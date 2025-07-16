ما هو Side Protocol؟ دليل للبنية التحتية المالية الجديدة للبيتكوين





في مجال تقنية البلوكتشين، لطالما شكّلت بيتكوين حجر الأساس في التمويل اللامركزي. ومع ذلك، مع تزايد الطلب العالمي على تطبيقات مالية أكثر تنوعًا، أصبحت قابلية التوسع والوظائف الأصلية لبيتكوين محدودة بشكل متزايد. وهنا يأتي دور Side Protocol . يقدم Side حلاً توسعيًا ثوريًا لمنظومة بيتكوين، مما يُمكّن المطورين والمستخدمين بطرق جديدة، ويساعد بيتكوين على التطور لتصبح عملة سيادية عالمية حقيقية.









إن Side Protocol هو طبقة توسيع نطاق بيتكوين، وأول سلسلة بلوكتشين Layer 1 بتقنية dPoS (إثبات الحصة المفوض) متوافقة تمامًا مع بيتكوين. صُمم ليقود التطور المستقبلي لقطاع تمويل بيتكوين، من خلال الجمع بين أمان بيتكوين وقابلية توسع الشبكات عالية الأداء، مما يوفر بنية تحتية جديدة لتطوير التطبيقات اللامركزية (dApp). يهدف Side Protocol إلى جذب مليارات المستخدمين حول العالم ومساعدة بيتكوين على أن تصبح عملة رئيسية معترف بها عالميًا.





تتضمن الميزات الأساسية لـ Side Protocol ما يلي:

متوافق تمامًا مع أصول بيتكوين، مما يُمكّن تداول بيتكوين دون الحاجة إلى جسور بين السلاسل.

يستخدم آلية إجماع dPoS لضمان حوكمة فعّالة وآمنة وقابلة للتوسع على السلسلة.

هيكل معياري يدعم مرونة التوسع، مما يُسهّل على المطورين بناء تطبيقات متنوعة مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والمدفوعات، وإدارة الأصول.

بنية تحتية للإنترنت مُركّزة على بيتكوين، مُصمّمة لخدمة مليارات المستخدمين حول العالم.

مع Side Protocol، يتطور البيتكوين من مجرد مخزن للقيمة إلى قوة أساسية وراء نظام بيئي مالي شامل.









في إطار منظومة Side Protocol، بينما تُعدّ BTC الأصل الأساسي لجميع المنتجات، تُعدّ SIDE توكن الخدمة الأصلي لبروتوكول الجانب، وتلعب دورًا محوريًا في الشبكة. تشمل وظائفها الرئيسية ما يلي:













باعتباره طبقة التوسع المالي لبيتكوين، يتميز Side Protocol بنموذج إيرادات واضح. يستخدم البروتوكول الرسوم الناتجة عن منتجات مثل Side Finance وSide Chain وSide Hub وSide Bridge وDEX الأصلي والتطبيقات المستقبلية لإعادة شراء وحرق توكن SIDE بانتظام. هذه الآلية الانكماشية تزيد باستمرار من ندرة وقيمة SIDE.









على شبكة Side، بالإضافة إلى BTC، يُمكن للمستخدمين اختيار دفع رسوم المعاملات باستخدام توكن SIDE. تُفرض رسوم على جميع عمليات الشبكة (مثل التحويلات وتنفيذ العقود)، والتي تُستخدم لمكافأة المشاركين في العقدة ومنع معاملات البريد العشوائي وهجمات حجب الخدمة، مما يضمن بقاء الشبكة آمنة ومستقرة.









السلسلة Side هي عنصر أساسي في بنية Side Protocol، وتعمل بآلية إثبات الحصة (PoS) دون الحاجة إلى إذن، مع دعم تفويض أصلي. يمكن للمستخدمين تفويض توكن SIDE الخاصة بهم إلى عُقد التحقق لكسب مكافآت المشاركة، مع المساهمة بفعالية في أمن الشبكة واستقرارها التشغيلي.









يحق لحاملي SIDE المشاركة في حوكمة البروتوكول اللامركزية. ويشمل ذلك التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بالشبكة، مثل تعديلات معلمات البروتوكول، وترقيات النظام، وتخصيصات صندوق الخزانة. ومن خلال توكن SIDE، يكتسب المجتمع سيطرة حقيقية على التوجه المستقبلي لـ Side Protocol.









في وقت مبكر من نوفمبر 2024، أطلقت Side Protocol حدث Genesis Drop الخاص بها - وهي أول مبادرة لتوزيع التوكن تهدف إلى مكافأة المستخدمين الأوائل والمطورين والشركاء.





وفقًا للمعلومات الرسمية الصادرة عن Side Protocol، تم توزيع ما مجموعه 100 مليون توكن SIDE خلال الحدث. نسب التوزيع المحددة موضحة في الجدول أدناه:





الفئة نسبة التخصيص معايير ملاحظات مستخدمو البيتكوين النشطون 30% رسوم الشبكة السابقة > 0.005 BTC الحد الأقصى هو 50,000 عنوان، 600 SIDE لكل عنوان أعضاء مجتمع NFT 10.50% الأعضاء المدعوون لمجتمعات NFT يغطي أنظمة BTC وCosmos وسولانا وإيثيريوم ATOM مخزنو 15% المستخدمون الذين خزنوا ATOM في نظام Cosmos البيئي يشمل مستخدمي Hydro المطلعون على شبكة الاختبار 32% المستخدمون الذين أكملوا مهام الشبكة التجريبية وأرسلوا العناوين مقسمة إلى 11 مستوى مكافأة، بدون قيود FCFS المحققون ومشغلو الجسور المكافآت المخصصة شارك بشكل فعال في عمليات عقدة الشبكة التجريبية والجسر عبر السلسلة يجب التواصل عبر ديسكورد، ويتم التوزيع يدويًا مساهمو السلع العامة 1% المشاركون الذين يدعمون مشاريع المنافع العامة في المنطقة الاقتصادية الخالصة يشمل المتبرعين لـ DoraHacks والناخبين ومساهمي DORA المشاركون في الفعاليات الاجتماعية 5% أحداث القائمة البيضاء الاجتماعية التفاصيل قريبا





يُعيد Side Protocol تعريف إمكانيات تطبيقات بيتكوين على السلسلة. ويكمن جوهر هذا كله في توكن SIDE: فهو قوة أساسية لا تُمثل حقوق الحوكمة والمشاركة داخل الشبكة فحسب، بل يحمل أيضًا إمكانات كبيرة لنمو القيمة. إن Genesis Drop ليس مجرد إيردروب؛ بل هو فرصة لتصبح من أوائل المطورين في منظومة Side.









بصفته أول بلوكتشين Layer 1 بتقنية إثبات الحصة الرقمية (dPoS) متوافق تمامًا مع بيتكوين، لا يقتصر Side Protocol على توسيع نطاق تطبيق بيتكوين فحسب، بل يبني أيضًا بنية تحتية مالية عالية الأداء وآمنة ولامركزية للمستخدمين حول العالم. بفضل آليات مثل جمع القيمة، وحوافز الشبكة، وتمكين الحوكمة، يُنشئ Side نظامًا بيئيًا حيويًا وقابلًا للتوسع مع إمكانات نمو طويلة الأجل.



