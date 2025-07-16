الأسئلة الشائعة حول +MEXC DEX

1. الأسئلة الشائعة حول التحويلات (الإيداع والسحب) 1.1 هل توجد رسوم على التحويلات بين CEX و +DEX؟ نعم، تتطلب التحويلات بين منصة MEXC المركزية (CEX) ومنصة +DEX تأكيدًا وتسجيلًا وتغليفًا للمعاملة على الس1. الأسئلة الشائعة حول التحويلات (الإيداع والسحب) 1.1 هل توجد رسوم على التحويلات بين CEX و +DEX؟ نعم، تتطلب التحويلات بين منصة MEXC المركزية (CEX) ومنصة +DEX تأكيدًا وتسجيلًا وتغليفًا للمعاملة على الس
1. الأسئلة الشائعة حول التحويلات (الإيداع والسحب)


1.1 هل توجد رسوم على التحويلات بين CEX و +DEX؟

نعم، تتطلب التحويلات بين منصة MEXC المركزية (CEX) ومنصة +DEX تأكيدًا وتسجيلًا وتغليفًا للمعاملة على السلسلة. يجب على المستخدمين دفع رسوم الشبكة المقابلة، والتي تختلف حسب ازدحام الشبكة وظروف السوق وعوامل أخرى.

1.2 هل توجد حدود للتحويل بين CEX و +DEX؟

لا توجد حدود للتحويل. ومع ذلك، عند التحويل من CEX إلى +DEX، يجب أن تستوفي الحد الأدنى للسحب في CEX.

1.3 لماذا توجد اختلافات بين الأصول على السلسلة وأصول حساب +DEX؟

تقوم صفحة الأصول بتصفية الأصول التي تقل عن 0.1 USDT.
ونظرًا لمشاكل تحليل البيانات على السلسلة، قد تفتقر بعض التوكن إلى سجلات تحويل أو معلومات تفصيلية عن الأموال، ولكن هذا لا يؤثر على الرصيد الفعلي على العنوان. في كلتا الحالتين، لا يتأثر رصيدك الحقيقي، ويمكنك الاستمرار في عرض الكميات المتاحة وتداول التوكن في واجهة بيع الطلبات.

1.4 ماذا لو قمت بإيداع توكن غير مدعوم من مصدر خارجي؟

في الوقت الحالي، لا ندعم إعادة أو إيداع التوكن غير المدعوم. لتجنب فقدان الأصول، نوصي بإيداع توكن الشبكة الرئيسية المدعومة فقط من قبل +DEX.

2. الأسئلة الشائعة حول التداول


2.1 لماذا تختلف الأسعار لنفس التوكن بين العقود الفورية و +DEX؟

تستخدم العقود الفورية و +DEX بيانات سوق مختلفة.تأتي أسعار الفورية من طلبات المستخدمين على المنصة وتعكس عمق السوق، بينما تستند أسعار +DEX إلى مجمعات السيولة على السلسلة، لذلك قد تختلف الأسعار.

2.2 لماذا فشل طلبي؟ قد تكون هناك عدة أسباب لفشل الطلب، من الأسباب الشائعة:

لا يمكن بيع توكن Honeypot: أضفنا تنبيهًا لهذه التوكن في الصفحة، يُرجى توخي الحذر عند التداول.السيولة صفر: عمليات مثل سحب السيولة من المجمعات قد تؤدي إلى غياب السيولة، مما يجعل التداول غير ممكن. تعمل MEXC حاليًا على دمج المزيد من مجمعات السيولة.عدم كفاية رسوم الغاز: نوصي بالحفاظ على كمية كافية من توكن الشبكة الرئيسية في حسابك لتغطية رسوم المعاملات.

2.3 لماذا فشل طلبي رغم أن رصيدي من توكن الشبكة الرئيسية قريب من الرسوم المقدّرة في الصفحة؟

نوصي بتحويل كمية إضافية من توكن الشبكة الرئيسية إلى عنوان +DEX الخاص بك لاستخدامها كرسوم غاز. أسباب محتملة لفشل الرسوم رغم توفر الرصيد:
  • ازدحام البلوكتشين: تزداد الرسوم خلال ذروة الشبكة بسبب التنافس على سرعة المعالجة.
  • تقلب أسعار الغاز: تتقلب رسوم الغاز بسرعة على شبكات مثل Ethereum وBNB Chain.
  • المعاملات المعقدة: التداولات التي تشمل توكن منخفضة السيولة أو عقود ذكية متعددة تتطلب حسابات أكثر وبالتالي رسوم أعلى.
  • التفاعلات المتعددة: التداولات التي تتطلب خطوات متعددة (مثل الموافقة على التوكن، التفاعل مع مجمعات السيولة) تفرض رسومًا إضافية لكل خطوة.

2.4 لماذا يوجد فرق كبير بين سعر التنفيذ وسعر الطلب في طلبات TP/SL أو الطلبات المحددة؟

في طلبات TP/SL، بمجرد الوصول إلى سعر التشغيل، يقوم النظام بتنفيذ الطلب بسعر السوق الحالي.وفي الأسواق المتقلبة، قد يحدث فرق كبير بين سعر الطلب وسعر التنفيذ. يرجى توخي الحذر قبل التداول.

2.5 ما هي نسبة رسوم +DEX؟

حاليًا، تفرض +DEX رسومًا بنسبة 1% لكل صفقة، تُسوى لكل معاملة. يتم دفع الرسوم باستخدام توكن الشبكة الرئيسية. معادلة الرسوم:قيمة الصفقة × نسبة الرسوم.

2.6 ما هي الرسوم التي يتم توليدها عند التداول على +DEX؟

رسوم الغاز: تُدفع للمعدّنين/المدققين على شبكات البلوكتشين (مثل Ethereum، BNB Chain) مقابل معالجة المعاملات وتغليف الكتل.
رسوم التداول: حاليًا 1% لكل صفقة على +DEX.
رسوم الحماية من الهجمات المسبقة (front-running): تُرسل إلى مجمعات خاصة لتجنب هجمات الروبوتات (مثل sandwich attacks)، وقد تؤثر على سرعة بعض التداولات.
ضريبة الشراء/البيع: تفرضها المشاريع للحفاظ على السيولة (مثل التخزين في المجمعات) أو آليات منع الانهيار السعري.
رسوم أخرى على السلسلة: مثل رسوم فتح الحساب، رسوم الموافقة، إلخ.

2.7 لماذا لا يمكنني استخدام كل أصولي لتنفيذ الطلب؟

استنادًا إلى إعدادات الغاز الخاصة بك، يتم حجز جزء من توكن الشبكة الرئيسية لضمان نجاح المعاملة.
لا يزال بإمكانك سحب جميع الأصول باستثناء الرسوم المحجوزة المتبقية في عنوانك.

3. الأسئلة الشائعة حول معلومات التوكن


3.1 كيف يمكنني التحقق من أمان التوكن؟

يوفر +DEX من MEXC معلومات عن التوكن، بما في ذلك تنبيهات الأمان. في صفحة تداول التوكن، انقر على أيقونة الشمعة (candlestick). أسفل قسم الأسواق في صفحة مخطط الشمعة، يمكنك رؤية تصنيف أمان التوكن. يمكنك أيضًا عرض معلومات شاملة أكثر في صفحة تدقيق العقد (Contract Audit) لمساعدتك في اتخاذ قرارات تداولك.


3.2 كيف يمكنني عرض معلومات تفصيلية عن التوكن؟

في صفحة تداول +DEX، انقر على أيقونة الشمعة ثم اختر المعلومات لعرض التفاصيل الخاصة بالتوكن الحالي المتداول.


3.3 كيف يمكنني تقييم إمكانيات التوكن ومخاطره من خلال المعلومات المتوفرة؟

قبل تقييم أي توكن، يجب على المستخدم طرح بعض الأسئلة الأساسية:
  • هل لدى التوكن سيولة كافية؟
  • هل يتم اكتشاف التوكن والتحدث عنه بشكل واسع من قبل الجمهور؟
  • هل لدى التوكن تدفق زوار، مثل مشاركته من قبل شخصيات عامة أو عدد كبير من المستخدمين؟

4. أسئلة أخرى شائعة

4.1 هل يمكنني تصدير مفاتيح حساب +DEX الخاصة بي؟

حاليًا، لا يدعم النظام تصدير المفاتيح الخاصة لحساب +DEX.تستخدم المنصة نموذج حفظ المفاتيح الخاصة لتجنب فقدان الأصول الناتج عن فقدان المفاتيح.

4.2 ما أنواع طلبات التي يدعمها +DEX؟

في التطبيق والموقع، يدعم +DEX حاليًا أربعة أنواع من طلبات: السوق، الطلب الحد، الشراء/البيع السريع، وطلبات TP/SL. يمكن للمستخدمين اختيار نوع الطلب المناسب لهم.

4.3 هل يدعم +DEX تقديم طلبات إدراج التوكن؟

للأسف، لا يدعم +DEX حاليًا الإدراج اليدوي للتوكن. إذا كانت شبكة التوكن مدعومة من +DEX، وتم دمج مجمع السيولة الخاص بالتوكن، فسيتم دعمه تلقائيًا للتداول على +DEX.

4.4 إشعار مخاطر التداول على +DEX

يوفر +DEX خدمات تداول لامركزية فقط، ولا يضمن أي ربح أو أي شكل من أشكال الحفاظ على رأس المال أو العائد. جميع القرارات يتخذها المستخدم على مسؤوليته الخاصة. يرجى تقييم تحملك للمخاطر بعناية والتأكد من فهمك الكامل لآلية المنتج والمخاطر المرتبطة به قبل التداول.

إخلاء المسؤولية: لا تُعد هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية من أي نوع، ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصل. يقدم "MEXC تعلم" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر وممارسة الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

