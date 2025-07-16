لتسهيل عرض أصولك، قمنا بدمج العديد من حسابات MEXC على هذه الصفحة: حساب العقود الفورية، وحساب العقود الآجلة، وحساب فيات، وحساب نسخ التداول. 1. كيفية عرض حالة الأصول؟ ① في الزاوية اليسرى العليا لموقع MEلتسهيل عرض أصولك، قمنا بدمج العديد من حسابات MEXC على هذه الصفحة: حساب العقود الفورية، وحساب العقود الآجلة، وحساب فيات، وحساب نسخ التداول. 1. كيفية عرض حالة الأصول؟ ① في الزاوية اليسرى العليا لموقع ME
تعلم/دليل المبتدئين/دليل المستخدم/كيفية عرض أصولي؟

كيفية عرض أصولي؟

لتسهيل عرض أصولك، قمنا بدمج العديد من حسابات MEXC على هذه الصفحة: حساب العقود الفورية، وحساب العقود الآجلة، وحساب فيات، وحساب نسخ التداول.

1. كيفية عرض حالة الأصول؟


① في الزاوية اليسرى العليا لموقع MEXC الإلكتروني، حدد [المحفظة] وانقر على [＞].


②في صفحة نظرة عامة على الأصول، يمكنك الحصول على نظرة عامة على حالة حسابك وتنفيذ بعض الإجراءات السريعة:

  (1). أزرار الإجراءات السريعة: [إيداع]، [سحب]، [تحويل]، و[المزيد].

(2). أرصدة كل حساب بعملة USDT/USD.

(3). عرض تفاصيل الأصول حسب الحسابات.


2. كيفية عرض سجل الأصول؟


بجانب "المعاملات الأخيرة"، انقر على [عرض الكل] للدخول إلى صفحة سجل المعاملات لعرض سجل الإيداعات والسحوبات والتحويلات والإرسال وأخرى.



3. كيفية تحويل الأموال بين حسابات MEXC؟


إذا كنت تريد التداول في سوق معين، فأنت بحاجة إلى تحويل الأموال إلى المحفظة المقابلة أولاً قبل متابعة التداول. على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت أصولاً رقمية من خلال P2P وترغب في المشاركة في تداول العقود الفورية، فأنت بحاجة إلى تحويل الأصول الرقمية من 「 حساب الفيات」 إلى 「 حساب العقود الفورية」.

① انقر على [تحويل].

②في النافذة المنبثقة، حدد الحساب الذي ستتلقى التحويل منه، وانقر على [تحويل].


إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن اختياراتك لأنشطة الاستثمار.


