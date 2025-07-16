ما هي هجمات الغبار؟





هجوم الغبار هو شكل خفي ومدمر من الهجمات الشبكية، يتضمن إرسال كميات صغيرة جدًا من العملات المشفرة إلى العديد من عناوين المحافظ وتحديد هذه العناوين لأغراض خبيثة لاحقة. وبسبب صغر كمية العملات المشفرة المُرسلة، غالبًا ما يمر هذا النوع من الهجمات دون أن يلاحظه الضحايا المستهدفون.









يشير مصطلح "الغبار" إلى الجسيمات الصلبة الصغيرة جدًا المعلقة في الهواء. أما في سياق العملات المشفرة، فإن "الغبار" هو مصطلح يُستخدم لوصف كميات صغيرة جدًا من العملات المشفرة. على سبيل المثال، أصغر وحدة في البيتكوين هي الساتوشي، والتي تقع عند الرقم العشري الثامن بعد الفاصلة، وتمثل 0.00000001 BTC. وعلى الرغم من صغر حجمها، فهي وحدة حقيقية بالفعل.





بالإضافة إلى تلقي كميات صغيرة جدًا من التوكن نتيجة لهجوم الغبار، يمكن أيضًا توليد الغبار من خلال المعاملات اليومية. بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، من الشائع أن ينتهي الأمر بوجود كميات صغيرة من التوكن التي لا يمكن تداولها بعد ذلك، وتُعتبر هذه الكميات المتبقية أيضًا غبارًا.





توفر MEXC ميزة تحويل الأصول الصغيرة إلى MX . يمكنك بسهولة تحويل هذه التوكن التي لا يمكن تداولها بسبب حجمها المنخفض إلى MX بنقرة واحدة فقط.









من خلال شرح مفهوم إزالة الغبار، سنتعلم أن الغبار لا يظهر فقط في الهجمات الضارة الخارجية، بل يظهر أيضًا في أنشطة المعاملات العادية. من الأهمية بمكان أن نفهم أن الغبار في حد ذاته لا يشكل أي ضرر، وأن خطر هجمات إزالة الغبار يكمن في قيام المهاجمين بنشر الغبار عبر العديد من العناوين لجمع المعلومات حول سلوكيات المستخدمين في المعاملات وتفضيلاتهم وتفاصيلهم الشخصية المحتملة.





إن فهم كيفية عمل هجمات إزالة الغبار أمر بالغ الأهمية لحماية أصولك الشخصية وأمان معلوماتك. تتضمن هجمات إزالة الغبار عمومًا خمس خطوات رئيسية: وضع علامات على العناوين، ونشر الغبار، وربط العناوين، وتحليل السلوكيات، والاستغلال المحتمل.





وضع العلامات على العناوين: يراقب المهاجمون السلوكيات والمعاملات على السلسلة لتحديد عناوين المحفظة النشطة ذات الأهمية.





نشر الغبار: يقوم المهاجمون بإرسال كميات صغيرة من الغبار إلى العناوين النشطة المحددة.





ربط العناوين: يحاول المهاجمون إنشاء اتصالات بين عناوين مختلفة والمحافظ المرتبطة بها عن طريق إرسال كميات صغيرة من الغبار إلى عناوين متعددة.





تحليل السلوكيات: من خلال العناوين المرتبطة، يمكن للمهاجمين مراقبة سلوكيات الضحية في المعاملات، وتدفقات الأموال، وما إلى ذلك، ودراسة وتحليل أنماط سلوك الضحية.





الاستغلال المحتمل: يقوم المهاجمون بتحليل المعلومات التي تم جمعها واستخدامها لوضع الأساس للهجمات اللاحقة مثل التصيد الاحتيالي.









3. أهداف هجمات الغبار

الهدف الأساسي من هجوم الغبار ليس سرقة الأموال بشكل مباشر، بل المساس بخصوصية المستخدم ووضع الأساس للهجمات اللاحقة.





تتضمن هجمات الغبار جمع المعلومات، ودراسة عادات معاملات المستخدم، وتدفقات الأموال، وأرصدة المحفظة، وتحديد الأهداف الأكثر قيمة، واستغلال نقاط الضعف المحتملة لهجمات التصيد المستقبلية.









تتطابق هجمات الغبار مع البيانات المجمعة مع البيانات الاجتماعية الشخصية المعرضة للخطر، مما يربط عناوين المحافظ المجهولة بهويات المستخدمين الحقيقية. وهذا يسهل الهجمات المستهدفة، مما يشكل مخاطر محتملة وخسائر في الأصول للمستخدمين.









من المحتمل أن تؤدي هجمات الغبار إلى الإضرار بسمعة الشركات والشخصيات العامة. إذا قام المهاجمون بربط عناوين المحفظة بمعلومات الشركة أو الشخصية وانخرطوا في الابتزاز أو الأنشطة الإجرامية الأخرى، فقد يؤثر هذا بشكل كبير على سمعة الشركات والشخصيات العامة.













تجنب التعامل مع كميات صغيرة من العملات المشفرة التي لا تعرفها، وكن حذرًا من المعاملات غير المرغوب فيها، واعتبر هذه المعاملات بمثابة سلوكيات هجوم غبار محتملة.









تتميز المحافظ الهرمية الحتمية (HD) بميزة إنشاء عنوان جديد تلقائيًا لكل معاملة، مما يجعل من الصعب على المهاجمين تتبع نشاط محفظتك. باستخدام محفظة HD، يمكنك تعزيز خصوصية وأمان معاملاتك.









لتعزيز الأمان الشامل لمحفظتك، قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA)، وقم بتحديث برنامج تداول العملات المشفرة بانتظام، وكن يقظًا ضد هجمات التصيد، وامتنع عن النقر على الروابط غير المعروفة، وما إلى ذلك.





منذ نشأتها، واجهت الأصول المشفرة باستمرار مشكلات تتعلق بالخصوصية والأمان، حيث كانت هجمات الغبار تشكل تحديًا مباشرًا للخصوصية. داخل صناعة العملات المشفرة، توجد فرق مخصصة لمعالجة مشكلات الخصوصية هذه من خلال تطوير حلول البلوكتشين المقابلة. بالنسبة للمستخدمين العاديين، يعد ممارسة اليقظة أمرًا ضروريًا لتجنب خسائر الأصول.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.