ما هو مستكشف البلوكتشين وكيف تستخدمه للتحقق من سحب الكريبتو؟





مستكشف البلوكتشين هو أداة تتيح للمستخدمين تصفح واستعلام جميع المعلومات على البلوكتشين. يُعد من البنية التحتية الأساسية لجميع مشاريع البلوكتشين.





بالنسبة لمعظم المستخدمين، يسمح لهم مستكشف البلوكتشين بالاستعلام عن تفاصيل المعاملات، وعناوين عقود التوكن، وحتى مراقبة المعلومات المتعلقة بعناوين المحافظ التي يهتمون بها. أما بالنسبة للمطورين، فيمكنهم الوصول إلى البيانات ذات الصلة من مستكشفي البلوكتشين للحصول على معلومات دقيقة لمنتجاتهم.









عادةً ما يتضمن مستكشف البلوكتشين معلومات أساسية عن البلوكتشين العام، وتفاصيل المعاملات، ومعلومات العقود الذكية، ولوحات بيانات، وواجهات للمطورين، وغير ذلك. دعونا نستخدم Etherscan كمثال للشرح.









يمكن للمستخدمين فهم المعلومات الأساسية للبلوكتشين العام بسرعة من خلال الصفحة الرئيسية لمستكشف البلوكتشين. في الصفحة الرئيسية لـ Etherscan ، وبالإضافة إلى شريط البحث، يمكنك أيضًا العثور على بيانات أساسية عن شبكة الإيثريوم الحالية، مثل سعر التوكن، القيمة السوقية، حجم المعاملات، رسوم الغاز، أحدث الكتل، وأحدث المعاملات.













باستخدام مستكشف البلوكتشين، يمكنك عرض معلومات تفصيلية حول كل كتلة، بما في ذلك ارتفاع الكتلة، المعاملات المدرجة في الكتلة، الهاش، الصعوبة، معلومات المُعدِّن، الغاز، وغير ذلك.













في الصفحة الرئيسية، يمكننا رؤية هاشات الصفقات مدرجة بترتيب زمني، بدءًا من أحدث صفقة.





من خلال النقر على أي هاش صفقة، يمكنك الوصول إلى المعلومات التفصيلية لتلك الصفقة المحددة. ويتضمن ذلك حالة الصفقة، عناوين المرسل والمستلم، القيمة المحولة في الصفقة، الغاز المدفوع، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.





تشمل معلومات الصفقة ليس فقط معلومات التوكن الشائعة، بل أيضًا تفاصيل صفقات NFT (التوكن غير القابلة للاستبدال).













تمثل معلومات العقد الذكي تفاصيل متنوعة حول العقود الذكية. على سبيل المثال، عند عرض BNB (عملة باينانس) كما هو موضح في الصورة، يمكنك العثور على بيانات مثل إجمالي المعروض من التوكن، عدد الحاملين ومعلوماتهم، القيمة السوقية، سعر التوكن الحالي، عقد التوكن، معلومات الصفقات، وغير ذلك.





وبالمثل، يمكنك أيضًا البحث عن معلومات حول عنوان محفظة محدد. من خلال إدخال عنوان المحفظة في شريط البحث في الصفحة الرئيسية لمستكشف البلوكتشين، يمكنك رؤية التوكنات المحتفظ بها في ذلك العنوان، وكميتها، والمعلومات التفصيلية حول هاشات الصفقات المرتبطة بعنوان المحفظة ذلك.













يقدّم Etherscan لوحات بيانات مرئية لمساعدة المستخدمين على عرض البيانات الرئيسية بشكل بديهي. وبينما توفّر لوحات البيانات المدمجة في المستكشف معلومات مفيدة، توجد أيضًا مواقع بيانات خارجية أكثر احترافية تقدّم عروضًا بيانية أكثر شمولًا من حيث الألوان والدقة.

















توفّر معظم مستكشفي البلوكشين واجهات API مخصصة مع الوثائق لمساعدة المطورين في الوصول إلى بيانات المستعرض. يمكن للمطورين استخدام هذه الـ APIs لتسهيل عملية الحصول على البيانات المتعلقة بالبلوكشين واستخدامها.





بالإضافة إلى الهياكل المذكورة، يقدم مستكشف البلوكشين Etherscan أيضًا ميزات مثل تحويل الوحدات، تتبع العقد، استعلام أسماء النطاقات، والمزيد. يُعتبر Etherscan واحدًا من مستكشفي البلوكشين الذين يمتلكون أكمل الميزات المتاحة في السوق حاليًا.









نستخدم عملية سحب USDT من شبكة Ethereum إلى منصة MEXC كمثال لشرح كيفية استخدام مستكشف البلوكشين للتحقق من سجلات السحب.





1.افتح تطبيق MEXC، وحدد [المحافظ] في الزاوية السفلى اليمنى، ثم اضغط على [Spot] في الأعلى، ثم انقر على أيقونة الدفتر على اليمين للوصول إلى صفحة تاريخ المعاملات الكريبتو.









2. في صفحة تاريخ المعاملات الكريبتو، ابحث عن سجل سحب USDT من شبكة Ethereum إلى منصة MEXC واضغط على [تم الإكمال] لعرض تفاصيل الإيداع.









3. في صفحة تفاصيل الإيداع، يمكنك العثور على TxID لهذا الإيداع. اضغط على زر النسخ.









4.افتح مستعرض البلوكتشين الخاص بإيثريوم، Etherscan، والصق TxID المنسوخ في شريط البحث في المستعرض. تأكد من إزالة ":0" في نهاية TxID ثم اضغط على زر البحث.





بدلاً من ذلك، يمكنك النقر على الرابط [مستعرض البلوكتشين] أسفل TxID للانتقال مباشرة إلى هذه المعاملة في مستعرض البلوكتشين.









5.من خلال مقارنة التجزئة (الهاش)، الوقت، المبلغ، العنوان، والمعلومات الأخرى، يمكنك التحقق مما إذا كانت هذه المعاملة هي معاملة السحب التي تبحث عنها.



