كيفية إجراء سحب على MEXC؟



باستخدام ميزة السحب على MEXC، يمكنك تحويل الكريبتو الخاص بك إلى محفظتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تحويل الأموال بين مستخدمي MEXC باستخدام ميزة التحويل الداخلي. دعنا نستعرض العملية خطوة بخطوة لكل عملية.









1) على موقع MEXC الرسمي، انقر على [المحفظة] في الزاوية اليسرى العليا، وقم بتحديد [سحب].









2) قم بتحديد الكريبتو الذي تريد سحبه، قم بإدخال عنوان السحب، ثم قم بتحديد الشبكة، وإدخال مبلغ السحب. بعد التأكد من صحة التفاصيل، انقر على [إرسال].









ملاحظة: يشير عنوان السحب إلى عنوان سحب العملة المشفرة، والمعروف أيضًا باسم عنوان المحفظة. هذا العنوان هو معرف فريد يتكون من سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، ويستخدم لتحديد الحساب أو المحفظة التي يجب تحويل العملة المشفرة إليها.





تشير شبكة النقل إلى الشبكة المستخدمة لمعالجة معاملات العملة المشفرة والتحويلات. قد تستخدم العملات المشفرة المختلفة شبكات بلوكتشين مختلفة، على سبيل المثال، تستخدم بيتكوين شبكة بيتكوين، وتستخدم إيثريوم شبكة إيثيريوم، وهكذا. تدعم بعض العملات المشفرة شبكات متعددة، لذلك من المهم اختيار الشبكة الصحيحة في مثل هذه الحالة. على سبيل المثال، مع USDT، تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت على شبكة ERC-20 أو TRC-20. قد يؤدي اختيار الشبكة الخاطئة إلى عدم إيداع السحب.







عند السحب، يجب استيفاء الحد الأدنى لمبلغ السحب. إذا كان مبلغ السحب أقل من هذا الحد، يُرجى إضافة التوكنات المقابلة حتى يصل إلى الحد الأدنى قبل بدء عملية السحب. سيتم فرض رسوم سحب، والتي قد تختلف بناءً على رسوم الشبكة.

تلتزم MEXC بتقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة. إذا وجدتَ منصة أخرى تُقدم رسوم سحب أقل، يُرجى تزويدنا بلقطات شاشة وروابط صفحة ويب لخدمة العملاء عبر الإنترنت للاطلاع على ملاحظاتك. عند سحب بعض العملات المشفرة، تحتاج إلى ملء Memo. قد يؤدي عدم تقديم Memo إلى عدم إيداع السحب. لمزيد من التفاصيل حول Memo، يرجى الرجوع إلى المقال " ما هي Memo/العلامة؟





3) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [إرسال].









4) انتظر حتى تتم عملية السحب بنجاح.













1) على موقع MEXC الرسمي، انقر على [المحفظة] في الزاوية اليسرى العليا، وقم بتحديد [سحب].









2) قم بتحديد الكريبتو الذي تريد تحويله.





3) قم بتحديد [مستخدمي MEXC]. حاليًا، يمكنك التحويل باستخدام [عنوان بريد إلكتروني] أو [رقم الهاتف] أو [MEXC UID]. املأ تفاصيل الحساب المستلم.





4) املأ المعلومات المطلوبة ومبلغ التحويل، ثم انقر على [إرسال].









5) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [إرسال].









6)الآن تم الانتهاء من التحويل.













1) اضغط على [المحفظة] في الزاوية اليسرى السفلية. 2) اضغط على [سحب]. 3) حدد الكريبتو الذي تريد سحبه. 4) حدد [السحب على السلسلة] كطريقة السحب.









5) أدخل عنوان السحب، وحدد الشبكة، وأدخل مبلغ السحب. ثم انقر على [تأكيد].

6) اقرأ التذكير، ثم اضغط على [تأكيد].

7) بعد التأكد من صحة التفاصيل، اضغط على [تأكيد السحب]. 8) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [إرسال].













1) في التطبيق، اضغط على [المحفظة] في الزاوية اليسرى السفلية.

2) اضغط على [سحب].

3) حدد الكريبتو الذي تريد سحبه.

4) حدد [تحويل MEXC] كطريقة السحب.









5) املأ معلومات حساب المستلم والكمية المراد إرسالها. ثم انقر على [إرسال].حاليًا، يتم دعم ثلاث طرق تحويل: البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وUID.

6) تأكد من صحة المعلومات ثم انقر على [تأكيد].

7) املأ رمز التحقق من البريد الإلكتروني ورمز Google Authenticator، ثم انقر على [تأكيد].

8) الآن تم الانتهاء من التحويل.













1. بالنسبة للكريبتو الذي يدعم سلاسل متعددة مثل USDT، يرجى التأكد من اختيار الشبكة المقابلة عند تقديم طلبات السحب.





2. إذا كان الكريبتو الذي يتم سحبه يتطلب Memo، يرجى التأكد من نسخ Memo الصحيح من منصة الاستلام وإدخالها بدقة. وإلا، فقد يتم فقد الأصول بعد السحب.





3. بعد إدخال العنوان، إذا أشارت الصفحة إلى أن العنوان غير صالح، يرجى التحقق من العنوان أو التواصل مع خدمة العملاء لدينا أونلاين من أجل المزيد من المساعدة.





4. تختلف رسوم السحب لكل كريبتو ويمكن عرضها بعد تحديد الكريبتو على صفحة السحب.





5. يمكنك رؤية الحد الأدنى لمبلغ السحب ورسوم السحب للكريبتو المقابل على صفحة السحب.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها الأمر وتوخي الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية اختياراتك لأنشطة الاستثمار.