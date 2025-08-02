شرح مشروع Hybrid (HYB): بناء محرك وكيل الذكاء الاصطناعي لعالم Web3

تلخيص: مع استمرار تطور تقنية الذكاء الاصطناعي وتوسع البنية التحتية لـ Web3، يُطلق التكامل العميق بين الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين موجة جديدة من الابتكار. في ظل هذه الظروف، يبرز بروتوكول Hybrid كمنصة Web3 أصلية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي . يهدف إلى إنشاء نظام بيئي معياري وقابل للتطوير وذاتي التطور لوكلاء الذكاء الاصطناعي. تقدم هذه المقالة نظرة عامة منهجية على المفاهيم الأساسية لـ Hybrid، وبنيتها التقنية، واقتصاد التوكن، وخارطة الطريق المستقبلية.





بروتوكول Hybrid هو منصة تطوير لوكلاء الذكاء الاصطناعي مصممة هو منصة تطوير لوكلاء الذكاء الاصطناعي مصممة لنظام Web3 البيئي . يوفر للمطورين مجموعة أدوات متكاملة لبناء ونشر وإدارة وكلاء أذكياء. من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والوصول إلى البيانات على السلسلة وقابلية التشغيل البيني متعدد السلاسل، يُمكّن Hybrid الوكلاء من الإدراك والاستدلال فحسب، بل وتنفيذ عمليات البلوكتشين بشكل مستقل أيضًا، مما يُنشئ نظام وكلاء ذكي لامركزي فعال حقًا.





بخلاف مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تعتمد على منصات تدريب مركزية أو شبكات حوسبة مخصصة، يستفيد مشروع Hybrid من بنية معيارية، ووصول لامركزي للبيانات، وتوافق متعدد السلاسل لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أصلي في بيئة Web3. في هذا النظام، لم يعد الذكاء الاصطناعي "صندوقًا أسود"، بل وكيلًا مستقلًا قابلًا للتكوين والتتبع والتحكم. تُمكّن المنصة المطورين من استخدام مصادر البيانات داخل وخارج السلسلة، ودمج منطق العقود الذكية، وبناء أنظمة ذكية قابلة للبرمجة. تتراوح حالات الاستخدام بين روبوتات التداول الآلية ومساعدي الأسئلة والأجوبة داخل السلسلة، وأدوات إدارة المحتوى اللامركزية، ومحركات بحث Web3 الأصلية. يدعم Hybrid جميع هذه الحالات ببنيته التحتية الأساسية. أكمل المشروع مرحلة الشبكة التجريبية، ويستخدم التوكن الأصلي HYB للحوافز والحوكمة، ويتجه بثبات نحو توسيع الشبكة الرئيسية والنظام البيئي.





تتكون بنية منصة الخوارزمية Hybrid من أربع طبقات أساسية: إطار عمل الوكيل، وطبقة الوصول إلى البيانات، وطبقة التنفيذ على السلسلة، وطبقة الرؤى الذكية (أطلس). تُشكل هذه الطبقات مجتمعةً منصةً لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي عالية الأداء وقابلة للتكوين بدرجة عالية، ومنخفضة العوائق.









يوفر إطار عمل الوكيل للمطورين نظام بناء معياري للغاية يدعم تكوين منطق السلوك، وقابلية التوسع القائمة على المكونات الإضافية، وواجهات تطوير متعددة اللغات. سواءً كان الأمر يتعلق باستجابة آلية بسيطة أو حوارات متعددة الأدوار معقدة وإدارة معاملات على السلسلة، يمكن للمطورين إنشاء نماذج أولية للوكلاء ونشرهم بسرعة، سواءً على السلسلة أو في بيئات سحابية، باستخدام خوارزمية Hybrid.









تتيح طبقة الوصول إلى البيانات الوصول الموحد إلى البيانات على السلسلة وخارجها. يدمج النظام واجهات قراءة البيانات من سلاسل الكتل الرئيسية، ويدعم الاتصال بمصادر بيانات متنوعة مثل واجهات برمجة تطبيقات Web2 وGraphQL وIPFS وArweave. يضمن هذا قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تفسير السياق وتنفيذ المهام ضمن تدفق متنوع من المعلومات.









تُعدّ طبقة التنفيذ على السلسلة عاملًا رئيسيًا يُميّز بين منصات الذكاء الاصطناعي الهجينة والتقليدية. فمن خلال دمج البلوكتشين المتوافقة مع EVM (مثل إيثيريوم ) وبروتوكولات التفاعل عبر السلسلة، يُمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي بدء استدعاءات العقود الذكية مباشرةً، أو تحويل الأصول، أو تقديم مقترحات على السلسلة - مما يُتيح منطق تحكم لامركزي يتحول فيه التفكير إلى عمل.









تُجري وحدة Atlas، التي تعمل كمحرك رؤى ذكي للمنصة، تحليلًا مُجمّعًا لبيانات الإدخال، وتُوفر رؤى آنية لوكلاء الذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الطبقة، التي تُشبه القشرة الدماغية لدى البشر، على معالجة عملية التحول من الإدراك إلى اتخاذ القرار، مما يسمح للوكلاء بتكييف استراتيجياتهم السلوكية ديناميكيًا بناءً على البيئات المتغيرة، محققين استجابة ذكية حقيقية قائمة على المهام.





توكن HYB هو توكن الخدمة الأصلي لبروتوكول Hybrid، ويبلغ إجمالي عرضه مليار توكن (1,000,000,000 HYB). وهو يؤدي وظائف أساسية مثل رسوم استخدام المنصة، ونشر الوكلاء، وحوافز النظام البيئي، وحوكمة المجتمع. يركز نموذج اقتصاد التوكن على ثلاثة ركائز أساسية: الاستخدام القائم على الخدمة، والحوافز السلوكية، والحوكمة التعاونية، بهدف توفير دعم اقتصادي مستدام وزخم نمو للمنصة بأكملها.









وفقًا للمعلومات الرسمية، يكون التوزيع الأولي لتوكن HYB كما يلي:





فئة التخصيص النسبة المئوية الوصف حوافز النظام البيئي 30%

مكافآت للمطورين ومشغلي وكلاء الذكاء الاصطناعي ومستخدمي الاختبار والمشاركين في المجتمع المستثمرون (التمويل التأسيسي + الجولات الاستراتيجية) 20% (10% + 10%)

جمع التبرعات في المراحل المبكرة، يخضع لجداول الاستحقاق والتحرير الخطي الفريق الأساسي والمستشارون 18% فترة سماح لمدة 12 شهرًا، تليها فترة استحقاق خطي لمدة 36 شهرًا لدعم التطوير طويل الأجل الاحتياطي الأساسي 15% الإنفاق الاستراتيجي، واحتياطيات الطوارئ، وصيانة النظام البيئي الشركاء والتحالفات 12% للتعاون التقني، والنظام البيئي، وشراكات السوق دعم السيولة 5% لسيولة التبادل والتداول الأولي في السوق









يؤدي توكن HYB وظائف متعددة داخل النظام البيئي: فهو ليس مجرد أداة تحفيز، بل هو أيضًا عنصر أساسي في عمليات المنصة:





خدمة الدفع: يجب على المستخدمين استخدام HYB لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات المتقدمة، والوصول إلى وحدة أطلس الذكية.

وسيلة التحفيز: يتم توزيع HYB كمكافآت للمستخدمين والمطورين من خلال النقاط الهجينة، وعمليات الإيردروب، والأنظمة القائمة على المهام.

المشاركة في الحوكمة: يمكن لحاملي التوكن التصويت على المقترحات المتعلقة بتطوير النظام البيئي، وتعديلات المعلمات، ومعايير سلوك الوكيل.

ضمان التحقق: في الشبكة اللامركزية المستقبلية، سيتم استخدام HYB للتحقق من صحة العقد وضمان التنفيذ الصحيح لسلوكيات الوكيل.

التعاون في النظام البيئي: يُشجع مطوري الطرف الثالث على دمج ميزات المنصة، وبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة، والمشاركة في نظام حوافز التوكن.









في الربع الثاني من عام 2025، أطلقت Hybrid رسميًا المرحلة الثانية من شبكة الاختبار، مما يتيح للمطورين الوصول بحرية إلى المنصة، وإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين، وتجربة مُحفزات السلوك على السلسلة وآليات المكافآت القائمة على النقاط. منذ إطلاق الشبكة التجريبية، سجل آلاف المطورين ونشروا وكلاء أذكياء يُغطون مجالات مثل توصية المحتوى، والتداول الآلي، وروبوتات الأسئلة والأجوبة.





بالإضافة إلى ذلك، تُعزز المنصة عملية الإطلاق الكامل لطبقة ذكاء أطلس، والتي ستدعم قريبًا قدرات مُحسّنة لمعالجة اللغة الطبيعية، وآليات تنسيق سلوك الوكلاء، ونظام أذونات مُحسّن على السلسلة - مما يُمهد الطريق لنشر الشبكة الرئيسية. وفقًا لخارطة الطريق، من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Hybrid رسميًا بحلول أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وعندها سيبدأ تداول توكن HYB بالكامل.





على صعيد تطوير المجتمع، انضمت Hybrid إلى Link3 وحصلت على اعتماد رسمي، حيث تُصدر باستمرار تحديثات حول التقدم التقني، وإطلاق المنتجات، وفعاليات الإيردروب. ينشط فريق المشروع أيضًا على منصة X، حيث يضم أكثر من 330,000 متابع، ويدير مجتمعًا على تيليجرام يوفر قنوات تواصل وتعليقات فعّالة للمطورين والمستخدمين العاديين.













في نقطة التقاء حاسمة بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين ، تُقدم Hybrid نموذجًا جديدًا كليًا: بناء وكلاء ذكاء اصطناعي من خلال بنية معيارية، وكلاء لا يقتصرون على الإدراك والاستدلال فحسب، بل يتصرفون أيضًا بشكل مستقل استنادًا إلى منطق السلسلة. بدلًا من أن يكونوا مجرد مجموعة أدوات، يُعد Hybrid نظامًا بيئيًا متكاملًا، يشمل البنية التحتية الأساسية، واقتصاد التوكن، والتعاون المجتمعي لبناء تطبيقات ذكية.





بالنظر إلى المستقبل، ومع التطوير المستمر لمنصة إطلاق الوكلاء، وطبقة ذكاء Atlas، والشبكة الرئيسية، من المتوقع أن تصبح Hybrid واحدة من أكثر منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي ديناميكيةً وقيمةً في مجال Web3. بالنسبة للمطورين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى دخول عصر "الذكاء الاصطناعي على السلسلة"، يُعد Hybrid مشروعًا يستحق المتابعة عن كثب والمشاركة الفعالة.





تحذير المخاطر: لا تُقدّم هذه المعلومات نصائح استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها لا تُشكّل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يُقدّم "تعلم MEXC" معلومات لأغراض مرجعية.



