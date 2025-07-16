ما هو مستكشف البلوكتشين وكيف تستخدمه للتحقق من سحب الكريبتو؟

1.ما هو مستكشف البلوكتشين؟ مستكشف البلوكتشين هو أداة تتيح للمستخدمين تصفح واستعلام جميع المعلومات على البلوكتشين. يُعد من البنية التحتية الأساسية لجميع مشاريع البلوكتشين. بالنسبة لمعظم المستخدمين، يسم1.ما هو مستكشف البلوكتشين؟ مستكشف البلوكتشين هو أداة تتيح للمستخدمين تصفح واستعلام جميع المعلومات على البلوكتشين. يُعد من البنية التحتية الأساسية لجميع مشاريع البلوكتشين. بالنسبة لمعظم المستخدمين، يسم
1.ما هو مستكشف البلوكتشين؟


مستكشف البلوكتشين هو أداة تتيح للمستخدمين تصفح واستعلام جميع المعلومات على البلوكتشين. يُعد من البنية التحتية الأساسية لجميع مشاريع البلوكتشين.

بالنسبة لمعظم المستخدمين، يسمح لهم مستكشف البلوكتشين بالاستعلام عن تفاصيل المعاملات، وعناوين عقود التوكن، وحتى مراقبة المعلومات المتعلقة بعناوين المحافظ التي يهتمون بها. أما بالنسبة للمطورين، فيمكنهم الوصول إلى البيانات ذات الصلة من مستكشفي البلوكتشين للحصول على معلومات دقيقة لمنتجاتهم.

2.هيكل مستكشف البلوكتشين


عادةً ما يتضمن مستكشف البلوكتشين معلومات أساسية عن البلوكتشين العام، وتفاصيل المعاملات، ومعلومات العقود الذكية، ولوحات بيانات، وواجهات للمطورين، وغير ذلك. دعونا نستخدم Etherscan كمثال للشرح.

المعلومات الأساسية عن الشبكات العامة


يمكن للمستخدمين فهم المعلومات الأساسية للبلوكتشين العام بسرعة من خلال الصفحة الرئيسية لمستكشف البلوكتشين. في الصفحة الرئيسية لـ Etherscan، وبالإضافة إلى شريط البحث، يمكنك أيضًا العثور على بيانات أساسية عن شبكة الإيثريوم الحالية، مثل سعر التوكن، القيمة السوقية، حجم المعاملات، رسوم الغاز، أحدث الكتل، وأحدث المعاملات.


معلومات الكتلة


باستخدام مستكشف البلوكتشين، يمكنك عرض معلومات تفصيلية حول كل كتلة، بما في ذلك ارتفاع الكتلة، المعاملات المدرجة في الكتلة، الهاش، الصعوبة، معلومات المُعدِّن، الغاز، وغير ذلك.


معلومات الصفقة


في الصفحة الرئيسية، يمكننا رؤية هاشات الصفقات مدرجة بترتيب زمني، بدءًا من أحدث صفقة.

من خلال النقر على أي هاش صفقة، يمكنك الوصول إلى المعلومات التفصيلية لتلك الصفقة المحددة. ويتضمن ذلك حالة الصفقة، عناوين المرسل والمستلم، القيمة المحولة في الصفقة، الغاز المدفوع، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.

تشمل معلومات الصفقة ليس فقط معلومات التوكن الشائعة، بل أيضًا تفاصيل صفقات NFT (التوكن غير القابلة للاستبدال).


معلومات العقد الذكي


تمثل معلومات العقد الذكي تفاصيل متنوعة حول العقود الذكية. على سبيل المثال، عند عرض BNB (عملة باينانس) كما هو موضح في الصورة، يمكنك العثور على بيانات مثل إجمالي المعروض من التوكن، عدد الحاملين ومعلوماتهم، القيمة السوقية، سعر التوكن الحالي، عقد التوكن، معلومات الصفقات، وغير ذلك.

وبالمثل، يمكنك أيضًا البحث عن معلومات حول عنوان محفظة محدد. من خلال إدخال عنوان المحفظة في شريط البحث في الصفحة الرئيسية لمستكشف البلوكتشين، يمكنك رؤية التوكنات المحتفظ بها في ذلك العنوان، وكميتها، والمعلومات التفصيلية حول هاشات الصفقات المرتبطة بعنوان المحفظة ذلك.


لوحات البيانات


يقدّم Etherscan لوحات بيانات مرئية لمساعدة المستخدمين على عرض البيانات الرئيسية بشكل بديهي. وبينما توفّر لوحات البيانات المدمجة في المستكشف معلومات مفيدة، توجد أيضًا مواقع بيانات خارجية أكثر احترافية تقدّم عروضًا بيانية أكثر شمولًا من حيث الألوان والدقة.



واجهة المطور


توفّر معظم مستكشفي البلوكشين واجهات API مخصصة مع الوثائق لمساعدة المطورين في الوصول إلى بيانات المستعرض. يمكن للمطورين استخدام هذه الـ APIs لتسهيل عملية الحصول على البيانات المتعلقة بالبلوكشين واستخدامها.

بالإضافة إلى الهياكل المذكورة، يقدم مستكشف البلوكشين Etherscan أيضًا ميزات مثل تحويل الوحدات، تتبع العقد، استعلام أسماء النطاقات، والمزيد. يُعتبر Etherscan واحدًا من مستكشفي البلوكشين الذين يمتلكون أكمل الميزات المتاحة في السوق حاليًا.

3.كيفية استخدام مستكشف البلوكشين للتحقق من عمليات سحب الكريبتو


نستخدم عملية سحب USDT من شبكة Ethereum إلى منصة MEXC كمثال لشرح كيفية استخدام مستكشف البلوكشين للتحقق من سجلات السحب.

1.افتح تطبيق MEXC، وحدد [المحافظ] في الزاوية السفلى اليمنى، ثم اضغط على [Spot] في الأعلى، ثم انقر على أيقونة الدفتر على اليمين للوصول إلى صفحة تاريخ المعاملات الكريبتو.


2. في صفحة تاريخ المعاملات الكريبتو، ابحث عن سجل سحب USDT من شبكة Ethereum إلى منصة MEXC واضغط على [تم الإكمال] لعرض تفاصيل الإيداع.


3. في صفحة تفاصيل الإيداع، يمكنك العثور على TxID لهذا الإيداع. اضغط على زر النسخ.


4.افتح مستعرض البلوكتشين الخاص بإيثريوم، Etherscan، والصق TxID المنسوخ في شريط البحث في المستعرض. تأكد من إزالة ":0" في نهاية TxID ثم اضغط على زر البحث.

بدلاً من ذلك، يمكنك النقر على الرابط [مستعرض البلوكتشين] أسفل TxID للانتقال مباشرة إلى هذه المعاملة في مستعرض البلوكتشين.


5.من خلال مقارنة التجزئة (الهاش)، الوقت، المبلغ، العنوان، والمعلومات الأخرى، يمكنك التحقق مما إذا كانت هذه المعاملة هي معاملة السحب التي تبحث عنها.

تحذير المخاطر: لا تقدم هذه المادة نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية، ولا تمثل توصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. "تعلم MEXC" مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المتضمنة واستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون هي قرارات مستقلة ولا تتعلق بهذه المنصة.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو KYC؟

ما هو KYC؟

الخلاصةإن KYC (اعرف عميلك) هو متطلب تنظيمي شائع يجب على مقدمي الخدمات المالية الالتزام به. تعمل عمليات تفتيش KYC على مكافحة الأنشطة غير القانونية وغسيل الأموال. في الواقع، KYC هو مقياس رئيسي للوائح مك

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة تداول العقود الآجلة

بالنسبة للمبتدئين، قد يكون تداول العقود الآجلة أكثر تعقيدًا من تداول العقود الفورية، لأنه يحتوي على عدد أكبر من المصطلحات المهنية. لمساعدة المستخدمين الجدد على فهم وإتقان تداول العقود الآجلة بشكل فعال

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة معلومات العقود الآجلة

شرح المصطلحات الموجودة في صفحة معلومات العقود الآجلة

قد يجد المتداولون المبتدئون في العقود الآجلة أنفسهم غير ملمين بهذه المصطلحات المهنية ومعانيها عند التداول على صفحة عقود MEXC الآجلة. في صفحة تداول عقود MEXC الآجلة، يتم توفير معلومات ذات صلة بكل زوج ت

ما هو نسخ التداول؟

ما هو نسخ التداول؟

نسخ التداول هو استراتيجية استثمارية في تداول العملات المشفرة تتيح للمستثمرين تكرار إجراءات التداول تلقائيًا للمتداولين ذوي الخبرة. إنها استراتيجية استثمارية سهلة الاستخدام للمبتدئين الذين ليس لديهم ال

