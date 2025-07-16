الفرق بين طلبات الحد وطلبات وقف الحد في التداول الفوري









طلب الحد هو طلب يضعه المستخدم لشراء أو بيع أصل بسعر محدد. يمكن للمستخدم أن يطلب شراء الأصل بسعر لا يزيد عن السعر المحدد باستخدام طلب حد الشراء، أو أن يطلب بيع الأصل بسعر لا يقل عن السعر المحدد باستخدام طلب حد البيع.









كما هو موضح في الشكل أدناه، إذا كنت ترغب في شراء توكن MX بسعر 3 USDT، فيمكنك استخدام طلب حد عن طريق إدخال سعر الشراء 3 USDT وكمية الشراء 10 MX، ثم النقر فوق [شراء MX] لوضع طلب الحد. عندما يتقلب سعر سوق MX إلى 3 USDT، سيتم تنفيذ طلبك.













وبالمثل، إذا كنت ترغب في بيع توكن MX بسعر 4 USDT، فيمكنك استخدام طلب حد من خلال إدخال سعر البيع 4 USDT وكمية البيع 5 MX، ثم النقر فوق [بيع MX] لوضع طلب الحد. عندما يتقلب سعر سوق MX إلى 4 USDT، سيتم تنفيذ طلبك.













طلب وقف الحد هو طلب محدد مسبقًا حيث يحدد المستخدم سعرًا محددًا وسعر شراء/بيع وكمية شراء/بيع مسبقًا. عندما يصل آخر سعر تم تنفيذه إلى سعر الحد الأقصى، سيضع النظام تلقائيًا طلبًا بالسعر المحدد.









على سبيل المثال، إذا كان سعر السوق الحالي لعملة MX هو 3.8 USDT، وكنت تعتقد أنه إذا اخترق سعر عملة MX مستوى 4 USDT، فسوف يظهر اتجاهًا تصاعديًا. يمكنك استخدام طلب حد الشراء لفتح صفقة استجابة للاتجاه الصاعد. كما هو موضح في الشكل أدناه، يمكنك تعيين سعر التشغيل وسعر الشراء على 4 USDT و4.1 USDT على التوالي.





عندما يصل سعر MX إلى 4 USDT، سيضع النظام على الفور طلب شراء الحد عند 4.1 USDT. يمكن تنفيذ الطلب عند 4.1 USDT أو بسعر أقل. إذا تجاوز السعر بسرعة 4.1 USDT، فقد لا يتم تنفيذ الطلب.













على سبيل المثال، قمت بشراء توكن MX بسعر السوق 3.8 USDT، والآن ارتفع السعر إلى 4.5 USDT. لتجنب الخسائر، قررت بيع توكن MX باستخدام طلب وقف الحد عندما ينخفض السعر مرة أخرى إلى سعر الدخول. كما هو موضح في الشكل أدناه، يمكنك تعيين سعر التشغيل وسعر البيع إلى 4.3 USDT و3.8 USDT على التوالي.





عندما ينخفض سعر MX إلى 4.3 USDT، سيضع النظام على الفور طلب بيع الحد عند 3.8 USDT. يمكن تنفيذ الطلب عند 3.8 USDT أو سعر أعلى. إذا انخفض السعر بسرعة إلى ما دون 3.8 USDT، فقد لا يتم تنفيذ الطلب.

















تُستخدم طلبات الحد في المقام الأول للتحكم في سعر التداول، بينما تساعد طلبات وقف الحد المستثمرين على إدارة المخاطر والأرباح، وتجنب الخسائر المفرطة أو فرص الربح الضائعة.









لا يوجد سوى شرط سعر واحد لطلبات الحد، وهو سعر الشراء/البيع. ولن يتم تنفيذ طلب الحد إلا عندما يصل سعر السوق إلى سعر الشراء/البيع المحدد أو يتجاوزه.





تحتوي طلبات الحد الأقصى للسعر على شرطين للسعر: سعر االتشغيل وسعر الشراء/البيع. عندما يصل سعر السوق إلى سعر التشغيل، سيتم تحويل الطلب إلى طلب حد أقصى وسيبدأ التنفيذ. يساعد هذا في التحكم في سعر التداول ويمكن استخدامه لتحديد مستويات أخذ الأرباح ووقف الخسارة.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC ) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.