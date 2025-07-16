في سوق تداول العملات المشفرة، تُعَد الهجمات التصيدية شكلاً شائعًا من أشكال الاحتيال. يقوم المهاجمون بانتحال صفة منصات تداول العملات الرقمية الشرعية أو ممثلي خدمة العملاء، ويقدمون خدمات مزيفة لخداع المفي سوق تداول العملات المشفرة، تُعَد الهجمات التصيدية شكلاً شائعًا من أشكال الاحتيال. يقوم المهاجمون بانتحال صفة منصات تداول العملات الرقمية الشرعية أو ممثلي خدمة العملاء، ويقدمون خدمات مزيفة لخداع الم
ما هو هجوم التصيد الاحتيالي؟

في سوق تداول العملات المشفرة، تُعَد الهجمات التصيدية شكلاً شائعًا من أشكال الاحتيال. يقوم المهاجمون بانتحال صفة منصات تداول العملات الرقمية الشرعية أو ممثلي خدمة العملاء، ويقدمون خدمات مزيفة لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة، مثل بيانات تسجيل الدخول، أو المفاتيح الخاصة، أو التفاصيل المالية.

1. أنواع الهجمات التصيدية


مواقع وهمية: إنشاء مواقع تشبه بشكل كبير المنصات أو المحافظ الشرعية لجذب المستخدمين إلى إدخال معلوماتهم.

رسائل بريد إلكتروني وهمية: إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها من مؤسسات رسمية، تطلب من المستخدمين النقر على روابط وتقديم بيانات شخصية.

احتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: انتحال صفة منصات تداول موثوقة أو أفراد على وسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستخدمين للكشف عن معلومات حساسة.

2. كيف تعمل الهجمات التصيدية


انتحال الهوية: يتظاهر المهاجمون بأنهم جهات موثوقة، مثل المنصات، فرق المشاريع، أو شخصيات مشهورة.
إنشاء طُعم: يقومون بصنع طُعم باستخدام مواقع وهمية، أو رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل نصية، لجذب المستخدمين للنقر على روابط أو تنزيل مرفقات.

تحفيز الإجراءات: يتم التلاعب بالمستخدمين لإدخال معلومات حساسة، مثل كلمات سر الحسابات أو المفاتيح الخاصة.
سرقة البيانات: يتم جمع المعلومات المدخلة من قبل المستخدمين واستخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل سرقة الحسابات أو الأموال.

استغلال المعلومات: يستغل المهاجمون المعلومات المسروقة لتنفيذ سرقة الهوية، تحويل الأموال، أو القيام بأنشطة خبيثة أخرى.

3. تأثير الهجمات التصيدية


الخسائر المالية: يقوم المهاجمون بسرقة أموال المستخدمين، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة.

سرقة الهوية: بعد الحصول على المعلومات الشخصية، قد يرتكب المهاجمون عمليات احتيال هوية. على سبيل المثال، يمكنهم الاستيلاء على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمشروع أو شخصية مشهورة لنشر روابط خبيثة، مما يخدع المتابعين للنقر عليها ويؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا.

اختراق البيانات: قد يتم كشف معلومات حساسة، مما يخلق مخاطر أمنية طويلة الأمد. يمكن أن يراقب المهاجمون الحسابات المخترقة وينتظرون تراكم الأصول قبل تنفيذ سرقات إضافية.

الإضرار بالسمعة: قد يتراجع مستوى الثقة في منصة أو فرد معين، خاصة في منصات التداول، حيث تؤدي الهجمات إلى تقويض ثقة المستخدمين وشعورهم بالأمان. منذ إطلاقها، حافظت MEXC على سجل خالٍ من الحوادث الأمنية الكبرى، مما يوفر للمستخدمين بيئة تداول آمنة ومستقرة.

4. كيفية منع الهجمات التصيدية


التحقق بعناية من عناوين URL: تحقق دائمًا من اسم النطاق للتأكد من أنك تزور الموقع الرسمي. تجنب النقر على الروابط المشبوهة.

تمكين التحقق الثنائي: عزّز أمان حساباتك الشخصية لمنع فقدان الأصول.

الحذر من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة: كن يقظًا تجاه الرسائل التي تطلب معلومات شخصية، أو تدعي وجود جوائز، أو تتعلق بعمليات سحب. تجنب النقر على أي مرفقات أو روابط دون التحقق منها.

استخدام برامج الأمان: قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات والبرامج الخبيثة وتحديثها بانتظام لحماية أجهزتك والبقاء محدثًا.

تغيير كلمات السر بانتظام: أنشئ كلمات سر قوية وقم بتحديثها بشكل دوري. تجنب استخدام نفس كلمة السر على منصات متعددة.

التعليم والتدريب: عزّز قدرتك على التعرف على أساليب التصيد لتجنب التهديدات المحتملة.

إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تُقدّم نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات ذات صلة، كما أنها لا تُعدّ نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يُعتبر نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.


