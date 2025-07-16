سبع سنوات من النمو نحو التميز في MEXC: بناء المستقبل جنبًا إلى جنب مع مستخدمينا

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
المخلص1) يُحوّل بروتوكول Aria حقوق التأليف والنشر الموسيقية إلى توكنات قابلة للتداول، مما يُمكّن مستثمري التجزئة من الاستثمار في أصول الملكية الفكرية التي كانت تقتصر سابقًا على المؤسسات.2) جمع بروتوكو
الملخص1) دولار USDe هو دولار اصطناعي، وليس عملة مستقرة مدعومة بالفيات: فهو مدعوم بأصول كريبتو وصفقات آجلة قصيرة مقابلة، بدلاً من احتياطيات الفيات التقليدية.2) يضمن تحوط دلتا الاستقرار: يحافظ البروتوكو
تلخيص1) إنجازٌ تاريخي: أصبحت بيانرينشنغ (BINANCELIFE) أول عملة ميم صينية تُطرح على منصة بينانس، كاسرةً بذلك تقاليد السوق.2) نموٌّ هائل: في غضون ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، ارتفعت قيمتها السوقية من الصف
الملخص1) يُفعّل بروتوكول x402 رمز حالة HTTP 402، الذي كان خاملاً لمدة 30 عامًا، مما يُمكّن من إمكانيات الدفع عبر الويب الأصلية.2) تُحدث رسوم البروتوكول الصفرية والتسوية في ثانيتين ثورة في قيود التكلفة