مع التطور السريع لتقنيات بلوكتشين وWeb3، يزداد طلب المستخدمين والمطورين على بنية تحتية توفر أداءً أعلى وتكاليف أقل وقابلية توسع أكبر. وباعتبارها أحد أهم حلول التوسع في منظومة إيثريوم، تتطور Polygon (P
ما هي Polygon (POL)؟ مؤسسة بلوكتشين للمدفوعات العالمية والأصول الحقيقية

مع التطور السريع لتقنيات بلوكتشين وWeb3، يزداد طلب المستخدمين والمطورين على بنية تحتية توفر أداءً أعلى وتكاليف أقل وقابلية توسع أكبر. وباعتبارها أحد أهم حلول التوسع في منظومة
إيثريوم، تتطور Polygon (POL) من خلال التحديثات التكنولوجية المستمرة وتحسينات التوكن لتصبح البنية التحتية المفضلة لسلسلة الكتل للمدفوعات العالمية والأصول الحقيقية (RWA).

مشروع Polygon هو نظام بيئي متعدد السلاسل قابل للتوسع، مبني على إيثريوم، مصمم لتزويد المستخدمين والمطورين بتجربة Web3 منخفضة التكلفة وعالية السرعة مع الاستفادة من أمان إيثريوم. أُطلقت في الأصل عام 2017 باسم شبكة Polygon Matic، ثم أُعيدت تسميتها إلى Polygon عام 2021. بفضل بنيتها المعيارية وتوافقها مع آلات القيمة المُضافة (EVM)، نمت Polygon لتصبح بنية تحتية رائدة تدعم ملايين المستخدمين وآلاف التطبيقات اللامركزية (dApps).

يتكون الفريق المؤسس لمشروع Polygon من رواد أعمال يركزون على قابلية توسع إيثريوم، حيث يشغل Sandeep Nailwal منصب أحد المؤسسين المشاركين والرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة Polygon. تحت قيادته، تطورت Polygon من حلٍّ مُبكر للسلاسل الجانبية إلى واحدة من أكثر شبكات بلوكتشين نشاطًا في العالم، مع تطوير بنيتها التحتية Web3 باستمرار. وتماشيًا مع رؤيتها طويلة المدى كشبكة مُجمعة (AggLayer)، أكمل مجتمع Polygon ترقية التوكن من MATIC إلى POL. إن توكن POL المحدث ليس فقط توكن الغاز الأصلي وتوكن التخزين لـ Polygon PoS، ولكنه مصمم أيضًا للعب دور أوسع داخل شبكة AggLayer، بما في ذلك المشاركة في التقاط القيمة وتوزيع الحوافز، مع آليات محددة يتم تحديدها من خلال إجماع المجتمع في المستقبل.

تشمل مزايا Polygon ما يلي:

أداء عالٍ: قدرة على المعالجة المتوازية واسعة النطاق مع ملايين عمليات TPS.
تكلفة منخفضة: رسوم المعاملات أقل بكثير من رسوم شبكة الإيثريوم الرئيسية.
الأمان: يشارك أمان الإيثريوم، ويحمي الأصول والتطبيقات.

2.1 بنية الطبقة الثانية


تعمل Polygon جنبًا إلى جنب مع إيثريوم، حيث تُعالج المعاملات "خارج السلسلة" مع إعادة إرسال حالات المعاملات دوريًا إلى شبكة إيثريوم الرئيسية. وهذا يُحقق الكفاءة والأمان.

2.2 آلية الإجماع ودور التوكن


تستخدم Polygon إجماعًا مُعدّلًا لإثبات الحصة (PoS). يخزن المشاركون في الشبكة على توكن POL (توكن Polygon الأصلي) للتحقق من صحة المعاملات وكسب المكافآت. POL هو توكن ERC-20 يُستخدم لرسوم المعاملات والحوكمة وأمن الشبكة.

2.3 بروتوكول AggLayer وzkEVM


تدمج Polygon تقنيتي zk-Rollup وzkEVM لتحسين قابلية التوسع والكفاءة. يجمع بروتوكول AggLayer العديد من توكن ZK، مما يُتيح تفاعلًا سلسًا بين الطبقتين الأولى والثانية.

2.4 بحث شفافية الجسور العابرة للسلاسل


أظهرت دراسة أجرتها جامعة كورنيل أن معاملات إيثريوم-بوليغون العابرة للسلاسل تتسم بشفافية عالية: حيث بلغت نسبة تتبع الإيداع 99.65%، ونسبة تتبع السحب 92.78%. يُبرز هذا إمكانية التحقق من الجسور العابرة للسلاسل، ويوفر أساسًا لتحسين الكفاءة والأمان في المستقبل.

3.1 الخلفية


بعد نقاشات مستفيضة وإجماع واسع من المجتمع، قام مجتمع Polygon رسميًا بترقية توكن MATIC الأصلي إلى POL (توكن نظام Polygon البيئي) في 4 سبتمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، أصبح POL توكناً أساسيًا للغاز والتحصيل لشبكة Polygon لنقاط البيع. لم تكن هذه الترقية مجرد تغيير بسيط في العلامة التجارية للتوكن، بل كانت بمثابة إنجاز هام في مسيرة Polygon نحو نظام بيئي متعدد السلاسل وأكثر كفاءة. ووفقًا لبيان نُشر على مدونة Polygon الرسمية في 3 سبتمبر 2025، بعد مرور ما يقرب من عام على ترقية MATIC إلى POL، نجحت 99% من MATIC في الانتقال إلى POL، وأصبحت جميع المعاملات على شبكة Polygon لنقاط البيع تُنفذ الآن باستخدام POL كتوكن غاز.

3.2 عملية الترقية


مبادلة 1:1: يحصل حاملو MATIC على POL بنسبة 1:1.
الترحيل التلقائي: لا يحتاج مستخدمو Polygon لإثبات الحصة (PoS) إلى اتخاذ أي إجراء. يمكن إتمام الترحيل على إيثريوم والشبكات الأخرى من خلال بوابة Polygon الرسمية أو منصات التداول.

3.3 الموقع الجديد لـ POL: توكن الجيل الثالث "فائق الإنتاجية"


يُعرّف POL بأنه توكن "فائق الإنتاجية"، ويعني:

التخزين والتحقق عبر السلاسل: لا يقتصر تأمين POL على شبكة Polygon لإثبات الحصة (PoS) فحسب، بل يشمل أيضًا سلاسل متعددة (بما في ذلك سلاسل AggLayer السيادية)، مما يُولّد مكافآت متنوعة.
فائدة وحوافز موسعة: تُستخدم لرسوم المعاملات، وحوافز المُحقق، وغيرها، مما يزيد من فائدتها وإمكانية تحقيق الأرباح.
الحوكمة وتمكين المجتمع: يشارك حاملو التوكن في الحوكمة وتطوير الشبكة. تدعم خزينة المجتمع نمو النظام البيئي.
اقتصاد التوكن المستدامة: تُوازن مكافآت التخزين، وحرق التوكن، وعمليات الإيردروب للنظام البيئي القيمة طويلة الأجل وتُعزز المشاركة.

يهدف أحدث مخطط تطوير لشركة بوليغون، والمسمى Gigagas، إلى تحقيق 100,000 معاملة في الثانية (TPS)، وترسيخ Polygon كشبكة دفع افتراضية سريعة ومنخفضة الرسوم وآمنة وقابلة للتطوير. Gigagas أكثر من مجرد خطة أداء، بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية للمدفوعات وتسوية الأصول في العالم الحقيقي. وكأول إنجاز لشبكة Gigagas، أكملت بوليغون ترقية Heimdall، وهي واحدة من أكثر الترقيات التقنية تعقيدًا في قطاع العملات المشفرة:

معاملات أسرع: تُنجز المعاملات في أقل من 5 ثوانٍ.
تحسين كفاءة الدفع: يمكن استخدام العملات المستقرة للمدفوعات اليومية.
- تسوية الأصول المحسنة: تتوافق تسوية الأصول المميزة مع سرعات التمويل التقليدية.

5. نمو Polygon: إنجازات بارزة وتوسع في النظام البيئي


تميزت رحلة Polygon بإنجازات بارزة وشراكات مثمرة:

رؤية إعادة صياغة العلامة التجارية والتوسع: من شبكة Matic إلى Polygon في عام 2021، مع إطلاق رؤيتها للتوسع متعدد السلاسل.
زيادة قابلية التوسع في ZK: استحوذت على Hermez وMir لتعزيز قدرات zk-Rollup.
التمويل ودعم النظام البيئي: جمعت 450 مليون دولار أمريكي في عام 2022، تلتها منح لتعزيز نمو النظام البيئي.
تبني الشركات والقطاعات: شراكات مع ديزني، وجوجل كلاود، وستاربكس، وماستركارد، وجيو (الهند) لدفع عجلة التطبيقات العملية.
ترقيات الحوكمة: قدّم Polygon 2.0 هياكل حوكمة مجتمعية مُحسّنة.

6. الخلاصة


تتطور Polygon من حل لتوسع إيثريوم إلى طبقة قيمة عالمية. مع ترقية POL، وخارطة طريق Gigagas، وترقية Heimdall، والتطورات في تقنيات AggLayer وzk، تقدم Polygon تجربة تداول سريعة ومنخفضة التكلفة وآمنة على السلسلة، مع تعزيز تبني العملات المستقرة والأصول الحقيقية والمدفوعات العالمية.

تحذير المخاطر: لا تقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

