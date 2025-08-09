دمج Sei بين USDC الأصلي وCCTP V2 لتسريع اعتماد العملات المستقرة













شبكة Sei هي بلوكتشين من الطبقة الأولى Layer-1 من الجيل الجديد، مبنية على Cosmos SDK، طورها فريق Sei Labs بدءًا من عام 2021 وأطلقت رسميًا في عام 2023. منذ نشأتها، جذبت Sei استثمارات استراتيجية من مؤسسات كبرى مثل Jump كريبتو و Multicoin Capital و Coinbase Ventures، مما منحها زخمًا قويًا.





تركز Sei على هدف أساسي واضح: بناء بنية تحتية للتداول عالي التردد وDeFi منخفض الكمون. وهي مناسبة بشكل خاص للتبادلات اللامركزية (DEXs)، ودفاتر الطلبات على السلسلة (CLOBs)، وأسواق الـNFT، وقطاع الألعاب GameFi — أي شبكة مصممة خصيصًا للتداول الشفاف عالي التردد والكفاءة الرأسمالية.













أبرز ابتكارات Sei التقنية هو آلية الإجماع Twin-Turbo Consensus، وهي تحسين مبني على Cosmos Tendermint. تقدم هذه الآلية ترقيتين رئيسيتين: النشر الذكي للكتل و التنفيذ الموازي المتفائل. تقلل هذه التحسينات زمن نهائية المعاملة إلى حوالي 380–400 مللي ثانية، وهو أسرع بكثير من Ethereum (الذي يحتاج إلى دقائق) و Tendermint التقليدي (ثوانٍ).









منذ ترقية Sei V2، أصبحت الشبكة تدعم EVM المتوازي، مما يجعلها متوافقة مع أدوات تطوير Ethereum (مثل Solidity، Remix، Hardhat، إلخ)، وتمكّن من تنفيذ المعاملات بشكل متوازي. أظهرت الاختبارات الداخلية لمشروع Sei Giga قدرة معالجة تتجاوز مئات الآلاف من المعاملات في الثانية (TPS)، مع الحفاظ على زمن نهائية تحت 400 مللي ثانية، مما يبرز إمكاناتها الاستثنائية.









على عكس معظم الشبكات التي تعتمد على صانعي السوق الآليين (AMMs)، توفر Sei دعمًا أصليًا على مستوى البروتوكول لدفاتر الطلبات ومحركات المطابقة، مما يمكّن البورصات اللامركزية (DEXs) من تطبيق CLOBs على السلسلة. يتيح ذلك تسعيرًا أكثر دقة، وكفاءة رأسمالية أعلى، وانخفاض الانزلاق السعري، في حين تساعد المزادات الدورية المتكررة في الحد من مشاكل الفرونت رننغ والتلاعب.









باعتبارها جزءًا من نظام Cosmos البيئي، تدعم Sei بروتوكول IBC (اتصال السلاسل البلوكتشينية) والعقود الذكية CosmWasm، مما يشجع مطوري Rust على بناء تطبيقات قابلة للتشغيل المتبادل وعبر السلاسل على Sei، يمكنها الانتقال بسهولة بين شبكات Cosmos الأخرى.









بفضل كفاءتها وقدرات التنفيذ الموازي، فإن رسوم المعاملات على Sei أقل بكثير من تلك الموجودة على إيثريوم سولانا ، وشبكات الطبقة الأولى المشابهة. كما يركز الفريق على الالتزام بالحياد الكربوني، مما يجذب المستخدمين والمؤسسات المهتمة بالاستدامة البيئية.













مدعومًا بالأخبار الإيجابية حول إطلاق USDC الأصلي و CCTP V2 على الشبكة، شهد توكن SEI ارتفاعًا قويًا خلال أسبوع واحد فقط من الإعلان، ليصل إلى ذروته عند 0.39 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقارب خمسة أشهر. يعكس هذا الارتفاع اعتراف السوق القوي بإمكانات نظام Sei البيئي.

















يواصل النظام البيئي لـ Sei اكتساب الزخم. ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من أقل من 10 ملايين دولار في أكتوبر 2023 إلى 700 مليون دولار بحلول يوليو 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 188% منذ بداية العام. وقد تجاوز العدد الإجمالي للتطبيقات اللامركزية (DApps) في النظام البيئي 200 تطبيق، تغطي مجالات متنوعة مثل الإقراض، التداول، المدفوعات، الـ NFTs، والألعاب، مشكّلة مجتمع مطورين نشط وواسع.









وفي قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) على وجه الخصوص، برزت عدة مشاريع مميزة على Sei. على سبيل المثال، تجاوز بروتوكول Takara Lend حاجز 100 مليون دولار في TVL، حيث بنى “طبقة ائتمان” للتمويل اللامركزي تمكّن أصول الكريبتو من استخدامها ليس فقط للاستثمار، ولكن أيضًا للمدفوعات في العالم الحقيقي. وفي الوقت نفسه، وصل بروتوكول Yei Finance ، أكبر بروتوكول إقراض على شبكة Sei، إلى TVL بقيمة 380 مليون دولار، ليحافظ بقوة على صدارة النظام البيئي. لقد ساهم نجاح هذه المشاريع في إثراء مشهد التمويل اللامركزي على Sei وتعزيز حضورها في السوق بشكل كبير.









مع قيام Circle بجلب USDC الأصلي و CCTP V2 إلى الشبكة الرئيسية لـ Sei، تطورت Sei من كونها “شبكة Layer 1 عالية الأداء” إلى “طبقة تسوية عملات مستقرة عبر السلاسل”. إن إطلاق USDC الأصلي يعزز بشكل كبير من جودة السيولة وكفاءة رأس المال في Sei، بينما يعمل CCTP V2 على توسيع قابلية التشغيل البيني عبر السلاسل، مما يمهّد الطريق أمام Sei لتصبح مركزًا رئيسيًا للعملات المستقرة.





على المدى المتوسط، ومع استمرار نمو القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، ونضوج النظام البيئي للتطبيقات، وتطور قدرات تنفيذ EVM، تتمتع Sei بموقع قوي للمنافسة كواحدة من شبكات Layer 1 الرئيسية.





بالنسبة للمطورين والمستثمرين الذين يتطلعون للمشاركة في الموجة القادمة من نمو البنية التحتية لشبكات Layer 1، أصبحت Sei بلا شك قوة صاعدة لا يمكن تجاهلها. ومع تزايد الطلب على العملات المستقرة، والتشغيل البيني عبر السلاسل، والتكامل المؤسسي، وسيناريوهات التداول عالي التردد، يبدو مستقبل Sei واعدًا للغاية.









إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة، والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.







