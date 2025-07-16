ما هي علامة ST؟









لضمان نضج وتطور صناعة البلوكتشين والعملات المشفرة بشكل صحي، مع حماية مصالح المستخدمين أيضًا، أنشأت منصة MEXC "قواعد ST". بالنسبة لتوكن المشروع التي تستدعي قواعد ST، ستتخذ MEXC تدابير مثل إضافة علامة تحذير ST أو تعليق التداول أو إلغاء إدراج التوكن.









عندما يتم وضع علامة ST على توكن المشروع، فإنه يحتاج إلى الخضوع لتقييم شامل من قبل MEXC. العملية الإجمالية هي كما يلي:









إذا استوفى المشروع أربعة معايير تقييم على الأقل وكان السعر الحالي للتوكن قريبًا من سعر الإدراج الأولي، فسيدخل المشروع فترة مراقبة مدتها ثلاثة أيام تقويمية. بعد هذه الفترة، إذا تم تقييم المشروع على أنه يعمل بشكل جيد بشكل عام، فسيتم إزالة علامة ST.









إذا فشل المشروع في تلبية أربعة معايير تقييم على الأقل، فيجب على طرف المشروع تصحيح المشروع خلال فترة زمنية معقولة تحددها MEXC.





إذا تمكن المشروع من تلبية أربعة معايير تقييم على الأقل خلال فترة التصحيح، فسوف يدخل فترة المراقبة. بعد ذلك، إذا تم تقييم المشروع لتلبية المعايير وكان يعمل بشكل جيد بشكل عام، فسيتم إزالة علامة ST.





إذا فشل المشروع في تلبية أربعة معايير تقييم على الأقل خلال فترة التصحيح، فسيتم تعليق تداول أزواج التداول ذات الصلة وإلغاؤها من القائمة.





للحصول على معلومات مفصلة حول معايير التقييم، يمكنك قراءة قواعد تحذير ST لفهمها بشكل أفضل.









عندما يتم وضع علامة ST على توكن المشروع، فهذا يشير إلى أنه قد يتم شطب التوكن، ولن تتمكن من إيداع هذا التوكن.





إذا فشل المشروع في النهاية في اجتياز تقييم MEXC وتم شطبه، فلن تدعم MEXC خدمات الإيداع والتداول للتوكن المرتبط وستسمح لك بسحب التوكن الخاص بك في غضون 30 يومًا. يرجى سحب التوكن إلى محفظتك الشخصية أو أي بورصة أخرى على الفور لتجنب أي خسارة في الأصول.





إذا واصلت إيداع التوكن في منصة MEXC بعد شطبه، فسوف تعيد المنصة الأصول المودعة إلى عنوان الإرسال الأصلي على البلوكتشين، مما سيؤدي إلى فرض بعض رسوم المعاملات على السلسلة. إذا لم يكن هذا العنوان هو عنوان محفظتك، فيرجى التواصل مع منصة عنوان الإرسال الأصلي للحصول على المساعدة بشأن الإيداع.









إذا تم وضع علامة ST على توكن المشروع، فيمكنك عرض علامة ST على صفحة التداول الفوري وصفحة الإيداع/السحب على منصة MEXC.





سنستخدم الموقع الإلكتروني كمثال. يتم عرض العلامة بشكل مشابه على التطبيق.





في صفحة التداول الفوري، ستظهر نافذة تذكيرية منبثقة لتوكن المشروع مع علامة ST، وسيتم عرض علامة ST على أقصى يمين اسم توكن المشروع. كما هو موضح في الصورة أدناه.









في صفحة الإيداع، عند تحديد التوكن، ستحمل المشاريع التي تحمل علامة ST علامة ST، كما هو موضح في الصورة أدناه.









وبالمثل، في صفحة السحب، عند تحديد العملة المشفرة، سيتم أيضًا عرض علامة "ST" على توكن المشروع المسمى بعلامة ST، كما هو موضح في الصورة أدناه.













يمكنك التحقق بانتظام من قسم "إلغاء إدراج الكريبتو" ضمن مركز "الإعلانات" في MEXC. تنشر MEXC إعلانات ذات صلة كل شهر، وتسرد أسماء المشاريع التي تحمل علامة ST. يُرجى البقاء على اطلاع والتأكد من تلقي المعلومات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.







