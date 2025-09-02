باستخدام ميزة السحب على MEXC، يمكنك تحويل الكريبتو الخاص بك إلى محفظتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تحويل الأموال بين مستخدمي MEXC باستخدام ميزة التحويل الداخلي. دعنا نستعرض العملية خطوة بخطوة لكل عباستخدام ميزة السحب على MEXC، يمكنك تحويل الكريبتو الخاص بك إلى محفظتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تحويل الأموال بين مستخدمي MEXC باستخدام ميزة التحويل الداخلي. دعنا نستعرض العملية خطوة بخطوة لكل ع
تعلم/دليل المبتدئين/دليل المستخدم/كيفية إجراء سحب على MEXC؟

كيفية إجراء سحب على MEXC؟

9/2/2025MEXC
0m
#المبتدئون
Terrace
TRC$0.005594+2.19%


باستخدام ميزة السحب على MEXC، يمكنك تحويل الكريبتو الخاص بك إلى محفظتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تحويل الأموال بين مستخدمي MEXC باستخدام ميزة التحويل الداخلي. دعنا نستعرض العملية خطوة بخطوة لكل عملية.

1. إجراء سحوبات على الموقع الإلكتروني؟


1) على موقع MEXC الرسمي، انقر على [المحفظة] في الزاوية اليسرى العليا، وقم بتحديد [سحب].


2) قم بتحديد الكريبتو الذي تريد سحبه، قم بإدخال عنوان السحب، ثم قم بتحديد الشبكة، وإدخال مبلغ السحب. بعد التأكد من صحة التفاصيل، انقر على [إرسال].


ملاحظة: يشير عنوان السحب إلى عنوان سحب العملة المشفرة، والمعروف أيضًا باسم عنوان المحفظة. هذا العنوان هو معرف فريد يتكون من سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، ويستخدم لتحديد الحساب أو المحفظة التي يجب تحويل العملة المشفرة إليها.

تشير شبكة النقل إلى الشبكة المستخدمة لمعالجة معاملات العملة المشفرة والتحويلات. قد تستخدم العملات المشفرة المختلفة شبكات بلوكتشين مختلفة، على سبيل المثال، تستخدم بيتكوين شبكة بيتكوين، وتستخدم إيثريوم شبكة إيثيريوم، وهكذا. تدعم بعض العملات المشفرة شبكات متعددة، لذلك من المهم اختيار الشبكة الصحيحة في مثل هذه الحالة. على سبيل المثال، مع USDT، تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت على شبكة ERC-20 أو TRC-20. قد يؤدي اختيار الشبكة الخاطئة إلى عدم إيداع السحب.

عند سحب بعض العملات المشفرة، تحتاج إلى ملء Memo. قد يؤدي عدم تقديم Memo إلى عدم إيداع السحب. لمزيد من التفاصيل حول Memo، يرجى الرجوع إلى المقال "ما هي Memo/العلامة؟"

عند السحب، يجب استيفاء الحد الأدنى لمبلغ السحب. إذا كان مبلغ السحب أقل من هذا الحد، يُرجى إضافة التوكنات المقابلة حتى يصل إلى الحد الأدنى قبل بدء عملية السحب. سيتم فرض رسوم سحب، والتي قد تختلف بناءً على رسوم الشبكة.

تلتزم MEXC بتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة. إذا وجدتَ منصة أخرى تُقدم رسوم سحب أقل، يُرجى تزويدنا بلقطات شاشة وروابط صفحة ويب لخدمة العملاء عبر الإنترنت للاطلاع على ملاحظاتك.

3) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [إرسال].



4) انتظر حتى تتم عملية السحب بنجاح.


2. إجراء تحويلات داخلية على الموقع الإلكتروني؟


1) على موقع MEXC الرسمي، انقر على [المحفظة] في الزاوية اليسرى العليا، وقم بتحديد [سحب].


2) قم بتحديد الكريبتو الذي تريد تحويله.

3) قم بتحديد [مستخدمي MEXC]. حاليًا، يمكنك التحويل باستخدام [عنوان بريد إلكتروني] أو [رقم الهاتف] أو [MEXC UID]. املأ تفاصيل الحساب المستلم.

4) املأ المعلومات المطلوبة ومبلغ التحويل، ثم انقر على [إرسال].


5) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [إرسال].



6)الآن تم الانتهاء من التحويل.



3. إجراء سحوبات على التطبيق؟


1) اضغط على [المحفظة] في الزاوية اليسرى السفلية. 2) اضغط على [سحب]. 3) حدد الكريبتو الذي تريد سحبه. 4) حدد [السحب على السلسلة] كطريقة السحب.


5) أدخل عنوان السحب، وحدد الشبكة، وأدخل مبلغ السحب. ثم انقر على [تأكيد].
6) اقرأ التذكير، ثم اضغط على [تأكيد].
7) بعد التأكد من صحة التفاصيل، اضغط على [تأكيد السحب]. 8) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [إرسال].


4. إجراء تحويلات داخلية على التطبيق؟


1) في التطبيق، اضغط على [المحفظة] في الزاوية اليسرى السفلية.
2) اضغط على [سحب].
3) حدد الكريبتو الذي تريد سحبه.
4) حدد [تحويل MEXC] كطريقة السحب.



5) املأ معلومات حساب المستلم والكمية المراد إرسالها. ثم انقر على [إرسال].حاليًا، يتم دعم ثلاث طرق تحويل: البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وUID.
6) تأكد من صحة المعلومات ثم انقر على [تأكيد].
7) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [تأكيد].
8) الآن تم الانتهاء من التحويل.


أشياء يجب مراعاتها عند إجراء سحب


1. بالنسبة للكريبتو الذي يدعم سلاسل متعددة مثل USDT، يرجى التأكد من اختيار الشبكة المقابلة عند تقديم طلبات السحب.

2. إذا كان الكريبتو الذي يتم سحبه يتطلب Memo، يرجى التأكد من نسخ Memo الصحيح من منصة الاستلام وإدخالها بدقة. وإلا، فقد يتم فقد الأصول بعد السحب.

3. بعد إدخال العنوان، إذا أشارت الصفحة إلى أن العنوان غير صالح، يرجى التحقق من العنوان أو التواصل مع خدمة العملاء لدينا أونلاين من أجل المزيد من المساعدة.

4. تختلف رسوم السحب لكل كريبتو ويمكن عرضها بعد تحديد الكريبتو على صفحة السحب.

5. يمكنك رؤية الحد الأدنى لمبلغ السحب ورسوم السحب للكريبتو المقابل على صفحة السحب.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وتوخي الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية اختياراتك لأنشطة الاستثمار.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

تتيح ميزة تحويل طلبات الحد للمستخدمين تداول الأصول بسعر محدد مسبقًا. عندما يصل سعر السوق إلى الحد الذي حددته أو يتجاوزه، سيقوم النظام بتنفيذ الصفقة تلقائيًا، مما يتيح لك إتمام التحويلات بالسعر المطلوب

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص