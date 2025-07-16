ما هو GamerBoom؟ محرك البيانات والحوافز الأمثل الذي يُحرك ثورة ألعاب Web3

BOOM) هي منصة بنية تحتية من الجيل التالي، مصممة لربط بيانات العالم الحقيقي بسلاسة باقتصاد البلوكتشين من خلال آليات تحفيزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة بيئية ديناميكية تتقاطع فيها بيانات العالم الحقيقي مع التمويل اللامركزي (DeFi)، مما يُطلق العنان لقيمة جديدة في عصر Web3. GamerBoom (المعروفة أيضًا باسم) هي منصة بنية تحتية من الجيل التالي، مصممة لربط بيانات العالم الحقيقي بسلاسة باقتصاد البلوكتشين من خلال آليات تحفيزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يهدف المشروع إلى إنشاء منظومة بيئية ديناميكية تتقاطع فيها بيانات العالم الحقيقي مع التمويل اللامركزي (DeFi)، مما يُطلق العنان لقيمة جديدة في عصر Web3.





مع التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح الطلب على مجموعات بيانات عالية الجودة ومتنوعة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ومع ذلك، لطالما اعتمد تطوير الذكاء الاصطناعي التقليدي على منصات مركزية للحصول على بيانات المستخدمين، مما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والشفافية والتوزيع العادل للقيمة.





وُلد BOOM لحل هذه التحديات. من خلال الاستفادة من مبادئ Web3، يُعيد BOOM تصور كيفية المساهمة بالبيانات واستخدامها ومكافأتها. هدفه هو إنشاء اقتصاد بيانات ذكاء اصطناعي عادل ومستدام، حيث يُعترف بكل مساهم ويُحفز، وتُوزع فوائد ابتكار الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر عدالة عبر المنظومة.





طوّرت Boom نظامًا بيئيًا تعاونيًا ثلاثي الطبقات، مُصممًا لقيادة الموجة القادمة من طفرة الكريبتو من خلال دمج بيانات العالم الحقيقي مع حوافز مدعومة بتقنية بلوكتشين.









تنشأ المهام من المطورين، أو التطبيقات اللامركزية (DApps)، أو شركات Web2، أو المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs)، وتغطي أبعاد البيانات مثل اللغة والصور والسلوك والصوت. تُصنّف المهام حسب الصعوبة ومعامل المكافأة، مع تسوية النتائج تلقائيًا على السلسلة.









تصبح جميع البيانات المُرسلة، بعد التحقق من صحتها، أحد أصول المنصة التي يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو بيعها عبر الوصول المُصرّح به. تُشجّع بوم على ترميز البيانات وتطبيق "علامات الجودة" على السلسلة لتعزيز الكفاءة والشفافية في تداول البيانات.









تدعم المنصة تدريب النماذج مفتوحة المصدر وعمليات النشر المُحسّنة (بما في ذلك نماذج Boom الخاصة وبرامج ماجستير إدارة الأعمال الشريكة). يُعاد توزيع جزء من إيرادات النموذج على المساهمين في البيانات والمُحققين، مما يُشكل اقتصادًا دائريًا مستدامًا ذاتيًا.





يُعد Boom مشروعًا رائدًا في مجال البنية التحتية، يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين، وهو مصمم لدعم طفرة العملات المشفرة من خلال ربط البيانات الواقعية باقتصادياتweb3. تشمل ميزاته البارزة ما يلي:





اللعبة كرأس مال: تُحوّل غنائم اللعبة وأفعالها إلى أصول مُثبتة بالذكاء الاصطناعي على السلسلة، مما يُعطي قيمة اقتصادية حقيقية لوقت اللاعب ومهاراته.

أسواق رأس المال الاجتماعي: تُحدد التأثير الاجتماعي كميًا من خلال تحويل الإعجابات والمشاركات والتفاعلات إلى أصول قابلة للبرمجة والتداول.

طبقة الأصول الواقعية المُثبتة بالذكاء الاصطناعي: تُمكّن من الترميز والتداول الجزئي للأصول المادية مثل العقارات والسلع.

مصفاة بيانات على مستوى المؤسسات: تجمع البيانات على مستوى الشبكة لتوليد أصول قابلة للتركيب تلبي المعايير المالية.





تُعدّ عملة بوم (BOOM) بمثابة رمز الخدمة الأساسي للبروتوكول، حيث تُعزز التكامل السلس بين الألعاب، ورأس المال الاجتماعي، والأصول الحقيقية، والتمويل اللامركزي (DeFi).









اسم التوكن: BOOM

إجمالي العرض: 1,000,000,000









يتم تخصيص توكن BOOM كما يلي:





نمو النظام البيئي: %26

عمليات الإيردروب وحوافز المجتمع: %25

المستثمرون الاستراتيجيون: %16.5

الفريق والمستشارون: %15

احتياطي المؤسسة: %10

التسويق والشراكات: %7.5













يُعد توكن BOOM الأصل الأساسي الذي يُحرك النظام البيئي المُركز على البيانات لبروتوكول BOOM، مع فائدة في الحوكمة والمعاملات والحوافز:





الحوكمة: يُمكن لحاملي التوكن التصويت على القرارات الرئيسية، بما في ذلك تكامل التطبيقات وترقيات البروتوكول.

وسيلة الدفع: حيثما يسمح القانون، يمكن استخدام عملة Boom لشراء أصول داخل اللعبة، أو التأثير الاجتماعي، أو أصول واقعية مُتحقق منها بالذكاء الاصطناعي.

طبقة الحوافز: يكسب المستخدمون مكافآت من خلال إنجازاتهم في الألعاب، والتفاعلات الاجتماعية، ومساهمات البيانات، مما يُعزز المشاركة المستمرة في النظام البيئي.

التوافق بين المنصات: تتداول عملة بوم بسلاسة عبر الألعاب، ومنصات التمويل اللامركزي، وتطبيقات التواصل الاجتماعي داخل النظام البيئي.





من خلال التكنولوجيا اللامركزية، والنموذج الاقتصادي العادل، والاحترام العميق لحقوق المبدعين، تُعيد بوم تعريف هيكل السلطة في صناعة الترفيه الرقمي. هنا، يمكن لكل مبدع الحصول على دعم مباشر من جمهوره، ويمكن لكل محتوى أن يجد مجتمعه الحقيقي. سواء كنتَ مُعلّق بيانات، أو مُطوّر نماذج ذكاء اصطناعي، أو مُؤمنًا بتقنيات Web3، تُوفر بوم بوابةً للمشاركة في بناء الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.





أصبحت توكن BOOM مُدرجة الآن على منصة MEXC، مما يُوفر تجربة تداول سلسة مما يُوفر تجربة تداول سلسة ورسومًا تنافسية للغاية . يمكنك البدء بتداول BOOM بسرعة باتباع الخطوات التالية:





3) اختر نوع طلبك، وأدخل المبلغ وسعره، وأكمل المعاملة.

