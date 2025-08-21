دروس نسخ التداول على MEXC (التطبيق)





نسخ التداول هو عملية تكرار التداولات التي يقوم بها متداولون آخرون، بما في ذلك نسخ جميع أنشطتهم. في المحتوى السابق، قدمنا درسًا لنسخ التداول على منصة الويب . في هذه المقالة، سنقدم درسًا لنسخ التداول على تطبيق MEXC.









1) افتح الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC واضغط على [المزيد].





2) اختر [نسخ التداول] من قسم [التداول] للدخول إلى صفحة نسخ التداول.





3) في صفحة نسخ التداول، مرر لأسفل وسترى قائمة بأفضل المتداولين مصنفة حسب الترتيب العام، أعلى ROI، أعلى PNL، وغيرها. يمكنك أيضًا الضغط على [كل المتداولين] لعرض قائمة بجميع المتداولين الحاليين. اختر المتداول الذي يعجبك واضغط على [نسخ التداول] للدخول إلى صفحة إعدادات معلمات نسخ التداول.









4) في صفحة إعدادات معلمات نسخ التداول، اختر زوج التداول الذي ترغب في متابعته. يمكنك اختيار [الجميع] لمتابعة جميع الأزواج العقود الآجلة أو اختيار زوج أو أكثر من العقود الآجلة لمتابعتها.





5) استمر في التمرير لأسفل الصفحة، وسترى ثلاثة أنواع من أوضاع نسخ التداول للاختيار من بينها: [نسبة الذكية]، [مبلغ الثابت]، أو [نسبة الثابتة].





نسبة ذكية: نسخ توزيع المبلغ لكل طلب لفتح الصفقات من المتداول.

مبلغ ثابت: استثمار نفس المبلغ من الهامش في كل مرة تقوم فيها بنسخ تداول.

نسبة ثابتة: ستكون كمية الطلب لكل تداول نسخ مضاعفًا معينًا من كمية الطلب المعبأة للمتداول.





سنستخدم النسبة الذكية كمثال لشرح كيفية نسخ التداول. تعمل طرق نسخ التداول الأخرى بطريقة مشابهة.





6) للمتابعة في عمليات نسخ التداول، يجب أن يكون مبلغ نسخ التداول الخاص بك لا يقل عن 30 USDT. إذا كان رصيد حسابك في العقود الفورية لا يفي بهذا المتطلب، يمكنك الضغط على [تحويل الأموال] لإضافة الأموال من حسابك في العقود الآجلة أو حساب الفيات.



عندما يصل إجمالي رصيد حساب نسخ التداول الخاص بك إلى حد إيقاف الخسارة المحدد مسبقًا، سيتم إنهاء تداول نسخ التداول الخاص بك. سيتم إغلاق جميع الصفقات بسعر السوق، وسيتم تحويل الأصول المتبقية إلى حسابك الفوري. نظرًا لتقلبات السوق، قد يختلف إجمالي رصيد حساب نسخ التداول الفعلي وقت الإنهاء قليلاً عن القيمة المحددة مسبقًا.



تحت "إعدادات تصفية المتداول"، يمكنك اختيار [اتبع لإغلاق] أو [لا تتبع]. يحدد هذا الخيار ما إذا كان سيتم إغلاق صفقتك في نسخ التداول عندما يتم تصفية صفقة المتداول.





في "المزيد من الإعدادات"، يمكنك تكوين "إعدادات التحكم في المخاطر"، "إعدادات الهامش"، و "إعدادات الرافعة المالية والانزلاق".





بمجرد إتمام جميع الإعدادات، اضغط على [الخطوة التالية].





7) تحقق مرة أخرى من إعدادات نسخ التداول الخاصة بك. بعد التأكد من صحة كل شيء، اضغط على [تقديم] لإتمام عملية نسخ التداول.













في صفحة نسخ التداول [كبار المتداولين] على MEXC، يمكنك أن ترى أن قائمة المتداولين مُصنفة مبدئيًا حسب التصنيف العام، أعلى عائد على الاستثمار (ROI)، أعلى ربح وصافي الربح (PNL)، وأكبر عدد من المتابعين. في لوحة كل متداول، يمكنك عرض معلومات المتداولين السابقة، بما في ذلك ROI لمدة 7 أيام، الربح وPNL لمدة 7 أيام، نسبة الفوز لمدة 7 أيام، تردد التداول، نسبة المشاركة في الأرباح، والمزيد.





على صفحة [كل المتداولين]، يمكنك فرز المتداولين بناءً على معايير مختلفة، مثل ROI لمدة 7 أيام، إجمالي ROI، إجمالي نسبة الفوز، وما إلى ذلك، لاختيار المتداولين الذين يعجبونك.





بعد اختيار المتداول الذي ترغب في متابعته، اضغط على ملفه الشخصي لدخول صفحة تفاصيل المتداول. في صفحة تفاصيل المتداول، يمكنك الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالتداول لهذا المتداول. يمكنك معرفة المزيد عن المتداول الذي اخترته من خلال استعراض الأقسام التي تقدمها MEXC مثل [الأداء]، [إحصائيات التداولات الرائدة]، و [المتابعين].









من المهم ملاحظة أن أداء المتداول في الماضي لا يضمن الأرباح في المستقبل. لذلك، نوصي بتخصيص أموال نسخ التداول بحذر وإعداد طلبات TP/SL لضمان أن تتقلب أصولك الشخصية ضمن نطاق معين.









على الصفحة الرئيسية لنسخ التداول في MEXC، اضغط على أيقونة [>] في بطاقة الملف الشخصي واختر [تداولاتي]. في صفحة "تداولاتي"، اختر [متداولي] لعرض التداولات الحالية التي تقوم بنسخها. يمكنك الضغط على [إلغاء المتابعة] أو [تحرير].





الضغط على [تعديل] سيعيدك إلى صفحة إعدادات معلمات نسخ التداول، حيث يمكنك إعادة تكوين العقود الآجلة التي ترغب في نسخ التداولات لها وإجراء التغييرات على طرق نسخ التداول والإعدادات الأخرى. يمكنك الضغط على [إلغاء المتابعة] لإيقاف متابعة المتداول الحالي.





اضغط على أيقونة القلم بجانب مبلغ نسخ التداول لتعديله. يمكنك زيادة أو تقليل مبلغ نسخ التداول، ولكن يرجى ملاحظة أن الحد الأدنى لمبلغ نسخ التداول هو 30 USDT.







