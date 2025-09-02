ما هو وضع الأصول المتعددة؟









وضع الأصول المتعددة هو آلية لإدارة المخاطر تستخدم تجمع هامش مشترك عبر أصول متعددة. يسمح للمستخدمين بدمج التوكنات المميزة المدعومة (مثل BTC و ETH و USDT وما إلى ذلك) كضمان موحد لفتح العقود الآجلة للهامش USDT. من خلال موازنة PNL عبر الأصول المختلفة وتحويل قيمة الضمان عبر التوكنات، يعمل هذا الوضع على تحسين كفاءة رأس المال بشكل كبير ويقلل من مخاطر التصفيات المعزولة.









كفاءة رأس مال أعلى: يمكن استخدام الأصول غير المستقرة (مثل BTC و ETH) مباشرة كهامش، وتجنب التحويلات المتكررة والتكاليف ذات الصلة.

التحوط من المخاطر: يتم تعويض PNL من صفقات متعددة تلقائيًا، مما يحسن مرونة الحساب ضد التقلبات.

الكفاءة التشغيلية: تلغي الحاجة إلى التحويل اليدوي أو إضافة الهامش، مما يتيح استجابات أسرع وأكثر حدث لتغيرات السوق.









1) يدعم وضع الأصول المتعددة USDT-M وعقود USDC-M الآجلة، لكنه لا يدعم عقود Coin-M الآجلة.

2) يتم دعم وضع الهامش المتبادل فقط. الهامش المعزول غير متوفر. لا يتم دعم عمليات الإيردروب للصفقة، والعقود الآجلة للأسهم، وتوقعات العقود الآجلة ضمن وضع الأصول المتعددة.

3) لا يدعم وضع الأصول المتعددة نسخ التداول أو الحسابات الفرعية.













عقود USDT-M الآجلةللدخول إلى صفحة التداول. انتقل إلى موقع MEXC الرسمي. في شريط التنقل العلوي، ضمن العقود الآجلة، انقر فوقللدخول إلى صفحة التداول.









انقر فوق الزر إعدادات. في التفضيلات، حدد وضع أصول الحساب، وقم بالتبديل إلى هامش الأصول المتعددة. ملاحظة: لا يمكنك تبديل أوضاع أصول الحساب إذا كان لا يزال لديك صفقات مفتوحة أو طلبات نشطة أو التزامات مستحقة.









ارجع إلى صفحة تداول العقود الآجلة. ضمن المحفظة، انقر فوق نقل وانقل الأصول التي تريد استخدامها كضمان إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك. ستعمل هذه بعد ذلك كهامش مشترك في وضع الأصول المتعددة.













1) افتح تطبيق MEXC وانقر على العقود الآجلة للدخول إلى صفحة التداول.

2) اضغط على أيقونة [...] .

3) اضغط على التفضيلات .

4) في وهامش أصول الحساب، قم بالتبديل إلى وهامش الأصول المتعددة. ملاحظة: لا يمكنك تبديل أوضاع أصول الحساب إذا كان لا يزال لديك صفقات مفتوحة أو طلبات نشطة أو التزامات مستحقة.

5) ارجع إلى صفحة تداول العقود الآجلة وانقر على زر التحويل .

6) قم بتحويل الأصول التي ترغب في استخدامها كضمان إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك. ستكون هذه الأصول متاحة بعد ذلك كهامش مشترك ضمن وضع الأصول المتعددة.













سعر الضمان المتدرج هو آلية للتحكم في المخاطر داخل مجموعة الهامش عبر الأصول. يطبق بشكل ديناميكي معدلات تحويل مختلفة (معدلات الضمان) بناءً على نطاق القيمة ومستوى المخاطرة للأصول المضمونة. يتم منح الأصول ذات القيمة الأعلى والتقلبات المنخفضة (مثل BTC) معدلات ضمان أعلى. بالنسبة لنوع أصل واحد، مع زيادة الكمية المتخزنة، ينخفض معدل الضمان.





العملات المستقرة (USDC ، USDT): معدل الضمان = 100%، مع عدم وجود حد للمبلغ الذي يمكن ضمانه.

الأصول غير المستقرة: استخدم معدل ضمانات متدرج ولديك حد أقصى للتعهد. لن يتم احتساب أي مبلغ يتجاوز هذا الحد كهامش صالح.

إذا كانت حقوق ملكية الأصل سلبية، فلن يتم النظر في معدل الضمان عند حساب الهامش الفعلي.





فمثلا:

توكن المبلغ المخزن معدل الضمان ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10,000 95% ≤ 20,000 80% ≤ 30,000 70%





إذا قام المستخدم بإيداع 350 ETH، وكان سعر ETH الحالي هو 4000 USDT، ثم:

الهامش الفعلي = (100 × 90% + 100 × 80% + 100 × 70% + 50 × 60%) × 4000

= 270 × 4000 = 1,080,000 USDT





يمكنك التحقق من صفحة قواعد التداول في وضع الأصول المتعددة للحصول على معلومات مفصلة عن أنواع الأصول الإضافية المدعومة وحدود التعهد ومعدلات الضمانات.









في وضع الأصول المتعددة، يمكن للمستخدمين التداول والاحتفاظ بالصفقات في زوج العقود الآجلة حتى بدون الاحتفاظ أو الاحتفاظ بمبالغ غير كافية من أصل التسوية. نتيجة لذلك، قد تنشأ التزامات في حالات مثل رسوم التداول أو رسوم التمويل أو الخسائر المحققة من إغلاق الصفقات أو خسائر الصفقات غير المحققة. في مثل هذه الحالات، يتعين على المستخدمين سداد الالتزامات المستحقة إلى جانب الفائدة المطبقة.





توفر MEXC ميزة السداد اليدوي، مع تحديد سعر السداد النهائي حسب ظروف السوق السائدة.









في صفحة تداول العقود الآجلة، انتقل إلى قسم المحفظة وحدد موقع الأصول ذات الخصوم المستحقة. انقر فوق السداد .









حدد أصل السداد، تحقق من مبلغ السداد ، وانقر فوق تأكيد .









يمكن مراجعة تاريخ السداد ضمن تاريخ تسوية السداد والفائدة .









بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا تصفية الالتزامات عن طريق تحويل الأصل المستحق مباشرةً إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك، والذي سيتم تطبيقه تلقائيًا على السداد.













1) في صفحة تداول العقود الآجلة ، انتقل إلى قسم الأصول المتعددة وحدد موقع الأصول ذات الخصوم المستحقة وانقر على السداد .

2) حدد أصل السداد، تحقق من مبلغ السداد، وانقر على تأكيد .









كما هو الحال مع إصدار الويب، يمكنك أيضا نقل الأصول المستحقة إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك، والتي سيتم تطبيقها تلقائيا نحو السداد.





