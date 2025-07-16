ما هو التخزين السائل؟









في نماذج التخزين التقليدية، عندما يقوم حاملو العملات المشفرة بالتخزين، يتم قفل أصولهم في الشبكة لدعم أمنها وتشغيلها. وهذا يعني أن حاملي العملات لا يمكنهم الوصول إلى هذه الأصول أو استخدامها على الفور حتى يتم فك تخزينها.





إن التخزين السائل هو عملية ترميز الأصول المودعة. ومن خلال تقديم بروتوكولات جديدة، يسمح التخزين السائل لحاملي الأصول المودعة بالمشاركة في كل من أسواق التخزين والسيولة في نفس الوقت. ويمكن أن تساعد هذه السيولة أصحاب الأصول المودعة في كسب عوائد إضافية مع الحفاظ على حصتهم في الشبكة الأصلية.









تشير مشتقات التخزين السائل (LSD) إلى توكن الأسهم المكافئة التي يتلقاها المستخدمون المشاركون في التخزين السائل. يمثل هذا التوكن الأصول التي خزنها المشاركون ويمكن استخدامها للتداول والتحويل وغيرها من العمليات. تساعد LSD المشاركين على كسب عوائد إضافية أثناء الاستمتاع بمكافآت التخزين.





على غرار توكن ERC20 الأخرى، يعد LSD توكن قابل للاستبدال والتداول. عادةً، يُشار إلى مشتقات التخزين السائل أيضًا باسم توكن التخزين السائل (LST)، ويمثل المصطلحان نفس المفهوم.









لقد تطورت بروتوكولات التخزين السائل، التي تقودها مشاريع مثل Lido، بسرعة، حيث تجاوزت حصة Lido في السوق 75% في ذروتها، مما يثير مخاطر المركزية المحتملة. ولضمان اللامركزية وأمن شبكات البلوكتشين، ظهر حلين رئيسيين، أحدهما إعادة التخزين.





يشير مصطلح إعادة التخزين إلى ممارسة تخزين الأصول مرة أخرى بعد التخزين الأولي. وهو يوفر للمستثمرين طريقة إضافية لكسب المكافآت مع تعزيز أمان الشبكة واستقرارها. لمعالجة مشكلات السيولة في إعادة التخزين، تم تقديم توكن Liquid Restaked (LRT). إذا كنت تريد معرفة المزيد عن إعادة التخزين، يمكنك قراءة " ما هي إعادة التخزين السائل " لمزيد من المعلومات.









4.1 اختيار الأصول والمنصة: يختار المشاركون المنصة والأصول التي يرغبون في استخدامها للتخزين السائل.





4.2 توفير السيولة: يقوم المشاركون بتخزين أصولهم في مجموعة السيولة المقابلة، الأمر الذي يتطلب عادةً عمليات إيداع مقترنة لتشكيل زوج تداول.





4.3 كسب المكافآت: يحصل المشاركون على مكافآت المشاركة، والتي تأتي عادةً من رسوم المعاملات أو مكافآت التعدين أو الحوافز الأخرى المصممة بموجب البروتوكول. يتم توزيع المكافآت بناءً على السيولة المقدمة ومدة المشاركة.





4.4 إدارة المخاطر: يجب على المشاركين إدارة مخاطر السوق المرتبطة بأصولهم المستثمرة، مثل تقلبات الأسعار ومخاطر العقود الذكية المحتملة.





4.5 سحب التخزين: يمكن للمشاركين اختيار سحب أصولهم السائلة عند الحاجة.













سيولة محسنة: يوفر التخزين السائل سيولة أكثر مرونة وكفاءة، مما يسمح للمشاركين باستخدام LSD (مشتقات التخزين السائل) للاستثمار في بروتوكولات DeFi المختلفة، وبالتالي تحسين استخدام رأس المال.





الدخل المتنوع: يمكن للمستخدمين إعادة نشر LSD في بروتوكولات DeFi لتوليد دخل إضافي يتجاوز مكافآت المشاركة، وتنويع وتعظيم الأرباح الشخصية.





المرونة: عادةً ما يوفر التخزين السائل مرونة أكبر، مما يتيح للمستثمرين سحب الأصول أو تعديل استراتيجيات التخزين حسب الحاجة للتكيف مع تغييرات السوق والمتطلبات الشخصية.









عتبة أعلى: يتطلب التخزين السائل من المشاركين أن يكون لديهم مستوى معين من الخبرة والمهارات التشغيلية، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة منحنى تعليمي للمبتدئين.





مخاطر العقد: قد تحتوي العقود الذكية على نقاط ضعف أو تكون عرضة للهجمات، مما قد يعرض أصول المشاركين للخطر.





فصل السعر: قد لا يكون سعر LST (توكن التخزين السائل) مرتبطًا بشكل مباشر بالأصل الأساسي، وقد تتسبب التقلبات غير المتوقعة في السوق في انخفاضه إلى ما دون قيمة الأصل.









حالياً، يشهد سوق التخزين السائل تركيزًا رئيسيًا في شبكات إيثريوم وسولانا. وفقًا لأحدث بيانات DeFiLlama، فإن العشرة الأوائل من حيث القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) هم: Lido، Rocket Pool، Binance، Jito، Mantle، Marinade، Coinbase، Sanctum، Frax Finance، وStakeStone.

















بروتوكول Lido هو بروتوكول تخزين سائل يدعم العديد من شبكات PoS. يتيح للمستخدمين تخزين التوكن الخاص بهم دون قفل أصولهم أو الحاجة إلى صيانة البنية التحتية للأجهزة أو البرمجيات، بينما يظل بإمكانهم المشاركة في الأنشطة على السلسلة (مثل الإقراض، والزراعة بالعائدات، وما إلى ذلك). يتيح Lido للمستخدمين تخزين أي كمية من التوكن والحصول على مكافآت تخزين يومية.





حتى الآن، لا يزال Lido هو بروتوكول DeFi الذي يمتلك أعلى قيمة إجمالية مقفلة (TVL).













بروتوكول Jito هو بروتوكول للتخزين السائل تم إطلاقه بواسطة Jito Lab على شبكة سولانا، وهو حاليًا البروتوكول الأكثر قيمة إجمالية مقفلة (TVL) في شبكة سولانا. وعلى عكس بروتوكولات التخزين السائل الأخرى، يقدم Jito للمستثمرين ليس فقط مكافآت التخزين، بل أيضًا مكافآت إضافية من MEV (أقصى قيمة يمكن استخراجها).













بروتوكول Babylon هو بروتوكول للتخزين على بيتكوين يسمح للمستخدمين بقفل BTC على شبكة بيتكوين لتوفير الأمان لسلاسل PoS الأخرى، مع كسب مكافآت التخزين. يستفيد بروتوكول Babylon من ميزات الأمان واللامركزية الفريدة لبيتكوين لتوفير الأمان الاقتصادي للسلاسل الأخرى بنظام PoS، مما يسهل الإطلاق السريع للمشاريع الأخرى.





مشروع Babylon حاليا في مرحلة الاختبار، ولم يتم بعد إطلاق الشبكة الرئيسية أو إصدار التوكن.









يجذب التخزين السائل المستخدمين من خلال السماح لهم بإلغاء التخزين في أي وقت وكسب مكافآت متعددة. عند المشاركة في التخزين السائل عبر مشروع موقع معين، يجب على المستخدمين توخي الحذر من مواقع الاحتيال لتجنب سرقة الأصول والمشاكل الأخرى. مع زيادة عدد المشاركين في التخزين السائل، تميل المكافآت إلى الانخفاض، مما قد يكون غير مناسب للمشاركين اللاحقين.





بالنسبة لمعظم المستخدمين، يعتبر الاحتفاظ بتوكن المشروع والربح من تقلبات أسعار التوكن خيارًا جيدًا أيضًا.















إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.