسية، حرك المؤشر فوق [فوري] وحدد [فوري] من القائمة المنسدلة للانتقال إلى صفحة التداول الفوري.









في صفحة التداول الفوري لـ MX، انتقل لأسفل إلى لوحة الطلبات. هنا، سنضع طلب محدود لبيع MX كمثال.





لنفترض أننا نريد بيع 20 توكن MX بسعر 3 USDT لكل منها. في قسم البيع، أدخل 3 USDT كسعر بيع في حقل "السعر" و20 MX ككمية بيع في حقل "المبلغ". ثم يقوم النظام تلقائيًا بحساب المبلغ الإجمالي وعرضه في حقل "الإجمالي". انقر فوق [بيع MX] لإكمال طلب الحد لبيع MX.





بعد وضع الطلب، سيظهر في قسم "الطلبات المفتوحة". لن ينتهي طلب الحد إلا عند تشغيل الصفقة وتنفيذها أو عند إلغائها يدويًا.













افتح تطبيق MEXC الرسمي وسجل الدخول إليه، وانقر على زوج التداول [MX/USDT] في أسفل اليمين، أو ابحث عن ch for MX في شريط البحث العلوي للانتقال إلى صفحة مخطط K-line لتداول MX. انقر فوق [بيع] لإعادة التوجيه إلى صفحة وضع الطلب.





في صفحة وضع الطلب، انقر فوق [بيع] وحدد [حد] كنوع الطلب. أدخل 3 USDT كسعر بيع و20 MX ككمية بيع. ثم سيقوم النظام تلقائيًا بحساب المبلغ الإجمالي لك. انقر فوق [بيع MX] لإكمال طلب الحد لبيع MX.





بعد وضع الطلب، سيظهر في "الطلبات المفتوحة". لن ينتهي طلب الحد إلا عند تشغيل الصفقة وتنفيذها أو عند إلغائها يدويًا.













نرحب بك لبدء أول تداول فوري على منصة MEXC. بالإضافة إلى التداول الفوري، توفر MEXC أيضًا تداول العقود الآجلة وأحداث التداول المختلفة. يمكنك النقر فوق المقالات الموصى بها ذات الصلة لأساليب التداول المحددة وتفاصيل المشاركة.



