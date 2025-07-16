شبكة Impossible Cloud Network (ICN): الطبقة الأساسية للجيل القادم من الإنترنت









1) شبكة Impossible Cloud Network (ICN) هي منصة خدمات سحابية لامركزية تهدف إلى بناء بنية تحتية لـ Web3 قادرة على استبدال أنظمة السحابة التقليدية.

2) تقدم ICN حاليًا خدمات تخزين كائنية متوافقة مع بروتوكول S3، وتخطط للتوسع في شبكات توصيل المحتوى (CDN)، والحوسبة، ووحدات قواعد البيانات.

3) تدمج ICN حوافز الموارد، وحوكمة الشبكة، والمدفوعات المستقرة من خلال التوكن الأصلي ICNT.

4) تُدار شبكة ICN بواسطة عُقد عالمية. يمكن للمستخدمين المساهمة بموارد التخزين مقابل مكافآت التوكن، مما يضمن أمانًا عاليًا للبيانات وإمكانية تدقيق كاملة على السلسلة.

5) تُعتبر ICN من أبرز مُبتكري البنية التحتية الواعدين في مجال شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN).





يحتاج نظام Web3 البيئي الحالي بشكل عاجل إلى طبقة بنية تحتية أصلية للبناء والتشغيل. الحلول الحالية ليست جاهزة بعد لـ Web3، مما يُجبر العديد من البروتوكولات والمشاريع على العمل على خدمات Web2 السحابية، مما يُعرّضها لمخاطر المركزية ذاتها التي يهدف Web3 إلى القضاء عليها. في الوقت نفسه، يواجه سوق الخدمات السحابية الحالي تحديات عديدة، بما في ذلك المركزية، والتكاليف المرتفعة، والاحتكار من قِبل الموردين، ومخاوف أمن البيانات. تُقدّم Impossible Cloud Network (ICN) حلاً لامركزيًا مبنيًا على تقنيات البلوكتشين وWeb3 لمعالجة هذه المشكلات.





تهدف ICN إلى إعادة تعريف كيفية تفاعلنا مع الإنترنت من خلال الاستفادة من قوة النظام البيئي اللامركزي لبناء سحابة مفتوحة. يتخطى بروتوكول ICN قيود قابلية التوسع للبنية التحتية السحابية التقليدية، ويطلق العنان لابتكارات لا حدود لها في طبقة التطبيقات من خلال شبكة عميقة وغير مُصرّح بها من مُساهمي الأجهزة. وبذلك، تُعالج ICN العديد من التحديات الكامنة في نماذج السحابة التقليدية، مثل تكاليف التشغيل المرتفعة، والثغرات الأمنية، وعدم الكفاءة.









تُرسي Impossible Cloud Network (ICN) الأساس لجيل الإنترنت القادم، مُتحديةً بذلك هيمنة شركات التكنولوجيا المركزية العملاقة. بخلاف مشاريع DePIN المُنعزلة، تُقدم ICN بنيةً تحتيةً سحابيةً لامركزيةً مفتوحةً بالكامل، وقابلةً للتركيب، ولا تتطلب أذونات، تُدمج التخزين والحوسبة والشبكات لدعم التطبيقات واسعة النطاق.





يعمل مُزودو الأجهزة (HPs) ومُزودو الخدمات (SPs) وعُقد أوراكل التابعة لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) بشكل تعاوني لتعزيز سلامة الشبكة وموثوقيتها.

يُدير بروتوكول شبكة السحابة المستحيلة (ICNP) عمليات النظام البيئي من خلال نظام اقتصادي قائم على التوكن، مما يُحفز المُساهمين ويضمن كفاءة تخصيص الموارد.

يُستخدم توكن ICNT لمكافأة مُزودي الأجهزة وعُقد أوراكل التابعة لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، ومنح مُزودي الخدمات إمكانية الوصول إلى موارد الشبكة، ودعم استقرار الشبكة من خلال آليات التخزين.



Protocol Labs وHV Capital و من خلال تعزيز الكفاءة التكنولوجية والاقتصادية، تهدف ICN إلى تسريع اعتماد خدمات سحابية لامركزية بالكامل، مقدمةً بديلاً مرنًا ومنخفض التكلفة وآمنًا لحلول السحابة المركزية. وقد حظي المشروع بدعم من مستثمرين بارزين، منهم 1kx NGP Capital . ونظرًا لموقعها كركيزة أساسية لإنترنت المستقبل، فإن ICN مهيأة لدعم الموجة القادمة من الحوسبة السحابية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وبرامج المؤسسات، والنظم البيئية الرقمية.









شبكة the Impossible Cloud Network (ICN) هي الأصل الرقمي الأساسي لشبكة السحابة المستحيلة (ICN). وبصفتها الوحدة الأساسية للقيمة في النظام البيئي، تلعب ICNT دورًا محوريًا في تمكين الوصول إلى الخدمات، وتحفيز المساهمين، وتسهيل التفاعلات الشبكية المختلفة.





تُستخدم ICNT على نطاق واسع عبر الشبكة للوصول إلى الموارد، ومكافأة المشاركين، وضمان الأمان. ما يميزها هو ارتباطها المباشر بمنظومة تجارية سريعة النمو بين الشركات (B2B). ويبلغ إجمالي عرض ICNT 700 مليون توكن.













الفئة المبلغ (ICNT) النسبة المئوية الوصف حوافز عقدة الشبكة 140.0 مليون 20.0% تلعب HyperNodes وآليات التوزيع المفوض دورًا حيويًا في تأمين الشبكة، وضمان سلامتها، ودعم نمو النظام البيئي. تُوزّع المكافآت على HyperNodes بناءً على مساهماتها. مطورو الخدمات السحابية 37.8 مليون 5.4% مخصصة لمكافأة مطوري خدمات السحابة لمساهماتهم في المرحلة المبكرة للمشروع. الشركاء 77.0 مليون 11.0% يتم استخدامه لبدء تطوير النظام البيئي الأساسي، بما في ذلك تنشيط المجتمع وحوافز المستخدم المبكر. المستثمرون 150.5 مليون 21.5% تم توزيعها على المستثمرين الذين شاركوا في جولات التمويل السابقة. تطوير النظام البيئي 70.0 مليون 10.0% يدعم نمو ICN على المدى الطويل من خلال صناديق النظام البيئي والشراكات ومبادرات التنمية الأخرى. توسيع الشبكة 70.0 مليون 10.0% يتم استخدامها لتحفيز المشاركة وتعزيز نشر الخدمات على نطاق واسع عبر مقدمي الخدمات والمناطق، مما يساعد على بناء نظام بيئي قوي. الفريق الأساسي 154.7مليون 22.1% يتم تخصيصها لمؤسسي ICN وأعضاء الفريق الحاليين والمستقبليين، مع جداول استحقاق محددة يتم تحديدها من خلال عقود فردية.









الفئة المبلغ (ICNT) النسبة المئوية الوصف حوافز عقدة الشبكة 21.0 مليون 15% مفتوح بالكامل في TGE 119.0 مليون 85% مستحقة على مدى 48 شهرًا مع جدول إلغاء شهري متناقص مطورو الخدمات السحابية 18.9 مليون 50% مفتوح بالكامل في TGE 18.9 مليون 50% مكتسبة بشكل خطي على مدى 24 شهرًا (~1.0 مليون دولار شهريًا) الشركاء 38.5 مليون 50% مفتوح بالكامل في TGE 38.5 مليون 50% مكتسبة بشكل خطي على مدى 36 شهرًا (~1.0 مليون دولار شهريًا) المستثمرون 150.5 مليون 100% هاوية 12 شهرًا (0% مفتوحة)، ثم يتم استحقاقها بشكل خطي على مدار 24 شهرًا (~6.27 مليون دولار شهريًا) تطوير النظام البيئي 35.0 مليون 50% مفتوح بالكامل في TGE 35.0 مليون 50% يتم استثمارها بشكل خطي على مدار 24 شهرًا (~1.5 مليون دولار شهريًا) توسيع الشبكة 70.0 مليون 100% مفتوح بالكامل في TGE الفريق الأساسي 133.0 مليون 86% هاوية 12 شهرًا (0% مفتوحة)، ثم يتم استحقاقها خطيًا على مدار 24 شهرًا 21.7 مليون 14% مستحقة على مدى 36 شهرًا: تم تحرير 7.2 مليون (33%) بعد 12 شهرًا؛ وتم استحقاق 14.5 مليون (67%) المتبقية بشكل خطي على مدى الـ 24 شهرًا التالية









قابلية توسع غير محدودة: يستمر الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في النمو، إلا أن خدمات السحابة التقليدية تقترب من حدود قابليتها للتوسع. فهي تواجه صعوبة في دعم التوسع الديناميكي وردع الوافدين الجدد. يحتاج الإنترنت إلى بنية تحتية قادرة على التطور مع العصر الرقمي.





سحابة غير مقيدة: يهيمن على الإنترنت اليوم عدد قليل من المزودين الكبار، مما يحد من فرص الأفراد والشركات في المشاركة في نمو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. من خلال الاستفادة من مبادئ Web3، توفر ICN مستوى أعلى من انعدام الثقة، وسلامة البيانات، وإمكانية الوصول.





شبكات بدون طلب مستدام: تواجه العديد من مشاريع Web3 صعوبة في الحفاظ على شبكاتها دون مسار ربحي فعال. تقدم ICN نموذجًا لامركزيًا مدفوعًا بالسوق، يتكيف ديناميكيًا مع احتياجات النظام البيئي، مما يتيح نموًا مستدامًا وفرصًا اقتصادية.





من خلال توحيد مزودي الأجهزة والمطورين حول العالم، تُنشئ ICN نظامًا بيئيًا شفافًا ومفتوحًا قائمًا على التشفير، يُحقق لامركزية كاملة للبنية التحتية السحابية. يتيح هذا النموذج للبروتوكولات والمؤسسات الوصول إلى موارد الحوسبة والتخزين من الدرجة الأولى دون قيود السحابة القديمة، مما يضمن قابلية التوسع والأمان والأداء العالي مع الحفاظ على قابلية التكوين المعياري واختيار المستخدم.









يعتمد بروتوكول ICN (ICNP) في جوهره على كونه حلقة الوصل بين الأجهزة والبرامج، مما يتيح تدفقًا فعالًا للموارد وتعاونًا سلسًا. يساهم مزودو الأجهزة بموارد الحوسبة، مثل وحدات التخزين ووحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية، بينما يبني المطورون ويقدمون خدمات سحابية على هذه البنية التحتية. ومن خلال آلية التنسيق اللامركزية، يُسهّل ICNP التفاعلات الفعالة بين هذه الأدوار، مما يضمن تخصيصًا أمثل للموارد وعمليات شبكة عالية الأداء.









مع ICN، يُمكن لفرق المشاريع تحقيق ما يلي:





نشر بروتوكولات Web3 أصلية: بناء بنية تحتية قائمة على بنية Web3 أصلية، مما يضمن أداءً عاليًا وأمانًا قويًا.

أداء فائق: الاستفادة من البنية اللامركزية لتمكين توزيع عادل للموارد وتحسين الأداء العام للنظام.

آمن وموثوق: الاعتماد على شبكة موزعة عالميًا للتخلص من نقاط الفشل الفردية وتعزيز استقرار النظام ومرونته.









إن أبسط طريقة للتفاعل مع منظومة ICN واقتصاد شبكتها هي إيداع أصولك في البروتوكول. يمكن للمستخدمين إيداع ICNL (رابط ICN) أو ICNT عبر مكونات مختلفة من النظام لكسب مكافآت مقابلة. بالإضافة إلى تحقيق عائد، يلعب الإيداع دورًا حاسمًا في تأمين عُقد الشبكة الرئيسية والحفاظ على جودة الخدمات.





هناك مجالان رئيسيان يمكن للمستخدمين من خلالهما المشاركة وكسب المكافآت:

شبكة HyperNode: تضمن سلامة تشغيل بروتوكول ICN.

شبكة ScalerNode: طبقة لامركزية من عُقد الأجهزة التي توفر خدمات التخزين والحوسبة.









من خلال تخزين ICNL في شبكة HyperNode، يمكنك ربح مكافآت بناءً على عملية التحقق التي أجرتها العقدة المختارة. ما دامت HyperNode التي اخترتها تؤدي واجباتها على أكمل وجه، فستستمر في ربح المكافآت. ومع ذلك، في حال أساءت العقدة التصرف أو أخفقت في أداء مسؤولياتها، فستكون عرضة لعقوبات، بما في ذلك تخفيض قيمة الأصول المُودعة.





نظرًا لقيود الغاز على سلسلة الكتل، فإن كل معاملة إيداع محدودة بـ 100 ICNL كحد أقصى. إذا كنت ترغب في إيداع أكثر من 100 ICNL، فستحتاج إلى إرسال معاملات متعددة. سيتم تجميع هذه الإيداعات المتعددة وإدارتها كوحدة واحدة حتى يتم إلغاء إيداعها.





ملاحظة: ICN Link (ICNL) هو توكن ERC-721 NFT، وهو مكون أساسي لتأمين نظام ICN.









من خلال المشاركة في ScalerNodes، ستحصل على مكافآت للمساعدة في توفير الضمانات ودعم التشغيل السليم لشبكة الأجهزة اللامركزية. تحصل ScalerNodes على مكافآت لمساهمتها في الوظائف والموارد لبروتوكول ICNP، بينما يحصل المشاركون على جزء من هذه المكافآت بتوفير السيولة اللازمة لتلبية متطلبات الضمانات لكل عقدة.





بالإضافة إلى ذلك، ولأن ScalerNodes مخصصة للمطورين الذين يحجزونها، فإن هذه العقد تحصل على مكافآت إضافية بناءً على استخدامها الفعلي للأجهزة داخل الشبكة. كما يحصل المشاركون على حصة من هذا العائد الإضافي، حيث تدعم ضماناتهم قدرة العقدة على تقديم الخدمات. إذا ظلت ScalerNodes غير متصلة بالإنترنت لفترة طويلة أو كان أداؤها أقل من الحد الأدنى المحدد باستمرار، فسيتم تخفيض ICNT الذي راهن به مزود الأجهزة المرتبط (HP).









شبكة ICN ليست مجرد منصة سحابية، بل هي خطوةٌ ثورية نحو نظام بيئي سحابي مفتوح بالكامل، قائم على المجتمع. صُممت لدعم أعباء العمل الأكثر تطلبًا في المستقبل، مع التركيز على الخدمات المتقدمة، مثل حوسبة وحدة معالجة الرسومات (GPU) للذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الطرفية، مما يُمهد الطريق للموجة القادمة من ابتكارات الحوسبة السحابية. شبكة ICN هي شبكة تنمو مع مستخدميها، مستفيدةً من قوة المجتمع العالمي لبناء بنية تحتية سحابية من الجيل التالي، مفتوحة للجميع، وقابلة للتطوير، ومستدامة.





