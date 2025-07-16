ست طرق لتأمين حسابك بشكل أفضل





ستحتوي هذه المقالة علي مجموعة من الخطوات البسيطة لحماية حسابك بالإضافة إلى بعض العادات الجيدة التي يجب عليك ممارستها.









يجب عليك تعيين كلمات مرور مختلفة عالية القوة لجميع حساباتك على الإنترنت، وخاصة للحسابات التي تخزن فيها أصولك، مثل حسابات تداول العملات المشفرة. يوصى بشدة بأن يكون طول كلمة المرور الخاصة بك أطول من ثمانية أحرف، وأن تتضمن أحرفًا كبيرة وأخرى صغيرة وأرقامًا وأحرفًا خاصة.





إن تعيين كلمة مرور قوية يعد بداية جيدة، ولكن هذا لا يعني أن حسابك سيكون خاليًا من المخاطر في المستقبل. يحاول اللصوص سرقة كلمات المرور بطرق مختلفة، لذا فإن تغيير كلمة المرور بانتظام لحماية أمان حسابك يُعد عادة جيدة.





يُرجى ملاحظة أنه بمجرد تغيير كلمة مرور حساب MEXC الخاص بك، فلن تتمكن من سحب الأموال خلال الـ 24 ساعة القادمة. وهذا يمنع اللصوص المحتملين من سرقة الأموال عن طريق تغيير كلمة المرور.









بعد إنشاء حساب، من المهم أولاً تنشيط المصادقة الثنائية (2FA). نوصي باستخدام Google Authenticator . يوصى بشدة بالاحتفاظ بسجل لمفتاح إعادة الضبط في حالة احتياجك إلى استخدام رمز 2FA على هاتف جديد. لاحظ أنه عند استخدامك Google Authenticator، من المهم تذكر تعطيل ميزة المزامنة السحابية. قد تؤدي هذه الميزة إلى تسرب مفاتيح 2FA الخاصة بك، مما يزيد من خطر تعرض حسابك للخطر.





بالإضافة إلى Google Authenticator، هناك طرق أخرى للمصادقة الثنائية، بما في ذلك التحقق من البريد الإلكتروني أو التحقق من الهاتف المحمول. بالنسبة للمستخدمين الذين يقومون بتسجيل الدخول باستخدام حساب بريد إلكتروني، يوصى بإدارة كلمة مرور البريد الإلكتروني بشكل آمن وتعزيز تدابير الأمان للبريد الإلكتروني نفسه لمنع اختراقه، مما قد يؤثر لاحقًا على أمان حسابك.









يمكنك التحقق من سجل الأجهزة التي تم تسجيل الدخول بها إلى حسابك في سجل تسجيل الدخول الأخير. إذا وجدت أي أجهزة غير مألوفة أو غير مستخدمة، فيرجى حذفها. يمكنك أيضًا التحقق من عنوان IP ووقت تسجيل الدخول إلى الحساب. إذا وجدت أي عمليات تسجيل دخول مشبوهة، فيرجى تجميد حسابك على الفور.









يحتوي حسابك على ميزة أمان تسمى [قائمة السحب البيضاء]. تتيح لك هذه الميزة إدراج عناوين المحفظة في القائمة البيضاء لسحب الأموال. بعد تمكين ميزة القائمة البيضاء، يمكنك فقط السحب إلى العناوين الموجودة في القائمة البيضاء.









التصيد الاحتيالي هو نوع من هجمات الشبكة حيث يحاول اللصوص انتحال هوية الأفراد أو الشركات للحصول على معلومات شخصية. وهو حاليًا أسلوب الهجوم الأكثر شيوعًا، لذا يجب أن تكون دائمًا متيقظًا.





نوصيك بحفظ الموقع الرسمي لـ MEXC في إشارات مرجعية المتصفح لتجنب إدخال العنوان يدويًا في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول. إذا لم تقم بعد بإضافة الموقع الرسمي لـ MEXC إلى إشاراتك المرجعية، فيمكنك إضافة الرابط التالي: https://www.mexc.com . يمكن أن يمنعك هذا الإجراء البسيط من النقر فوق العديد من مواقع MEXC المزيفة ومنعها من خداعك لإدخال معلومات حسابك.





يُنصح أيضًا باستخدام ميزة رمز مكافحة التصيد الاحتيالي، حيث يمكنك تعيين رمز فريد يقوم النظام تلقائيًا بتضمينه في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة بواسطة MEXC. بعد تمكين رمز مكافحة التصيد الاحتيالي، يمكنك تحديد ما إذا كانت رسالة البريد الإلكتروني للإشعار التي تتلقاها أصلية أم لا.









إن MEXC-API هي طريقة لمساعدة المتداولين المحترفين على تحقيق أقصى استفادة من محرك تداول MEXC





ومع ذلك، عند استخدام مفاتيح API، يتم مشاركة البيانات مع تطبيقات خارجية، وهو ما يحمل أيضًا بعض المخاطر. لذلك، عند استخدام MEXC-API، يوصى بالتفكير في قيود الوصول بناءً على عناوين IP. فقط عناوين IP الموجودة في القائمة البيضاء لديها إذن الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديث مفاتيح API بانتظام لتجنب التسريب.







