ما هي Polygon (POL)؟ مؤسسة بلوكتشين للمدفوعات العالمية والأصول الحقيقية

شبكة Polygon Matic، ثم أُعيدت تسميتها إلى Polygon عام 2021. بفضل بنيتها المعيارية وتوافقها مع آلات القيمة المُضافة (EVM)، نمت Polygon لتصبح بنية تحتية رائدة تدعم ملايين المستخدمين وآلاف التطبيقات اللامركزية (dApps). مشروع Polygon هو نظام بيئي متعدد السلاسل قابل للتوسع، مبني على إيثريوم ، مصمم لتزويد المستخدمين والمطورين بتجربة Web3 منخفضة التكلفة وعالية السرعة مع الاستفادة من أمان إيثريوم. أُطلقت في الأصل عام 2017 باسم





يتكون الفريق المؤسس لمشروع Polygon من رواد أعمال يركزون على قابلية توسع إيثريوم، حيث يشغل Sandeep Nailwal منصب أحد المؤسسين المشاركين والرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة Polygon. تحت قيادته، تطورت Polygon من حلٍّ مُبكر للسلاسل الجانبية إلى واحدة من أكثر شبكات بلوكتشين نشاطًا في العالم، مع تطوير بنيتها التحتية Web3 باستمرار. وتماشيًا مع رؤيتها طويلة المدى كشبكة مُجمعة (AggLayer)، أكمل مجتمع Polygon ترقية التوكن من MATIC إلى POL. إن توكن POL المحدث ليس فقط توكن الغاز الأصلي وتوكن التخزين لـ Polygon PoS، ولكنه مصمم أيضًا للعب دور أوسع داخل شبكة AggLayer، بما في ذلك المشاركة في التقاط القيمة وتوزيع الحوافز، مع آليات محددة يتم تحديدها من خلال إجماع المجتمع في المستقبل.





تشمل مزايا Polygon ما يلي:





أداء عالٍ: قدرة على المعالجة المتوازية واسعة النطاق مع ملايين عمليات TPS.

تكلفة منخفضة: رسوم المعاملات أقل بكثير من رسوم شبكة الإيثريوم الرئيسية.

الأمان: يشارك أمان الإيثريوم، ويحمي الأصول والتطبيقات.







تعمل Polygon جنبًا إلى جنب مع إيثريوم، حيث تُعالج المعاملات "خارج السلسلة" مع إعادة إرسال حالات المعاملات دوريًا إلى شبكة إيثريوم الرئيسية. وهذا يُحقق الكفاءة والأمان.









تستخدم Polygon إجماعًا مُعدّلًا لإثبات الحصة (PoS). يخزن المشاركون في الشبكة على توكن POL (توكن Polygon الأصلي) للتحقق من صحة المعاملات وكسب المكافآت. POL هو توكن ERC-20 يُستخدم لرسوم المعاملات والحوكمة وأمن الشبكة.









تدمج Polygon تقنيتي zk-Rollup وzkEVM لتحسين قابلية التوسع والكفاءة. يجمع بروتوكول AggLayer العديد من توكن ZK، مما يُتيح تفاعلًا سلسًا بين الطبقتين الأولى والثانية.









أظهرت دراسة أجرتها جامعة كورنيل أن معاملات إيثريوم-بوليغون العابرة للسلاسل تتسم بشفافية عالية: حيث بلغت نسبة تتبع الإيداع 99.65%، ونسبة تتبع السحب 92.78%. يُبرز هذا إمكانية التحقق من الجسور العابرة للسلاسل، ويوفر أساسًا لتحسين الكفاءة والأمان في المستقبل.









بعد نقاشات مستفيضة وإجماع واسع من المجتمع، قام مجتمع Polygon رسميًا بترقية توكن MATIC الأصلي إلى POL (توكن نظام Polygon البيئي) في 4 سبتمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، أصبح POL توكناً أساسيًا للغاز والتحصيل لشبكة Polygon لنقاط البيع. لم تكن هذه الترقية مجرد تغيير بسيط في العلامة التجارية للتوكن، بل كانت بمثابة إنجاز هام في مسيرة Polygon نحو نظام بيئي متعدد السلاسل وأكثر كفاءة. ووفقًا لبيان نُشر على مدونة Polygon الرسمية في 3 سبتمبر 2025، بعد مرور ما يقرب من عام على ترقية MATIC إلى POL، نجحت 99% من MATIC في الانتقال إلى POL، وأصبحت جميع المعاملات على شبكة Polygon لنقاط البيع تُنفذ الآن باستخدام POL كتوكن غاز.









مبادلة 1:1: يحصل حاملو MATIC على يحصل حاملو MATIC على POL بنسبة 1:1.

الترحيل التلقائي: لا يحتاج مستخدمو Polygon لإثبات الحصة (PoS) إلى اتخاذ أي إجراء. يمكن إتمام الترحيل على إيثريوم والشبكات الأخرى من خلال بوابة Polygon الرسمية أو منصات التداول.







يُعرّف POL بأنه توكن "فائق الإنتاجية"، ويعني:





التخزين والتحقق عبر السلاسل: لا يقتصر تأمين POL على شبكة Polygon لإثبات الحصة (PoS) فحسب، بل يشمل أيضًا سلاسل متعددة (بما في ذلك سلاسل AggLayer السيادية)، مما يُولّد مكافآت متنوعة.

فائدة وحوافز موسعة: تُستخدم لرسوم المعاملات، وحوافز المُحقق، وغيرها، مما يزيد من فائدتها وإمكانية تحقيق الأرباح.

الحوكمة وتمكين المجتمع: يشارك حاملو التوكن في الحوكمة وتطوير الشبكة. تدعم خزينة المجتمع نمو النظام البيئي.

اقتصاد التوكن المستدامة: تُوازن مكافآت التخزين، وحرق التوكن، وعمليات الإيردروب للنظام البيئي القيمة طويلة الأجل وتُعزز المشاركة.







يهدف أحدث مخطط تطوير لشركة بوليغون، والمسمى Gigagas، إلى تحقيق 100,000 معاملة في الثانية (TPS)، وترسيخ Polygon كشبكة دفع افتراضية سريعة ومنخفضة الرسوم وآمنة وقابلة للتطوير. Gigagas أكثر من مجرد خطة أداء، بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية للمدفوعات وتسوية الأصول في العالم الحقيقي. وكأول إنجاز لشبكة Gigagas، أكملت بوليغون ترقية Heimdall، وهي واحدة من أكثر الترقيات التقنية تعقيدًا في قطاع العملات المشفرة:





معاملات أسرع: تُنجز المعاملات في أقل من 5 ثوانٍ.

تحسين كفاءة الدفع: يمكن استخدام العملات المستقرة للمدفوعات اليومية.

- تسوية الأصول المحسنة: تتوافق تسوية الأصول المميزة مع سرعات التمويل التقليدية.









تميزت رحلة Polygon بإنجازات بارزة وشراكات مثمرة:





رؤية إعادة صياغة العلامة التجارية والتوسع: من شبكة Matic إلى Polygon في عام 2021، مع إطلاق رؤيتها للتوسع متعدد السلاسل.

زيادة قابلية التوسع في ZK: استحوذت على Hermez وMir لتعزيز قدرات zk-Rollup.

التمويل ودعم النظام البيئي: جمعت جمعت 450 مليون دولار أمريكي في عام 2022، تلتها منح لتعزيز نمو النظام البيئي.

تبني الشركات والقطاعات: شراكات مع ديزني، وجوجل كلاود، وستاربكس، وماستركارد، وجيو (الهند) لدفع عجلة التطبيقات العملية.

ترقيات الحوكمة: قدّم Polygon 2.0 هياكل حوكمة مجتمعية مُحسّنة.









طبقة قيمة عالمية. مع ترقية POL، وخارطة طريق Gigagas، وترقية Heimdall، والتطورات في تقنيات AggLayer وzk، تقدم Polygon تجربة تداول سريعة ومنخفضة التكلفة وآمنة على السلسلة، مع تعزيز تبني تتطور Polygon من حل لتوسع إيثريوم إلى









تحذير المخاطر: لا تقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.





