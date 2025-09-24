ما هي River؟ البنية التقنية واقتصاد التوكن وراء بنك على السلسلة بمليارات الدولارات









1）تستخدم ريفر تقنية Omni-CDP لتمكين ضمانات وسكّ العملات عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بإيداع الأصول على سلسلة وسكّ عملات satUSD تلقائيًا على سلسلة أخرى.





satUSD عملة مستقرة ذات ضمانات زائدة، تحافظ على سعرها عند دولار واحد من خلال التصفية الفورية، والتحكيم على

السلسلة، وإطار عمل للتحكم في المخاطر من خمس طبقات، مع دعم سك العملات بدون فوائد.





3）يبلغ إجمالي المعروض من توكن RIVER 100 مليون، منها 68% مخصصة للمجتمع والنظام البيئي. يستفيد حاملو التوكن من حقوق الحوكمة، وزيادة العائد، وتخفيض الرسوم.





4）يعتمد نظام River البيئي على أربعة ركائز أساسية: نظام Omni-CDP متعدد السلاسل، ومنتجات العائد Smart Vault، والتعدين الاجتماعي River4FUN، ووظيفة Swap.





5）يشارك المستخدمون في النظام البيئي من خلال دورة من أربع خطوات: الكسب، والمبادلة، والتخزين، والسك، مما يتيح استراتيجيات مثل الرافعة المالية وتعدين السيولة.



تبني River أول نظام عملات مستقرة قائم على استخلاص السلسلة، وهو مصمم لربط السيولة عبر أنظمة بيئية مختلفة وتوجيهها نحو فرص نمو جديدة. بفضل عملة satUSD المستقرة متعددة السلاسل، والمرتبطة بمركز الدين المضمون (CDP)، تُمكّن River المستخدمين من تخزين الأصول على سلسلة واحدة وسكّ عملات مستقرة على أخرى. هذا يُتيح عائدًا محليًا عبر الشبكات، واستراتيجيات رافعة مالية، وتوسعًا قابلًا للتوسع.









توكن RIVER هي العملة المشفرة الأصلية لنظام River البيئي، ويبلغ إجمالي المعروض منها 100 مليون توكن.









فئة التخصيص النسبة المئوية الوصف حوافز النظام البيئي 40% مكافآت المستخدمين، حوافز السيولة، نمو النظام البيئي صندوق الاحتياطي 21% صناعة السوق، التسويق، وتوسيع البروتوكول الفريق 15% حوافز الفريق الأساسي مستثمرو التمويل الأولي 10% تمويل الجولة التمهيدية الإيردروب 5% مكافآت الإيردروب للمجتمع مستثمرو ما قبل التمويل الأولي 5% مستثمرو المرحلة المبكرة البيع العام 2% البيع العام للتوكن المستشارون 2% مستشارو المشروع









فئة التخصيص فترة الإغلاق جدول الاستحقاق الإيردروب لا يوجد مفتوح بالكامل فورًا البيع العام لا يوجد مفتوح بالكامل فورًا حوافز النظام البيئي لا يوجد استحقاق خطي على مدار 60 شهرًا صندوق الاحتياطي لا يوجد استحقاق خطي على مدار 60 شهرًا، يُصدر كل 6 أشهر مستثمرو ما قبل التأسيس 3 أشهر تم تحرير 10% في الشهر الرابع، ثم تثبيت لمدة 6 أشهر أخرى، ثم استحقاق خطي على مدار 24 شهرًا مستثمرو التأسيس 3 أشهر تم تحرير 10% في الشهر الرابع، ثم تثبيت لمدة 6 أشهر أخرى، ثم استحقاق خطي على مدار 24 شهرًا الفريق 12 شهرًا استحقاق خطي على مدار 30 شهرًا المستشارون 12 شهرًا استحقاق خطي على مدار 30 شهرًا













حوكمة البروتوكول: يمكن لحاملي RIVER التصويت على معايير البروتوكول الرئيسية، بما في ذلك:

أنواع الضمانات ومعايير المخاطر ضمن نظام CDP

قرارات توسيع ونشر تقنية بلوكتشين

جداول إصدار حوافز satUSD

استخدام الخزانة ومقترحات منح النظام البيئي





تحسين العائد ومضاعفات الولاء: يمكن للمستخدمين قفل سيزيد ريفر من عوائده عبر أنشطة البروتوكول.

آلية veRIVER: قفل River، حيث يوفر veRIVER عوائد أعلى على satUSD+.

مكافآت مزود السيولة: يحصل المراهنون على المدى الطويل على حوافز مُحسّنة.

مضاعفات River4FUN: يمكن للمشاركين في River4FUN الحصول على مضاعفات تتراوح بين 1.2 و2 ضعف على الأنشطة والمساهمات.

تخفيضات الرسوم وأولوية الوصول: يمنح وضع ريفر على المنصة مزايا على مستوى البروتوكول، مثل:

تخفيضات الرسوم: رسوم أقل على سك العملات واستردادها ومبادلتها.

أولوية الوصول: المشاركة المبكرة في أحداث محدودة والتأهل للحصول على مكافآت مميزة.

مزايا إضافية: إمكانية المشاركة في عمليات الإيردروب أو التوزيعات المتعلقة بالحوكمة.

















يُعد Omni-CDP (وضع الدين المضمون بـ Omnichain) الابتكار التكنولوجي الأساسي لشركة River، وهو أول نظام CDP متعدد السلاسل في هذا المجال، مبني على معيار LayerZero OFT (رمز Omnichain القابل للاستبدال). يُعيد هذا النظام تعريف آلية عمل منصات CDP التقليدية بشكل جذري.





في أطر عملات CDP التقليدية، يجب على المستخدمين إكمال عملية الضمان والسك بأكملها على نفس البلوك تشين. يُزيل Omni-CDP من River هذا القيد من خلال السماح للمستخدمين بإيداع الأصول على أي سلسلة مصدر وسك عملات satUSD المستقرة تلقائيًا على أي سلسلة مستهدفة. على سبيل المثال:

ضمان ETH على إيثيريوم

سك satUSD على سلسلة BNB

استخدام satUSD على Arbitrum

كل ذلك بدون رسوم

يتطلب أي ربط بين السلاسل.









يدعم نظام Omni-CDP من River مجموعة واسعة من الأصول الرئيسية كضمانات:

الأصول الأصلية: BTC ، ETH، BNB

توكن الإيداع السائلة (LSTs): يدعم River العديد من توكن الإيداع السائلة كضمانات، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى السيولة مع الاستمرار في كسب مكافآت الإيداع.

تحويل العملات المستقرة: بالإضافة إلى سكّها من خلال الضمان، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل USDT وUSDC وUSD1 وغيرها من العملات المستقرة مباشرةً إلى satUSD بنسبة 1:1.









من السمات المميزة لـ River آلية سكّها بدون فائدة. على عكس العديد من بروتوكولات CDP التي تتطلب من المستخدمين دفع رسوم أو فوائد استقرار، يسمح River بسكّ satUSD دون تكلفة إضافية. هذا يقلل بشكل كبير من التكلفة الإجمالية للمستخدمين ويجعل المشاركة في نظام التمويل اللامركزي أكثر سهولة.









satUSD هي عملة مستقرة ذات ضمانات زائدة، مدعومة بعملات BTC وETH وBNB، بالإضافة إلى العديد من توكن التخزين السائل (LSTs). تتيح هذه العملة للمستخدمين الحصول على السيولة دون بيع أصولهم، بينما يتيح لهم تخزين satUSD مشاركة إيرادات البروتوكول وتحقيق عائد.









بصفتها العملة المستقرة الأساسية في نظام River، فإن satUSD أكثر من مجرد توكن مرتبط بـ USD؛ إنها أداة مالية متعددة الاستخدامات ذات وظائف متعددة:

- آلية الضمان الزائد: تستخدم satUSD نموذجًا للضمان الزائد لضمان دعم كل توكن بالكامل بأصول كافية. وهذا يوفر أساسًا متينًا للحفاظ على قيمته.

- التداول متعدد السلاسل: مبني على معيار LayerZero OFT، ويمكن تداول satUSD تلقائيًا عبر سلاسل كتل متعددة، بما في ذلك إيثيريوم وBNB وسلسلة Base وArbitrum وSonic وBOB وBSquared وHemi وBEVM وBitlayer.









يحافظ satUSD على سعره الثابت (1:1) مقابل الدولار الأمريكي من خلال آليات متعددة:

- نظام تصفية آني: عندما تنخفض نسبة الضمانات إلى مستوى خطير، يُفعّل النظام عمليات تصفية تلقائيًا لضمان ملاءة البروتوكول.

- آلية المراجحة على السلسلة: عندما ينخفض سعر satUSD عن دولار واحد، يشتري المراجحون satUSD ويستردونه مقابل ضمان؛ وعندما يرتفع السعر فوق دولار واحد، يُصدر المراجحون satUSD جديدًا ويبيعونه.

- نظام تحكم بالمخاطر من خمس طبقات: يُطبّق River إطارًا شاملًا للتحكم بالمخاطر من خمس طبقات، بما في ذلك وضع الاسترداد وآليات أخرى، لحماية الاستقرار العام للبروتوكول.









يمكن للمستخدمين تخزين satUSD للحصول على satUSD+، وهو توكن مُركّب تلقائيًا ذو عائد. تشمل الميزات الرئيسية لـ satUSD+ ما يلي:

- مشاركة إيرادات البروتوكول: يحصل حاملو satUSD+ على حصة من الإيرادات التي يحققها بروتوكول River.

- سيولة مُحافظ عليها: يظل satUSD+ قابلاً للاستخدام ضمن التمويل اللامركزي (DeFi) حتى أثناء وضع الرهانات.

- استرداد مرن: يمكن استرداد satUSD+ إلى satUSD في أي وقت.













تُعد وحدة Omni-CDP البنية التحتية الأساسية لـ River، حيث تُمكّن المستخدمين من:

- ضمان الأصول عبر سلاسل متعددة

- إصدار satUSD تلقائيًا على أي سلسلة مدعومة

- التخلص من الاعتماد على الجسور بين السلاسل

- الاستفادة من الإصدار بدون فوائد









يعتبر Smart Vault منتج River لتوليد العائدات، مصمم لمستخدمي التجزئة، ويتميز بالميزات التالية:

- عوائد مستدامة: يُولّد عائدًا مستقرًا من خلال الجمع بين استراتيجيات التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل المركزي (CDeFi).

- لا مخاطر تصفية: بخلاف منصات تداول العملات (CDP)، لا تخضع الأصول المودعة في الخزائن الذكية (Smart Vaults) للتصفية، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بها بثقة.

- استراتيجيات مرنة: يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعات استراتيجيات مختلفة بناءً على تفضيلاتهم الشخصية للمخاطر.

- خيار للمؤسسات: تقدم River أيضًا Prime Vault، المصمم للمستثمرين المؤسسيين. يتولى Ceffu وCobo حفظ هذه الخزائن، مما يوفر أمانًا على مستوى المؤسسات وحلولاً لعوائد مستقرة.













نظام River4FUN هو نظام تعدين اجتماعي مبتكر يحوّل نشاط وسائل التواصل الاجتماعي إلى مكافآت على السلسلة:

- تكامل X (تويتر): يمكن للمستخدمين ربط حسابات X الخاصة بهم وكسب نقاط River من خلال النشر وإعادة النشر والتفاعل مع المحتوى الاجتماعي.

- التعدين القائم على التخزين: يمكن للمستخدمين رهن أي توكن لتجميع نقاط River والحصول على مكافآت يومية.

- المشاركة في الحوكمة: يمكن لأعضاء المجتمع التصويت على المقترحات وكسب مكافآت مقابل مشاركتهم.

- توزيع مُدار بالذكاء الاصطناعي: يستخدم River4FUN وكلاء الذكاء الاصطناعي لتخصيص المكافآت بناءً على مستويات المشاركة وزخم المجتمع، مما يضمن العدالة والكفاءة.









يوفر River ميزة مبادلة توكنات عالية الأداء مع المزايا التالية:

- تداول منخفض الانزلاق لتنفيذ مثالي

- دعم متعدد السلاسل عبر شبكات متكاملة

- تسوية فورية لمعاملات سلسة

- تكامل مع منصات التداول اللامركزية الرائدة









أنشأت River نظامًا متكاملًا لدورة القيمة، حيث يمكن للمستخدمين المشاركة من خلال أربع خطوات رئيسية: الكسب، والمبادلة، والتخزين، والسك.





يمكن للمستخدمين ربح مكافآت ضمن منظومة River من خلال أنشطة التداول، واستخدام تطبيقات الشركاء، وإكمال المهام، والتحقق من التفاعلات الاجتماعية، والمشاركة في River4FUN. تُحوّل جميع هذه الأنشطة إلى مكافآت توكن يمكن استخدامها في جميع أنحاء المنظومة.









يمكن تحويل المكافآت المكتسبة إلى satUSD من خلال مبادلات فورية منخفضة الانزلاق. يوفر هذا أساسًا ثابتًا للقيمة يمكن استخدامه في أي مكان ضمن المنظومة.









رهانات على satUSD لاستلام satUSD+:

- عائد مركب تلقائي

- استمرارية الاستخدام ضمن التمويل اللامركزي

- مرونة في الاسترداد في أي وقت

- المشاركة في مشاركة إيرادات البروتوكول









إيداع الأصول على أي سلسلة مدعومة لسك عملات satUSD جديدة مباشرةً:

- لا حاجة للربط بين السلاسل

- توسيع الصفقات بكفاءة

- العودة إلى مرحلة الربح

















يمكن للمستخدمين استخدام satUSD لتطبيق استراتيجيات رافعة مالية متنوعة:

- تكرار الإقراض والاقتراض لزيادة العوائد

- الوصول إلى السيولة دون بيع الأصول الأساسية

- فرص المراجحة بين السلاسل









من خلال نشر satUSD في بروتوكولات الشركاء، يمكن للمستخدمين ربح مكافآت إضافية:

- Pendle: مضاعف نقاط River من 5 إلى 25 مرة

- PancakeSwap: حوافز لمزودي السيولة

- القطاع: عوائد الإقراض

- LayerBank: مكافآت الإيداع









من خلال استثمار satUSD+، يمكن للمستثمرين جني حصة من إيرادات البروتوكول، مما يجعله مناسبًا تمامًا للباحثين عن عوائد ثابتة وموثوقة.





تستخدم River تقنية تجريد السلسلة لكسر الحواجز بين سلاسل الكتل وإنشاء نظام مالي موحد فعليًا. مع دمج المزيد من السلاسل، وانضمام شركاء جدد، والتحسينات المستمرة للمنتجات، تتمتع River بمكانة مرموقة لتصبح جسرًا يربط جميع الأصول والفرص، مما يعزز رؤيتها في أن تصبح البنك التالي على السلسلة.





سواء كنت مستثمرًا محافظًا يبحث عن عائد مستقر، أو متداولًا جريئًا يتبع استراتيجيات عالية الرافعة المالية، أو مستخدمًا يوميًا يتطلع إلى كسب مكافآت من خلال التفاعل الاجتماعي، توفر River منتجات وفرصًا مصممة خصيصًا. مع تطور مشهد Web3، ستلعب بروتوكولات البنية التحتية مثل River دورًا متزايد الأهمية في ربط الأنظمة البيئية المتنوعة وإطلاق العنان للقيمة الكاملة للسيولة.





تحذير المخاطر: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



