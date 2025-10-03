ما هو Espresso؟ إعادة ربط عالم بلوكتشين مجزأً بـ 100 عقدة





1) يستخدم Espresso إجماع BFT اللامركزي لتوفير تأكيدات سريعة للمعاملات في غضون ست ثوانٍ لجميع سلاسل الكتل المتصلة.

2) باعتبارها طبقة تأكيد عالمية، تسمح Espresso لسلاسل مختلفة بالوصول إلى حالة التحقق الخاصة بكل منها في الوقت الفعلي، مما يتيح إمكانية تكوين سلسلة متقاطعة حقيقية.

3) إنه متوافق مع أطر التجميع الرائدة، بما في ذلك Arbitrum، وOP Stack، وPolygon CDK.

4) بالمقارنة مع نهائية Ethereum التي تبلغ 15 دقيقة، فإن Espresso يقلل وقت التأكيد إلى ثوانٍ، مما يحسن كفاءة السلسلة المتقاطعة بشكل كبير.

5) بالإضافة إلى التأكيد، يمكن لـ Espresso أيضًا أن يعمل كمتسلسل لامركزي وطبقة توفر بيانات منخفضة التكلفة.





مع استمرار توسع تطبيقات البلوك تشين، لم تعد سلسلة واحدة قادرة على تلبية جميع احتياجات المستخدمين. ونتيجةً لذلك، ظهرت مئات من شبكات البلوك تشين الجديدة، بعضها يركز على GameFi ، والبعض الآخر على DeFi أو NFTs. أصبحت هذه الشبكات بمثابة "جزر" معزولة، حيث تقتصر أصولها وتطبيقاتها على أنظمتها البيئية الخاصة.





يُثير هذا التشرذم تحدياتٍ متعددة. إذ يضطر المستخدمون إلى تبديل السلاسل وربط الأصول بشكل متكرر، ويحتاج المطورون إلى إعادة نشر تطبيقاتهم عبر أنظمة بيئية متعددة، وتشتت السيولة، مما يُقلل من كفاءة رأس المال الإجمالية. والأهم من ذلك، أن الميزة الأساسية لسلسلة الكتل، وهي قابلية التركيب، حيث يمكن للتطبيقات التفاعل مع بعضها البعض مثل مكعبات الليغو، تُصبح غير فعالة في سيناريوهات السلاسل المتقاطعة.









أدرك فريق Espresso Systems التحديات الرئيسية التي تواجه سلاسل الكتل العامة اليوم، ووضع رؤية جريئة لتمكين جميع سلاسل الكتل من العمل معًا كنظام موحد. ولتحقيق ذلك، طوروا شبكة إسبريسو، التي تعمل كطبقة تأكيد عالمية توفر تأكيدات معاملات سريعة وموثوقة ومحايدة لجميع سلاسل الكتل المتصلة.









في بنية سلسلة الكتل التقليدية، يجب أن تمر المعاملة بعدة مراحل قبل أن تصل إلى نهايتها. لنأخذ تجميعات إيثريوم كمثال: بعد أن يُرسل المستخدم معاملة، تُعالج أولًا ويُؤكدها مُسبقًا مُسلسل التجميع. ثم يُجمّع المُسلسل المعاملات ويُرسلها إلى شبكة إيثريوم الرئيسية، حيث يجب انتظار اكتمال إيثريوم، والذي يستغرق عادةً حوالي 15 دقيقة. تُنطوي هذه العملية الطويلة على مخاطر: إذا تصرف المُسلسل بشكل ضار أو واجه أخطاءً، فقد تُلغى المعاملات.





يُضيف Espresso طبقة تأكيد إلى هذه العملية، تعمل كطبقة وسيطة للتأكيد السريع. بمجرد أن يُرسل مُسلسل التجميع كتلة معاملة إلى Espresso، تستخدم عُقد المُصادقة الخاصة به إجماع Byzantine Fault Tolerant (BFT) للوصول إلى اتفاق في غضون ست ثوانٍ، مما يوفر تأكيدًا آمنًا اقتصاديًا. والأهم من ذلك، من خلال قيود مستوى البروتوكول، لا يُمكن إنهاء وتسوية سوى الكتل التي يُؤكدها Espresso على Ethereum.









يمكن تقسيم سير عمل Espresso إلى خمس مراحل رئيسية:





1) الإرسال: يُرسل مُسلسل البيانات المُعتمد لعملية التجميع دفعات المعاملات إلى شبكة Espresso.

2) التوافق: تُشغّل عُقد التحقق في Espresso بروتوكول توافق HotShot BFT، حيث يتم التوصل إلى اتفاق على كل كتلة في غضون 6 ثوانٍ تقريبًا.

3) القيد: على مستوى البروتوكول، يُسمح فقط للكتل التي يؤكدها Espresso بالانتهاء على الطبقة الأولى (مثل Ethereum).

4) التوافر: بمجرد التأكيد، تُصبح الكتل قابلة للقراءة في غضون ثوانٍ، مما يُوفر عرضًا موثوقًا لأحدث حالة لعملية التجميع.

5) التوافق: يُمكن للسلاسل الأخرى، والجسور عبر السلاسل، وبروتوكولات المراسلة القراءة من Espresso للوصول إلى بيانات الحالة في الوقت الفعلي عبر جميع الشبكات المُتكاملة.





يتميز هذا التصميم بأناقته الاستثنائية، إذ لا يتطلب أي تعديلات على بنى سلسلة الكتل الحالية. بل يعمل Espresso كطبقة تكميلية تُعزز التوافق بين مختلف عناصر النظام البيئي.









تستفيد إسبريسو من بروتوكول إجماع HotShot الخاص بها، وهو آلية BFT مُحسّنة خصيصًا للسرعة وقابلية التوسع. بخلاف إيثريوم، الذي يُعطي الأولوية لمقاومة الرقابة على حساب زمن الوصول، يُركز HotShot على توفير تأكيدات تتراوح بين الثانية والثانوية.





في الاختبارات العملية، حققت إسبريسو بالفعل متوسط وقت تأكيد يبلغ حوالي ست ثوانٍ، مع تقدم مستمر نحو إتمام التأكيد في أقل من الثانية. يُعد هذا التحسن الكبير في سرعة التأكيد أمرًا بالغ الأهمية لتجربة المستخدم. يُمكن الآن تأكيد المعاملات التي كانت تستغرق 15 دقيقة لإتمامها على إيثريوم في ثوانٍ معدودة عبر إسبريسو.









تعتمد معظم عمليات التجميع الحالية على مُسلسلات مركزية، مما يُؤدي إلى احتمال وجود نقاط فشل فردية وافتراضات ثقة. تُقدم Espresso بديلاً، وهو شبكة لامركزية تضم 100 عقدة للتحقق (مع خطط للتوسع والانتقال إلى نظام إثبات الحصة دون إذن). يُمكن لعمليات التجميع تفويض تسلسلها إلى هذه الشبكة اللامركزية بدلاً من تشغيل مُسلسل مركزي خاص بها.





لا تُعزز هذه البنية الأمان واللامركزية فحسب، بل تُمهّد أيضًا الطريق للتسلسل المُشترك، مما يُمكّن عمليات تجميع متعددة من استخدام نفس مجموعة المُسلسلات وفتح معاملات ذرية عبر السلاسل.









يُعد توفر البيانات أحد أهم التحديات التي تواجه قابلية توسع تقنية البلوك تشين. لا يقتصر دور Espresso على توفير خدمات التأكيد فحسب، بل يُمكنه أيضًا أن يكون بمثابة طبقة توفر بيانات منخفضة التكلفة. فمقارنةً بتخزين البيانات مباشرةً على إيثريوم، يُقدم Espresso ضمانات قوية لتوفر البيانات بتكلفة زهيدة، مما يُساعد التطبيقات على تحقيق قابلية توسع أكبر.





حاليًا، وصلت شبكة Espresso إلى معدل نقل بيانات يبلغ 20 ميجابايت/ثانية، متجاوزةً بذلك مُعظم الحلول الحالية.













تعتمد أسرع الجسور العابرة للسلاسل حاليًا نموذجًا قائمًا على الحل، حيث يُقفل المستخدمون الأصول في سلسلة المصدر، ويقوم الحلون بتمويل الأصول مسبقًا في سلسلة الوجهة. ومع ذلك، يواجه الحلون خطرًا رئيسيًا: في حال تراجع المعاملة في سلسلة المصدر، فقد يتكبدون خسائر. ونتيجةً لذلك، يتعين على الحلين إما انتظار فترة إنهاء طويلة، مما يؤثر على تجربة المستخدم، أو تحمل هذه المخاطرة وفرض رسوم أعلى.

مع Espresso، يمكن للحلوين الحصول على تأكيدات موثوقة في غضون ثوانٍ قليلة، مما يضمن عدم تراجع معاملات المستخدمين المغلقة. وهذا يُحسّن بشكل كبير من كفاءة رأس المال ويُقلل من تكاليف السلاسل العابرة للسلاسل. وتستكشف بالفعل جسور رائدة عبر السلاسل، مثل Across ، التكامل مع Espresso.









تُعدّ المراسلة عبر السلاسل أساس التوافق بين سلاسل الكتل. الحلول الحالية إما بطيئة، كتلك التي تُنقل عبر الطبقة الأولى وتستغرق عدة أيام لإنهائها، أو تعتمد على لجان موثوقة، مثل Wormhole أو LayerZero. حتى عندما تعمل هذه اللجان بنزاهة، فإنها لا تزال بحاجة إلى انتظار إتمام الطبقة الأولى قبل أن تتمكن من تأكيد دفعات المعاملات.





يُمكّن Espresso إتمام المعاملات في ثوانٍ، مما يسمح لبروتوكولات المراسلة بالتحقق من الرسائل عبر السلاسل بسرعة وأمان أكبر. سواءً باستخدام شهادة بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) أو إثباتات المعرفة الصفرية (ZK)، تتطلب هذه الأنظمة قائمة مؤكدة من المعاملات أو جذر ميركل للتحقق. يوفر Espresso هذا العنصر الأساسي تحديدًا.









تتيح بعض التصميمات المتقدمة للسلاسل المتقاطعة لسلاسل الكتل قبول الرسائل المتبادلة بتفاؤل، ثم حل أي اختلافات عند التسوية. يتطلب هذا النهج عملية تسوية منسقة بين السلاسل، والتي قد تعتمد على تجميع المعرفة الصفرية (ZK) أو آليات متداخلة لمنع الاحتيال.





يمكن لمشغلي التجميع استخدام تأكيدات Espresso السريعة المتسامحة مع الأخطاء البيزنطية (BFT) وإثباتات الحالة القابلة للتحقق للوصول إلى معلومات الحالة عالية الثقة في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى انتظار التسوية للكشف عن المشكلات. هذا يجعل تصميم مجموعات التشغيل البيني المجمعة أكثر عملية وأمانًا.









عند دمج مجموعات التوافق التشغيلي المجمعة مع مُسلسل مشترك، يُصبح من الممكن تحقيق توافقية كاملة في التركيب، وهو ما يُعتبر الهدف الأسمى للتوافق التشغيلي بين السلاسل. في هذا النموذج، يمكن للعقود الذكية على سلاسل مختلفة التواصل مع بعضها البعض ضمن المعاملة نفسها، كما لو كانت تعمل على سلسلة واحدة.





يلعب Espresso دورًا محوريًا في تمكين هذين العنصرين الرئيسيين، إذ يوفر تأكيدات سريعة للمجموعات المجمعة وبنية تحتية لامركزية للتسلسل المشترك.









يكتسب Espresso اعترافًا متزايدًا من عدد متزايد من المشاريع في مجال تقنية البلوك تشين. أكثر من 20 سلسلة تُدمج أو تختبر Espresso على شبكة الاختبار، بما في ذلك:

- تجميعات الأغراض العامة: سلسلة RARI وسلاسل تطبيقات متنوعة.

- سلاسل تطبيقات محددة: شبكة Molten، التي تُركز على التداول، وt3rn، المتخصصة في التنفيذ عبر السلاسل.

- تكاملات حزمة التكنولوجيا: تعمل أطر عمل رئيسية مثل Arbitrum Orbit وOP Stack وPolygon CDK وCartesi بنشاط على تطوير تكاملات Espresso.





إلى جانب سلاسل البلوك تشين نفسها، تستكشف مشاريع البنية التحتية الأساسية، مثل الجسور عبر السلاسل، وشبكات الحلول، ومُجمّعات DEX، كيفية الاستفادة من طبقة التأكيد في Espresso.









لا تقتصر Espresso Systems على بناء المنتجات فحسب، بل تُسهم أيضًا في تطوير البحث والتوحيد القياسي في قطاع البلوك تشين الأوسع. ومن أبرز مساهماتها اقتراح CIRC (التواصل المنسق بين السلاسل)، وهو معيار مُصمم لتمكين بروتوكول مراسلة بين السلاسل لا يعتمد على أي سلسلة. كما تستكشف الشركة أسواق التسلسل المشترك المتوافقة مع الحوافز، مما يسمح للسلاسل ببيع حقوق ترتيب المعاملات بمزاد شفاف مع الحفاظ على الإيرادات والسيادة.





مع إطلاق Mainnet 0، دخلت Espresso رسميًا مرحلة الإنتاج. ولكن هذه ليست سوى البداية. تتمثل رؤية الفريق على المدى الطويل في بناء "حديقة لا متناهية" حقيقية، أي نظام بيئي مفتوح بلا حدود، حيث يمكن لجميع السلاسل التفاعل بحرية والابتكار دون قيود.









لا ينبغي أن يكون مستقبل تقنية البلوك تشين مشهدًا مجزأً من سلاسل معزولة، بل شبكة متصلة بسلاسة. من خلال توفير طبقة تأكيد سريعة وموثوقة ومحايدة، تُرسي إسبريسو البنية التحتية الأساسية لهذه الرؤية.





بالنسبة للمستخدمين، يُترجم هذا إلى تجارب سلسة عبر السلاسل وتكاليف أقل. أما بالنسبة للمطورين، فيعني ذلك القدرة على التركيز على الابتكار دون التأثر بتعقيدات السلاسل. وبالنسبة للقطاع ككل، يُمثل هذا خطوة أخرى نحو التبني الجماعي الحقيقي لتقنية البلوك تشين.





وكما وحّد بروتوكول TCP/IP شبكات الحاسوب المختلفة في الإنترنت الحديث، تسعى إسبريسو إلى أن تصبح البروتوكول الأساسي الذي يربط سلاسل البلوك تشين المتنوعة في نظام بيئي موحد وقابل للتكوين. في عالم متعدد السلاسل، قد تُثبت طبقة التأكيد في إسبريسو أنها العنصر الأساسي الذي يجمع النظام بأكمله.



