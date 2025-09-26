الملخص 1) إن Kite AI عبارة عن سلسلة كتل من الطبقة 1 متوافقة مع EVM تم إنشاؤها خصيصًا لتوفير البنية الأساسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي وإنترنت الوكلاء. 2) جمعت شركة Kite AI مبلغ 18 مليون دولار في جولة تمالملخص 1) إن Kite AI عبارة عن سلسلة كتل من الطبقة 1 متوافقة مع EVM تم إنشاؤها خصيصًا لتوفير البنية الأساسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي وإنترنت الوكلاء. 2) جمعت شركة Kite AI مبلغ 18 مليون دولار في جولة تم
ما هو Kite AI؟ فهم ثلاث بنى تحتية أساسية لاقتصاد وكلاء الذكاء الاصطناعي

9/26/2025
الملخص


1) إن Kite AI عبارة عن سلسلة كتل من الطبقة 1 متوافقة مع EVM تم إنشاؤها خصيصًا لتوفير البنية الأساسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي وإنترنت الوكلاء.
2) جمعت شركة Kite AI مبلغ 18 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة PayPal Ventures وGeneral Catalyst، ووصل إجمالي التمويل إلى 33 مليون دولار.
3) تقدم Kite AI ثلاث قدرات أساسية: التحقق الأصلي من الهوية للوكلاء، والحوكمة القابلة للبرمجة، والمدفوعات الفورية.
4) تتيح منصة Kite AIR للمستخدمين اكتشاف وبناء وتداول العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي.
5) تستخدم Kite AI آلية إجماع إثبات الذكاء الاصطناعي (PoAI)، مع رسوم غاز أقل من 0.000001 دولار.

1. ما هو Kite AI؟


تُرسي Kite AI أساس إنترنت الوكلاء: شبكة مفتوحة لامركزية، حيث يُمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين العمل في بيئة متوافقة وقابلة للتحقق. من خلال تحفيز توفير خدمات الوكلاء واستخدامها، تُوفر Kite أنظمة موحدة للهوية والدفع والحوكمة، مما يُمكّن الوكلاء من التحقق من الهوية وإجراء المعاملات والتعاون بأمان دون وسطاء. باستخدام نموذج الرمز من بروتوكول إلى بروتوكول، تهدف Kite AI إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للذكاء الاصطناعي يُعزز القيمة التجارية الحقيقية ويضمن استدامة الشبكة على المدى الطويل.

2. الوحدات الأساسية الثلاث لـ Kite AI


يعالج Kite AI ثلاثة تحديات رئيسية:

2.1 نظام التحقق من الهوية الأصلي للوكلاء


على الإنترنت التقليدي، يمتلك كل تطبيق نظام حسابات خاص به، مما يتطلب من المستخدمين التسجيل بشكل متكرر عبر المنصات. أما بالنسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، فهذا أكثر تعقيدًا وأقل كفاءة. يوفر Kite نظام هوية قائمًا على التشفير، يمنح كل نموذج ذكاء اصطناعي، ووكيل، ومجموعة بيانات، وخدمة رقمية هوية فريدة وقابلة للتحقق.

الميزات الرئيسية:
قابلية النقل: يمكن للوكلاء استخدام الهوية نفسها عبر تطبيقات متعددة، مثل تسجيل الدخول إلى مواقع الويب باستخدام حساب Gmail.
التوافقية: يمكن للوكلاء التفاعل مع أي خدمة دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
السمعة: يمتلك الوكلاء معرفاتهم وسجلات سمعتهم الخاصة، والتي يمكنها أيضًا مشاركة سمعة المالك المُتحقق منها.

2.2 آلية الحوكمة الأصلية للوكلاء


يتيح نظام الحوكمة القابل للبرمجة من Kite للمطورين تحديد صلاحيات الوكلاء، بما في ذلك حدود الاستخدام والإنفاق. على سبيل المثال، يمكن تفويض وكيل لإنفاق ما يصل إلى 500 دولار أمريكي شهريًا، على منصات تجارة إلكترونية محددة فقط، مع حد أقصى للمعاملات الفردية يبلغ 100 دولار أمريكي. هذا يضمن عمل الوكلاء ضمن حدود آمنة واستقلالية.

2.3 نظام الدفع الأصلي للوكلاء


أنظمة الدفع التقليدية معقدة ومكلفة للغاية للمدفوعات الصغيرة بين الآلات. يوفر Kite نظام تسوية فوريًا قائمًا على العملات المستقرة، مُحسّنًا للمعاملات الصغيرة بين الآلات. رسوم الغاز أقل من 0.000001 دولار أمريكي، ومتوسط وقت الكتلة ثانية واحدة فقط، مما يدعم معاملات الوكلاء واسعة النطاق.

3. البنية التقنية والنظام البيئي لـ Kite AI


يتميز Kite ببنية معيارية، مما يسمح للمطورين بدمج ومطابقة المكونات. من الطبقة الأساسية إلى طبقة التطبيق:

الطبقة الأساسية: بنية تحتية متوافقة مع EVM مع ملحقات KiteVM وآلية توافق PoAI، مُحسّنة لعمليات حسابية لامركزية للذكاء الاصطناعي.

طبقة المنصة: حزم تطوير البرامج (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأدوات قابلية التوسع لنشر تطبيقات الوكيل، بالإضافة إلى بروتوكول سياق النموذج (MCP) لنماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة السياق.

طبقة النظام البيئي: سوق الوكيل، ومكتبة الوحدات، والموصلات. حاليًا، يضم Kite أكثر من 100 وحدة، و17.8 مليون جواز سفر للوكيل، و1.01 مليون تفاعل يومي في ذروة الذروة، و1.7 مليار تفاعل تراكمي.

4. متجر Kite AIR: متجر التطبيقات للوكلاء


تطبيق Kite AIR هو التطبيق الأساسي للنظام البيئي بأكمله، ويمكن اعتباره بمثابة متجر تطبيقات لعالم الوكلاء. يمكن للمستخدمين اكتشاف وكلاء بوظائف متنوعة على المنصة، بدءًا من التسوق اليومي، وتوصيل الطعام، وخدمات النقل، وصولًا إلى التداول المالي وتحليل البيانات الأكثر تعقيدًا.

للمطورين، يوفر Kite AIR سلسلة أدوات تطوير متكاملة. بدءًا من تطوير العقود الذكية وصولًا إلى بناء التطبيقات اللامركزية، ومن تطبيقات العدادات البسيطة إلى أنظمة التصويت المعقدة وآلات صك الرموز، تقدم المنصة دروسًا تعليمية مفصلة ونماذج برمجية. يمكن للمطورين نشر العقود الذكية باستخدام أدوات مألوفة مثل Remix أو Hardhat.

5. نظام Kite AI البيئي القوي للشركاء


حظي تطوير Kite بتقدير واسع النطاق في هذا المجال. في سبتمبر 2024، أكملت الشركة جولة تمويلية من الفئة أ بقيمة 18 مليون دولار أمريكي، بقيادة مشتركة من باي بال فينتشرز وجنرال كاتاليست، ليصل إجمالي تمويلها إلى 33 مليون دولار أمريكي. يضم الفريق أعضاءً من جامعات مرموقة مثل جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهارفارد، بالإضافة إلى متخصصين ذوي خبرة من شركات تقنية مرموقة مثل Uber، وداتابريكس، وسيلزفورس.

فيما يتعلق بالتعاون التقني، أقامت Kite شراكات استراتيجية مع مشاريع متعددة. توفر باي سكويرد بنية تحتية عالية الأداء لتسوية المعاملات لـ كايت؛ وتنشر فيشوا استراتيجيات سيولة الوكلاء على كايت؛ وتقدم آيريس دعمًا لطبقة البيانات؛ وتقدم ماسا خدمات بيانات آنية لوكلاء التواصل الاجتماعي.

6. التطبيقات العملية لـ Kite AI


تطبيقات Kite واسعة النطاق. في قطاع التجارة الإلكترونية، يمكن للوكلاء مقارنة الأسعار، وتقديم الطلبات، وإجراء المدفوعات بشكل مستقل. وفي مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، يمكن للوكلاء تنفيذ استراتيجيات تداول آلية. وفي قطاع إنترنت الأشياء (IoT)، يمكن للأجهزة تبادل القيمة مباشرةً مع بعضها البعض. وفي مجال إنشاء المحتوى، يمكن للمحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي الحصول على حماية حقوق النشر وتوزيع الإيرادات مباشرةً.

مع التطور السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سيلعب الوكلاء دورًا متزايد الأهمية في اقتصاد المستقبل. لا يقتصر عمل كايت على بناء منصة بلوكتشين فحسب، بل يبني البنية التحتية الأساسية لاقتصاد الوكلاء. ومن خلال معالجة التحديات الأساسية الثلاثة المتمثلة في الهوية والحوكمة والمدفوعات، يُهيئ كايت بيئة موثوقة حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل بشكل مستقل والتعاون مع بعضهم البعض.

مع اقتراب عصر الإنترنت الوكيل، تُرسي كايت البنية التحتية الأكثر أهمية لهذا العصر الجديد. من تكاليف المعاملات شبه الصفرية إلى آليات الحوكمة القابلة للبرمجة، ومن التحقق من الهوية المشفرة إلى مدفوعات العملات المستقرة الأصلية، تُحوّل Kite الرؤية المستقبلية لاقتصاد الوكلاء إلى واقع ملموس.

إخلاء مسؤولية: لا تُقدم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

